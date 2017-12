El estado de salud de Carmen Franco, la hija del dictador español Francisco Franco, ha empeorado bastante en las últimas horas, hasta el punto de que este jueves ha recibido la extremaunción, según ha asegurado su hija Carmen Martínez-Bordiú. La familia espera preocupada el desarrollo de las próximas horas.

La familia sabe que, posiblemente, le quede muy poco tiempo de vida y, según apuntan varios medios, están lllegando numerosas visitas a su domicilio del barrio de Salamanca, en Madrid.

Carmen Franco, de 91 años, padece un cáncer terminal que le fue diagnosticado hace meses y que se dio a conocer este verano, después de múltiples visitas de doctores a su casa. A sus 91 años, Carmen sufre desde hace varios meses un cáncer con muy mal pronóstico. La noticia sobre la enfermedad terminal de la hija de Franco se hacia pública este verano, después de que recibiera la visita de más de una quincena de médicos en pocos días.

"Todo ha ocurrido este verano, he estado 15 días de médicos y dicen que debe ser de hace tiempo, pero bueno, lo he asumido, no pasa nada”, declaraba Carmen Franco tras publicarse que padecía la enfermedad terminal.

Desde entonces, la hija del dictador ha permanecido en su casa con un estado de salud delicado que le ha impedido salir.