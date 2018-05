Amaia y Afred pisan por dos veces nuevamente el escenario del Altice Arena lisboeta con nuevos vestuarios, pero aún acomodándose a la puesta en escena de la actuación con la que pretenden despuntar en la noche del próximo sábado.

Pocos cambios destacables en una actuación a la que aún le falta el efectismo esperado. Aunque ya ha podido verse alguna explosión de luz más oportuna, la actuación aún no alcanza lo prometido. Cierto es que cuenta ya con distintos enfoques de cámara y una mejora en la iluminación, pero son cambios apenas perceptibles y que no parecen mejorar la puesta en escena general. Además, aún no se han podido ver ninguno de los detalles pirotécnicos comentados (un efecto en forma de estrella fugaz que cerrará la actuación).

Amaia y Alfred en un momento de la entrevista mentenido con Público. /JAVIER ESQUINAS

¿Qué os queda por depurar?

"Nos hemos emocionado al ver que las cosas que habíamos ensayado estaban allí”, asegura Alfred tras una de las actuaciones. "Hay cosas en las que ni pensaba en que había que fijarse, como por ejemplo si hay o no una cámara y que tienes que estar todo el tiempo mirando fijamente a la cámara y que al final tienes que estar cantando un poco de lado", señala Amaia en declaraciones a Público.

¿Erais seguidores del festival?

"Me he acordado mucho de David Civera, de Ramón, de Soraya... A mí Soraya me marcó un montón porque desaparecía en un momento de la actuación y me acordaba mucho de eso. Y de Salvador Sobral... Nunca me hubiese imaginado que iba a estar aquí", añade Alfred a Público.

Salvador Sobral ha pedido que se baje el IVA cultural en Portugal...

"Tenemos un nivel súper alto de IVA cultural en España. Esa es mi mayor queja, porque nos afecta un montón. Se habló de que se bajó al once por ciento el IVA de la música en vivo, el de los conciertos, pero aún sigue habiendo mucho consumo de música en álbumes y creo que se tendría que bajar su nivel impositivo. Es obvio que ya no puede continuar al 21 por ciento", critica Alfred, antes de añadir que "Salvador Sobral estuvo comprometido con la campaña para que se bajase el IVA cultural al seis por ciento en Portugal".

Amaia junto a Alfred muestra el cartel que indica que actuarán en la primera mitad de la final de Eurovisión en Lisboa. /JAVIER ESQUINAS

"Tu canción" vuelve a caer en las casas de apuestas

Este año, España actuará en la primera parte de la final, algo que no había sucedido en los últimos años y que, a priori, podría perjudicar a la representación española de cara a la votación del público.

En la mañana del lunes se pudo ver en el interior del Altice Arena el ensayo de la primera semifinal, donde 19 países se jugarán el pase a la final del próximo sábado.

Entre las favoritas se encuentran Israel, con la canción 'Toy', intrepretada por Netta Barzilai

Entre las favoritas se encuentran Israel, con la canción "Toy", intrepretada por Netta Barzilai, una original propuesta que se ve ganadora. Y también destaca Chipre, con la canción "Fuego", interpretada por Eleni Foureira, la cantante de nacionalidad griega que ha revolucionado a los fans del festival por su cercanía y simpatía. Sólo 10 de ellos pasarán a la final.

España, como segura finalista por ser parte integrante del 'big five', actuará junto a Reino Unido y Portugal, en esta primera semifinal, que se podrá votar desde España. Pero tras este último ensayo "Tu canción" ha vuelto a caer en las casas de apuestas, consideradas como el termómetro de Eurovisión de cara a la final, y que sitúan a Israel como gran favorita para hacerse con el micrófono de cristal.

De los 43 países que han viajado hasta Lisboa para participar en el Festival, sólo 26 actuarán en la final del sábado. Cinco ya son finalistas al pertenecer a los países fundadores del festival: Alemania, Italia, Francia, Reino Unido y España. Portugal también es finalista al ser el país anfitrión. El resto de los finalistas, hasta completar los 26, saldrán de las semifinales, de este martes 8 y el jueves 10.