Miles de personas quedan incomunicadas en Matalascañas por el incendio de Moguer

La playa de Matalascañas (Huelva) se encuentra temporalmente incomunicada por carretera, a la espera de que el incendio declarado el sábado por la noche en el término municipal de Moguer dé una tregua a los miles de visitantes que se han quedado con sus maletas "sin poder coger sus coches y sin saber dónde ir". Aunque no hay una cifra oficial del número de personas que se han quedado incomunicadas, algunas informaciones señalan que son 50.000.

"Matalascañas sólo tiene dos vías de acceso, la carretera que le une con Mazagón, que está cortada desde bien temprano, y la que lleva al Rocío y a Almonte, donde se coge la autovía que lleva a Sevilla. Ahora mismo, no hay por dónde salir", ha explicado Gregorio Corbalán, vecino del municipio.

Este municipio playero suele acoger miles de visitantes de localidades vecinas, sobre todo de Sevilla, que pasan el fin de semana en hoteles o cámping de la zona; al cortar la carretera, comenta Corbacho, "familias enteras pasean con sus niños y sus maletas a la espera de ver qué pasa".

"Miedo, miedo, no, pero sí estamos preocupados", reconoce el vecino, quien comenta con EFE que las autoridades aún no han dado ninguna instrucción; no obstante, los habitantes de Matalascañas "son conscientes" de que, como no mejore la situación, tendrán que "ir pensando" en acoger a la gente en sus casas.

Según Corbacho, el incendio está aún a "cinco o seis kilómetros de aquí, pero el recuerdo de lo que pasó la semana pasada en Portugal te pone un poquito los pelos de punta".

Se trata del corte de la carretera A-483, que se suma al de la A-494 que se produjo esta mañana, lo que deja a quienes se han quedado en la playa "sin escapatoria".

La decisión de cortar las dos carreteras se ha tomado para posibilitar el trabajo de los operativos en el control del incendio y favorecer, de la misma manera, una mayor seguridad de la ciudadanía en la zona.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha agradecido, a través de un comentario en Twitter "la colaboración a la población de Matalascañas facilitando la labor de los efectivos contra el incendio del entorno de Doñana".

La dirección del Plan de Emergencias ha recomendado mantener la calma y seguir en todo momento las indicaciones de los operativos en el lugar que informarán, en caso necesario, los pasos a seguir en cada momento.

Personas realojadas y animale evacuados

El incendio también ha motivado el desalojo del Centro de Cría del Lince Ibérico de El Acebuche y la reubicación de los animales que alberga.

Fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca, Medio Ambiente y Alimentación (MAPAMA), han indicado a Efe que como consecuencia de la cercanía del fuego se ha activado el protocolo para desalojar a personas y animales de este centro, pionero en la Península Ibérica en la cría en cautividad del lince ibérico.

Como consecuencia de esta medida, el personal ha tenido que abandonar el centro y se está procediendo al realojo de los animales en "sitios donde puedan ser acogidos con garantías", sin que se haya precisado el destino definitivo.

Concretamente, han apuntado, en el momento del desalojo, que se ha tenido que llevar a cabo en no más de 15 minutos, no ha dado tiempo a capturar a todos los animales que se encontraban en estas instalaciones.

De esta forma, han podido coger a 14 de un total de 25 ejemplares, ya que 11 de ellos se encontraban en cercados "en abierto" que han impedido que hayan podido ser capturados en tampoco tiempo.

En cuanto a las personas realojadas, hasta el momento han sido albergadas tras su evacuación un total de 950, de las que 500 se encuentran en el polideportivo de Moguer, mientras que otras 300 lo están en instalaciones del Ayuntamiento de Almonte en Matalascañas y 150, en la aldea de El Rocío.

Los medios de extinción que trabajan en estos momentos en el control del incendio por parte de Infoca son 200 medios humanos entre técnicos, agentes de Medio Ambiente y bomberos forestales, 12 vehículos de extinción y diez medios aéreos, junto con la Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF) y la Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT), mientras que la UME mantiene 138 especialistas con 15 vehículos pesados de extinción. Bomberos del Consorcio Provincial, por su parte, dispone de 14 efectivos con siete vehículos, mientras que los servicios de extinción del consistorio onubense tienen 14 especialistas y cuatro vehículos de extinción.

El Centro de Coordinación de emergencias, Cecem 112, ha respondido hasta el momento un total de 1.592 llamadas de la ciudadanía solicitando información o asistencia en relación al incendio. Tan solo en la jornada del domingo se ha dado respuesta a 1.391 demandas de información de los particulares y vecinos de la zona.