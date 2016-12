Madrid restringe el tráfico otra vez por los niveles de contaminación

MADRID.- El Ayuntamiento de Madrid volverá el 1 de enero a restringir el tráfico en la capital por los niveles de contaminación. Así, recomienda no aparcar en todas las zonas del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) y mantendrá la limitación de la velocidad a 70 kilómetros por hora en la carretera de circunvalación M-30 y los accesos a la ciudad.







En un comunicado, el Consistorio ha informado de que los niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno continúan siendo elevados y se han registrado valores por encima de los 200 microgramos de dióxido de nitrógeno y en la zona 1 (interior de la M-30) se ha superado el nivel de aviso.



En concreto, se han registrado esos valores hasta en siete estaciones del Sistema de vigilancia de la Calidad del Aire. Por ello, se han elevado las restricciones del denominado Escenario 1 a las del Escenario 2.



El escenario implica la prohibición a los no residentes de aparcar en la zona SER pero al ser domingo y no funcionar dicho servicio, el Consistorio recomienda que se evite, en la medida de lo posible, aparcar en el centro de la ciudad.



El Consistorio insiste en su recomendación, además, de evitar los desplazamientos dentro de la ciudad si no son en transporte público.

Dos veces en un mes

En el último mes, el Protocolo se ha activado en dos ocasiones debido a los niveles de contaminación y a la estabilidad atmosférica.

El Ayuntamiento pide responsabilidad y el uso compartido del coche, en caso de necesidad

Por ello, el Ayuntamiento pide la colaboración de la ciudadanía para superar este episodio, que dura ya seis días, y aconseja prescindir del vehículo privado en los desplazamientos por la ciudad y utilizar el transporte público.



Para aquellas personas que necesiten desplazarse en vehículo privado, el Consistorio recomienda el uso compartido del mismo.



Ante la previsión meteorológica que sigue siendo desfavorable para los próximos días, el Ayuntamiento sigue muy pendiente de la evolución de los niveles de contaminación e irá informando de las medidas que sea necesario implementar en los próximos días. Esta evaluación, insiste el Consistorio, se realizará en los próximos meses, y contará con la colaboración de expertos en la materia para mejorar el protocolo en su aplicación futura.



De acuerdo con el protocolo, en función de la contaminación que se registre esta tarde-noche y a la vista de la previsión actualizada de la Agencia Estatal de Meteorología, este domingo se anunciarán las medidas que corresponderá aplicar el lunes 2 de enero.



Por otra parte, además de trabajar en la aplicación de medidas para contener los picos de contaminación, el Ayuntamiento detalla que está ultimando un "ambicioso" Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático, que introducirá en la ciudad factores de cambio estructurales que reduzcan las emisiones contaminantes y creen condiciones permanentes de mejor calidad del aire y más saludable, más allá de las medidas de contención actuales.