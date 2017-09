El Gobierno ha autorizado (ver la referencia del Consejo de ministros de este viernes) al Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba, un pueblo de 5.000 habitantes en la provincia de Córdoba, la celebración de una consulta popular relacionada con la fecha de la fiesta local de La Huevada, una tradición festiva y popular durante la que se ofrecen huevos fritos en aceite de oliva, pan y vino blanco a toda persona que se acerque a la verbena del pueblo.

El Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, hizo hace tiempo una solicitud al Gobierno con la pretensión de que los habitantes del pueblo se pronunciaran sobre un cambio de día para celebrar la fiesta, la más importante del pueblo.

El Gobierno ahora ha dicho que sí, aunque no ha escogido, quizás, el momento más idóneo, en pleno enfrentamiento con la Generalitat de Catalunya por el referéndum independentista previsto para el 1 de octubre. El Ejecutivo de Mariano Rajoy no permite consultas de calado, por ejemplo en Catalunta, pero sí ha dado su permiso para que se celebre una consulta popular con la pregunta: "¿Está usted de acuerdo en que La Huevada pase a celebrarse el sábado anterior al 15 de mayo?". A dicha pregunta el electorado deberá votar con un 'sí' o con un 'no', según se explica en las referencias del Consejo de Ministros.

La solicitud que efectuó el Ayuntamiento el pasado 27 julio ha sido considerada por el Ejecutivo como una petición "que cumple con todos los requisitos formales y materiales exigidos por la normativa reguladora de las bases de régimen local", porque se trata, según argumenta, de "un asunto de competencia propia municipal, de carácter local, de especial relevancia para los intereses de los vecinos y no es relativo a la hacienda local".



Esta celebración popular y tradicional de Villafranca se viene celebrando todos los 14 de mayo desde 1982, en la víspera de la fiesta de San Isidro Labrador. El Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba inició hace meses una campaña para recabar apoyos a su proyecto para que La Gran Huevada sea proclamada Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía.