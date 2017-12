Carles Mundó, ex conseller de Justicia del Govern de la Generalitat y candidato de Esquerra Republicana de Catalunya a las elecciones del 21-D. Fue enviado a prisión por la juez Carmen Lamela, aunque no votó la declaración de independencia porque no era diputado. Abogado, continúa visitando a sus compañeros Junqueras y Forn en la prisión de Estremera.



Los restos de lindano, un compuesto cancerígeno y altamente tóxico, fueron empleados como material de construcción y para asfaltar carreteras y han contaminado tierras y pozos.



Los promotores de la 'carne' hecha a base de insectos sostienen que, en comparación con la carne de vacuno, su producción emite una cantidad 100 veces menor de gases de efecto invernadero.



Un sondeo de 'La Vanguardia' pronostica la victoria de ERC, en empate con Ciudadanos, que obtendría hasta 31 diputados en unos comicios de participación récord.



La borrasca provocará precipitaciones que podrían superar los 80-100 litros por metro cuadrado, especialmente en el cuadrante noroeste de la Península y en zonas montañosas.