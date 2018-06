Dado su interés y para facilitar la accesibilidad, a continuación transcribimos íntegramente el informativo 'Público al día'.



La fiesta de la democracia ha llegado al PP. Al ritmo del Azzurro, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el exministro Íñigo Méndez de Vigo, bailaron ayer rodeados de militantes en la Taberna Andaluza de Melilla. Mientras ellos bailan se recrudecen las críticas en el partido porque sólo un 7 u 8% de los militantes decidirá el liderazgo del PP. La dirección nacional afirma que “es lo normal”.

Algo mejora en el PP y no es la ilusión de sus militantes, sino que esta vez han bailado algo más festivo que ‘El novio de la muerte’. Hoy se ha aprobado en el Congreso de los Diputados la admisión a trámite del proyecto de ley para hacer los permisos de paternidad y maternidad iguales, intransferibles y remunerados al cien por cien. El proyecto lo ha presentado Unidas Podemos pero la iniciativa parte de la sociedad civil. España se coloca a la cabeza de Europa en la igualdad de estos permisos que, hasta ahora, repercutían negativamente en la vida profesional de las mujeres.



Niños de papá (y mamá)



En Europa, la media de un permiso de paternidad es de solo 12 días y medio. De ahí la importancia de que España admita a trámite este proyecto de ley. Veamos cómo es el mapa de estos permisos en el resto de países europeos.

Esta medida demuestra que la sociedad va por delante de las leyes y las instituciones. Ángeles Briñón, portavoz de la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles explica la relevancia de esta ley.

Decidir cómo nos vamos

El 70% de la sociedad está a favor de regular el derecho a una muerte digna, según el Instituto Nacional de Estadística. Hoy el Congreso ha admitido tramitarlo con la oposición del PP. Nos cuenta más sobre la sesión nuestra compañera Marta Nebot.

El debate sobre la eutanasia ya ha pasado antes por el Congreso, y nunca se había desarrollado. Asociaciones y familiares de personas afectadas exigen su regulación.

Pablo visita a Jordi

Con el tono conciliador que le ha caracterizado desde su llegada a la Moncloa, Pedro Sánchez ha enviado hoy un mensaje al president de la Generalitat, Quim Torra. Dice que hay que pasar página del referéndum de autodeterminación y que el Gobierno de España está dispuesto a normalizar las relaciones con Catalunya. También ha instado a Torra a tener un tono constructivo de cara a la reunión del 9 de julio.

Mientras Pedro Sánchez dice que hay que pasar página del 1 de octubre, las consecuencias de aquel referéndum siguen muy vivas. Nueve personas siguen presas en Madrid por el procés. Hoy Pablo Iglesias ha visitado a Jordi Cuixart, en Soto del Real.

La mano que roba en la cuna



Hoy ha comenzado el primer juicio por bebés robados en España. La Audiencia Provincial de Madrid juzga al doctor Eduardo Vela, por participar en el robo de Inés Madrigal en una clínica de Madrid. El doctor Vela ha asegurado que no le dio ninguna niña a nadie y que no le sonaba de nada el caso de Inés. La Fiscalía le pide once años de prisión.

Durante el juicio, muchas personas afectadas han querido apoyar a Inés Madrigal en su lucha por encontrar a su madre biológica. En Público al Día hemos hablado con algunos de ellos.

Tras la celebración de este primer juicio, las asociaciones de afectados esperan respuestas. Hemos hablado con Mari Cruz Rodrigo, Presidenta de SOS Bebés Robados Madrid.

Cerrar el pico de Twitter

La Audiencia Nacional ha juzgado hoy a seis miembros de un grupo anarquista vegano. Los jóvenes, de entre 22 y 28 años, están acusados de enaltecimiento del terrorismo por publicaciones en sus redes sociales. La Fiscalía les pide dos años de prisión porque, dice, han difundido “la licitud de la lucha activa y esencialmente violenta contra el orden constitucional”. Inicialmente se les procesó por pertenencia a organización terrorista, y uno de los acusados estuvo año y medio en prisión preventiva por el caso.

Las medallitas de Billy



El torturador franquista Billy el Niño no tiene una medalla, tiene cuatro condecoraciones que le permiten cobrar una pensión y media. Un informe del Ministerio del Interior revela que Billy el Niño recibió la primera medalla en 1972, en plena dictadura, y la última en 1982. El ministro de Interior Fernando Grande Marlaska dice que se está estudiando la normativa para retirárselas, pero reconoce que hay dificultades para hacerlo según la legalidad vigente.

Migrantes: política a la deriva



Tras cinco días en el mar con 234 personas rescatadas a bordo, Malta dará permiso al barco Lifeline para desembarcar en uno de sus puertos. Como pasó con el Aquarius, Italia y Malta se pasan la pelota y eluden la responsabilidad de ofrecer un puerto seguro a las personas migrantes. El Lifeline lleva días muy por encima de su capacidad, y sin posibilidad para seguir navegando más allá de Malta. Entre las personas rescatadas, hay 14 mujeres y 14 niños, y uno de ellos es un bebé sin familiares a bordo.