Dado su interés y para facilitar la accesibilidad, a continuación transcribimos íntegramente el informativo 'Público al día'



Cuatro mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en cuatro nuevos casos de asesinatos machistas en solo un fin de semana. Dos en Madrid, una en Huelva y otra en Asturias. Con estas, ya son 21 las asesinadas en lo que va de año. Una violencia machista que no cesa y que desde el año 2003 ha provocado la muerte de más de 900 mujeres.

Hace tiempo que los asesinatos machistas hubiesen sido una prioridad de estado si los crímenes hubieran sido por terrorismo. Pero la violencia machista sigue formando parte de nuestro día a día.

Dos horas y media con Torra



Tres horas ha durado la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra. Hacía más de dos años que no se reunían un presidente catalán con el del Gobierno. La reactivación de las comisiones bilaterales Estado-Generalitat, que han acordado, era algo que ya se esperaba. Pero el Gobierno central también ha anunciado que retirará los recursos que presentó Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional contra leyes sociales catalanas.

Todos los ojos estaban puestos en la cita entre Sánchez y Torra. Ambos han velado por normalizar la relación entre los dos gobiernos en un encuentro en el que el derecho a la autodeterminación ha sido uno de los temas centrales.

Los desencuentros entre los ejecutivos central y catalán no son algo reciente. Repasamos dos décadas de una relación marcada por los desencuentros. Ahora nuestra compañera Marta Nebot nos cuenta los detalles del encuentro entre Pedro Sánchez y Quim Torra de esta mañana en La Moncloa.

Ni una menos



La violencia machista no da tregua. Una mujer ha sido asesinada por su pareja en Collado Villalba, Madrid. El Summa ha encontrado a la mujer con un fuerte golpe en la cabeza y en parada cardiorrespiratoria. Tras varios intentos por reanimarla, ha fallecido. Su pareja, un hombre de 59 años, ha sido detenido. No existían denuncias previas.

Con esta nueva víctima, ya son 21 las mujeres asesinadas en lo que va de año. Unos asesinatos que se han producido en tan solo tres días. La mayoría de las asesinadas eran extranjeras.

De las cuatro mujeres asesinadas, tres eran de nacionalidad extranjera. ¿Conocen estas mujeres los recursos de los que disponen si son maltratadas? Hemos hablado con Susana Pozo, de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe.

Reformas en la memoria



La Ley de Memoria Histórica ha cumplido más de diez años pero no ha cumplido todos sus objetivos. En estos momentos hay dos propuestas de reforma sobre le mesa, una del PSOE y otra de Izquierda Unida. Analizamos las diferencias y similitudes de ambas iniciativas.

¿Por qué es importante reformar la ley de memoria histórica y cuáles son las posibilidades de lograrlo con el nuevo gobierno? Hablamos con el portavoz de memoria democrática de Izquierda Unida, Víctor Rocafort.

Sin fecha para el debate



Todavía no hay fecha para el debate entre Sáenz de Santamaría y Casado. La Comisión Organizadora del Congreso del PP, que tendrá lugar el 20 y 21 de julio, no ha decidido sobre la propuesta de cara a cara entre ambos candidatos. Sáenz de Santamaría recogió ayer el guante lanzado por Casado para tener una confrontación dialéctica sobre sus posturas ideológicas. En los últimos días, Casado ha buscado acercar sus posiciones a Cospedal para sumarla a su proyecto. Pero ha rechazado acudir al Congreso en una lista única, como quería Sáenz de Santamaría, bajo el argumento de ser “una conjura palaciega”.

Boris-exit



Se abre una crisis en el Gobierno británico con la dimisión de dos ministros. El pacto alcanzado entre Theresa May y la UE para una ruptura suave de las relaciones ha provocado la salida del gobierno del Ministro para el Brexit, David Davis y el de Exteriores, Boris Johnson. En el acuerdo se contempla que Reino Unido participe de la libre circulación de bienes, pero no de servicios, con la UE. Esta nueva crisis de gobierno podría suponer una moción de censura del partido contra May, para la que se podría postular Boris Johnson.

Lula: orden y revocación



El ex presidente de Brasil Lula da Silva seguirá en prisión tras la batalla entre jueces brasileños. El presidente del Tribunal Regional Federal retiró las competencias al juez que dictaminó la liberación de Lula da Silva. El viernes, tres diputados del Partido de los Trabajadores habían presentado una petición de habeas corpus para el ex presidente. El juez de guardia aceptó el pedido alegando que se le niegan sus derechos políticos, ya que Lula es el candidato del PT y es, además, el favorito para ganar las elecciones de octubre en Brasil.

Prime day sin garantía



La huelga de Amazon durante el día de ofertas está cada vez más cerca. Semana clave para el conflicto que mantienen los trabajadores de Amazon con la empresa. Amazon debería acceder a las demandas de los empleados antes del viernes si no quiere afrontar una huelga de tres días durante el Prime Day. Entre sus reivindicaciones se encuentran mejoras salariales, mayor estabilidad laboral y la contratación de más personal de manera directa. Para evitar que el envío de productos se haga desde otros países, los trabajadores podrían llamar a una huelga internacional también en Francia, Italia o Alemania.