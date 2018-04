Jerónimo Bermúdez, alcalde por el PP de Tormos, un pequeño pueblo de la provincia de Alicante, colgó durante tres días, entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección una bandera franquista preconstitucional en su perfil de Facebook, según informan la cadena Ser y el medio local La Marina Plaza

Pasados los tres días de pasión, el alcalde de Tormos volvió a colocar como foto de perfil una bandera constitucional con la palabra España sobreimpresa en la foto con mayúsculas. Más tradicional no se puede ser.

Sin embargo, el gesto no pasó desapercibido para otros usuarios de Facebook y algún vecino de su pueblo, que le recriminaron la través del chat la utilización de la imagen de una bandera franquista. Bermúdez, pese a que no quería que se conociese su condición de alcalde, dijo que esa bandera preconstitucional le gustaba mucho, "me encanta", aseguró.

Parte de la conversación que el alcalde mantuvo con otros usuarios.

Por si eso fuera poco, el pasado 15 de marzo Bermúdez colgó en Facebook un vídeo en el que se veía a Carolina Marín, campeona española de bádmington, escuchando el himno español en el podio tras ganar un torneo en Indonesia. El problema es que los organizadores del torneo se equivocaron y pusieron una vieja versión del himno con la letra que escribió en su día escribió José María Pemán, letra de clara exaltación franquista. Tras colgar el vídeo, Bermúdez se permite escribe: "Para los bobos que dicen que el himno de España no tiene letra. Lo único es que hay que ir a Indonesia a oírlo...".

Bermúdez, miembro del PP, es alcalde de Tormos, un pueblo de la comarca de La Marina Alta, desde abril de 2017 y en su cuenta de Facebook se puede apreciar su conservadurismo con chistes sobre los independentistas catalanes, críticas a la izquierda y a la integración de los musulmanes.