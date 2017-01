Alba Céspedes: "La industria musical española es miope" 

@CandelaSalvador



MADRID.- Alba Céspedes tras 10 años de carrera musical en España decidió probar suerte en Reino Unido dónde tras poco más de un año y mucho esfuerzo presenta este jueves su sexto trabajo The London Sesions.

Tras una larga carrera musical en nuestro país se dio cuenta de que "la industria musical es miope, es como si en España no quisiesen que nadie se internacionalizase porque están limitando el mercando a España y Latinoamerica"

Alba forma parte del grupo de españoles que desde 2010 ha aumentado en un 56,6% su salida al extranjero según los datos ofrecidos el pasado mes de marzo el INE

Esta madrileña decidió que era el momento de marcharse a Reino Unido “Irme al extranjero era algo que tenía claro desde el principio, gente de la industria musical me decía que el rock anglosajón me obligaba a irme fuera a Londres o a Boston, siempre tuve eso en mente porque la música que hacía en España no interesaba” ha comentado en una entrevista concedida a Público.

"Siempre tuve en mente irme porque la música que hacía en España no interesaba" dice Alba Céspedes

La cantante con tan solo 16 años había montado su primer grupo: Sons of Rock con quien publicó 5 discos, y logró compartir escenario con grandes de la música como Amy Winehouse o Jamiroquai entre otros. En 2008 ganaron un concurso de bandas en el que tocaron en Rock in Rio Madrid. “Con Sons of Rock conseguíamos bastantes cosas,pero por ganar concursos, no teníamos apoyos en particular, eran todos iniciativas independientes"

A pesar de esto, Alba cree que los concursos que hay en la actualidad no premian ni la originalidad ni el trabajo de las bandas “Creo que los Talent Show están más enfocados a personas individuales, ojalá hubiese habido un grupo que promocionase bandas. Muchos de los talent show no promocionan la creación ni contenido original la gente que acude allí canta versiones o covers. Programas de este tipo si que existían hace 20 años que tocaban en directo sus canciones eso era un gran apoyo a la gente que necesitaba darse a conocer en televisión. En España no hay programa que promocione talentos ni grupos ni canciones originales”.

"En España no hay programas que promocionen ni grupos ni canciones originales”.

El apoyo que tenían era escaso y decidió probar suerte en solitario, Reino Unido era el país donde ella creía que podía crecer “En Londres hay muchas oportunidades, a pesar de la competencia. Si hay un sitio donde puedes conseguir tus sueños es aquí”. “Años atrás había hecho una gira por Reino Unido, y la gente ya conocía las canciones y reaccionaba super bien, una reacción que nunca había visto en España, me pedían que no tocara versiones que simplemente tocase temas míos, cosa que es inimaginable en España, en ese momento pensé que tenía que irme allí porque era donde valoraban”

The London Sesions es el nuevo disco de la cantante madrileña / Fotografía cedida por Alba Céspedes

Decidió marcharse allí a buscar miembros para su banda, tenía canciones compuestas que estaban esperando a ser tocadas y comenzó a preparar un EP (formato de duración extendida) donde incluyó una novedad respecto al trabajo que había estado haciendo en España,el directo “Creo que el formato de disco tradicional está obsoleto entonces mi idea era sacar vídeos con single, en directo. Mi idea desde el principio era sacar el sonido en directo, eso ya no se hace, considero que es importante que el oyente escuche lo que realmente va a encontrarse en el directo. Fuimos al estudio londinense Smook Houses y grabamos tres videos y tres canciones en directo, tuve la suerte de contar con tres colaboradores cantantes, esas tres canciones salieron el 4 de noviembre “The London Sesions”

"Con este nuevo trabajo me siento por primera vez libre de hacer lo que quiera sin tener una industria que me diga que hacer"

En Reino Unido ha encontrado la libertad “con este nuevo trabajo me siento por primera vez libre de hacer lo que quiera sin tener una industria que me diga que hacer y es algo que gusta y les interesa,cuando mas autentico eres más interesante es. En España tienen la intención que todo sea igual, y suene parecido. Aquí prima que seas original"

Considera que en España no es fácil triunfar si además cantas en inglés “Se de gente en medios, discográficas que te dicen que lo que haces es muy bueno pero si no cantas en Español no vas a conseguir nada” El mercado es muy cerrado y solo es posible triunfar de una forma “si no tienes el prototipo top no vas a triunfar, a mi me dijeron que cantaba bien pero que cambiaba de genero. Es como si en la industria musical en España no quisiese que nadie se internacionalizase”

Esta española espera conseguir dar un paso más en el mundo de la música “para mi triunfar seria poder vivir de la música, cosa que no he logrado, al menos de momento”

El próximo 2 de febrero presenta The London Sessions en el The Dublin Castle de Londres. Además es posible descargar sus canciones en las principales plataformas de internet.