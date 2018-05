Dado su interés y para facilitar la accesibilidad, a continuación transcribimos íntegramente el informativo 'Público al día' del martes 22 de mayo de 2018.



Los sindicatos se han concentrado esta mañana ante las sedes de las patronales en más de 50 ciudades. Piden un acuerdo justo en materia salarial y advierten de que no aceptarán un pacto cualquiera. Dicen que crecerá la conflictividad si la patronal no atiende a sus demandas de recuperación de los salarios.

La recuperación ha llegado a las empresas pero no a los trabajadores. Lo único que no ha subido en estos años han sido los salarios, mientras que el patrimonio de los más ricos se ha duplicado. Buenas noches esto es Público al Día.



Se veía venir



La mitad de los fiscales y jueces han participado hoy en una huelga contra la falta de presupuesto, medios e independencia del poder judicial. También han exigido la neutralidad del Ministerio Fiscal tras la labor de Manuel Moix y José Manuel Maza. Por primera vez lo han hecho unidos y con el apoyo de las siete asociaciones profesionales. Ha sido tras meses de negociaciones con el gobierno y de sentirse “engañados y mareados”.

Presupuesto a la vista



No todos los jueces y fiscales han salido a protestar. A algunos les ha tocado trabajar en la detención de uno de los pesos pesados del PP en las últimas décadas, Eduardo Zaplana.

¿Cómo afectan estos escándalos de corrupción a la votación de presupuestos de mañana? Nuestra compañera Marta Nebot ha estado hoy en el Congreso de los Diputados y desde allí nos lo cuenta.

Catalunya, hablan los jueces

Crispación y enfrentamiento en las playas catalanas. Partidarios independentistas colocaron cruces para simbolizar la muerte de la libertad y la democracia. En Canet de Mar un grupo de encapuchados retiró violentamente las cruces e hirió a cinco personas. Pero no fue un hecho aislado, el domingo ya se produjeron enfrentamientos verbales en playas de Llafranc y Calella de Palafrugell.

La tensión no está solo en el Parlament o en los ayuntamientos, está en las calles y en las playas. Mientras, los representantes políticos siguen sin sentarse a dialogar y, en su lugar, la actualidad catalana sigue transcurriendo en los juzgados.



Libertad de expresión



El actor Willy Toledo ha comparecido en el centro pastoral San Carlos Borromeo arropado por actores como Javier Bardem y Leo Basi. Su rueda de prensa coincidía con la citación para declarar como investigado por ofensa contra los sentimientos religiosos. Él se reafirma, dice que no ha cometido ningún delito. La Asociación de Abogados Cristianos advierte que de no declarar el 28 de junio solicitarán la imposición de multas coercitivas y que se le acuse de obstrucción a la justicia.

Hemos hablado con el abogado de Willy Toledo, Endika Zulueta, que explica las razones por las que el actor ha decidido no acudir a la citación.

La libertad de expresión en España sigue causando polémica. En dos días el rapero Valtonyc deberá ingresar en prisión, pero no es el único caso.

¿Recuerdan el secuestro del libro Fariña a petición del exalcalde de O Grove, José Alfredo Bea Gondar? Este mismo exalcalde ha denunciado a Público por vulnerar su derecho al honor. La codirectora de Público, Virginia Pérez Alonso, nos cuenta más.

Espantando a los buitres

Así han recibido colectivos como la Plataforma Antidesahucios y el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas a varios inversores inmobiliarios y fondos buitre. Durante dos días, estos grupos discutirán, en el lujoso Hotel Palace de Madrid, sobre oportunidades de inversión en el mercado inmobiliario español. Unas reuniones a puerta cerrada y a las que para acceder, hay que pagar una inscripción de 3.600 euros.

En 2017 el alquiler subió de media un 9 por ciento, aunque en Catalunya y Madrid se ha disparado hasta el 40 por ciento. El año pasado, hubo en España casi 100 desahucios al día.

Ecco Conte!

El jurista Giuseppe Conte será el próximo primer ministro italiano si Sergio Mattarella da su visto bueno. Tras haber alcanzado el acuerdo de Gobierno, la Liga y el Movimiento 5 Estrellas han anunciado su candidato. Conte sería el quinto mandatario italiano al que nadie ha votado desde 2011. Deberá ejecutar un programa que recoge, entre otras cosas, la implantación de una renta básica y la construcción de centros de detención y deportaciones para inmigrantes.



Hace calor



Nadie que haya nacido desde 1985 ha vivido un mes más frío que la media de todo el siglo XX. Abril fue casi un grado más caliente que esa media, según datos publicados por la Administración de Estados Unidos. Fue el tercer mes más más cálido desde que hay registros en 1880. De hecho, Pakistán registró la temperatura más alta jamás observada, 50,2 grados. Las mayores desviaciones se dieron en Sudamérica, Europa central, el este de Rusia y Australia.

Pedalear contra la precariedad

Exrepartidores de Deliveroo han presentado la cooperativa Mensakas con la vista puesta en el frente judicial contra la empresa. Los extrabajadores de la multinacional británica en Barcelona han presentado su proyecto de economía social. Para ponerlo en marcha han iniciado un crowdfunding en el que piden un mínimo de 15.000 euros. Mensakas nacería con el objetivo de potenciar la producción social y solidaria, con trabajadores en condiciones dignas.

Juana lucha en Italia

Juana Rivas traslada a Italia la batalla judicial por la custodia de sus hijos. Desde hace dos meses, Rivas reside en Cagliari con su madre para trabajar en su defensa, en el juicio por una presunta sustracción de sus hijos a su expareja, condenada por malos tratos. Para financiar su estancia, organizaciones feministas celebrarán en junio un concierto benéfico en Granada, que se sumará al que ya tuvo lugar en Madrid.