La juez de Instrucción número 19 de Sevilla ha ordenado este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los tres detenidos dentro de la investigación abierta por el hallazgo de tres cadáveres en la madrugada de este lunes en una vivienda de la localidad de Dos Hermanas, que podrían ser, a falta de que lo confirmen las autopsias, los de la mujer y su hija desaparecidas en Bellavista el pasado mes de septiembre y de la pareja sentimental de la primera, de nacionalidad turca.

En este sentido, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han informado de que, tras tomarles declaración durante toda la mañana de este martes, la juez ha ordenado el ingreso en prisión de los dos hombres y la mujer detenidos por la Policía Nacional en relación a estos hechos, en concreto de un hombre conocido en la barriada del Cerro Blanco de Dos Hermanas con el apodo de Pollino, de su pareja sentimental, y del padre del primero.

La juez, que mantiene el caso bajo secreto de sumario, ha tomado esta decisión a petición de la Fiscalía de Sevilla, al entender que cada uno de los detenidos habría cometido tres presuntos delitos de asesinato y otros tres delitos de detención ilegal. No obstante, y según han indicado a Europa Press fuentes judiciales, la investigación está todavía "en sus inicios" y a la espera de que el Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla concluya las autopsias que está practicando a los cadáveres a fin de identificarlos y concretar la causa exacta de la muerte.

No obstante, y en espera de que se conozcan los datos de las autopsias, todo apunta a que los cadáveres pertenecen a la joven de 26 años Sandra Capitán, a su hija Lucía, de 6 años, y a la pareja sentimental de la primera.

Los detenidos dentro de este caso que permanece bajo secreto de sumario son los propietarios de la vivienda ubicada en el número 168 de la calle Cerro Blanco de Dos Hermanas donde fueron hallados los cadáveres, que aparecieron enterrados en sosa cáustica y bajo un bloque de hormigón en un pozo de la casa.

Cuando ha finalizado su comparecencia judicial y era conducido por los agentes de la Policía Nacional a los calabozos de los juzgados, el padre de Pollino se ha dirigido a los policías diciendo: "Yo no he hecho nada". Fue el pasado sábado cuando los agentes detuvieron en un punto no concretado de la provincia de Sevilla a Pollino, a su pareja sentimental y al padre del primero, todo ello dentro de una investigación que sigue abierta y en el marco de la cual "no se descartan nuevas detenciones".

Sandra Capitán, embarazada, y su hija Lucía desaparecieron el pasado sábado día 16 de septiembre, fecha en la que también se perdió la pista de la pareja de Sandra, un varón de nacionalidad turca de 55 años con antecedentes policiales por delitos contra la salud pública. La excavación comenzó el sábado en la vivienda citada al contar los investigadores con importantes indicios de que podría haber varios cuerpos enterrados bajo una losa de hormigón en un pozo de la casa.

Debido a la complejidad de la actuación, la Policía Nacional ha contado con la colaboración de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que llegó a trasladar desde su sede en Morón de la Frontera una máquina excavadora. Las fuentes han añadido que sería uno de los detenidos quien habría indicado a los agentes donde se hallaban los cadáveres.