Con sólo 19 años y con la cabeza muy bien amueblada, la cantante Amaia, que representará -junto a Alfred García- a España en el festival de Eurovisión que se celebrará en Lisboa el próximo 12 de mayo, se mostró muy contundente ante la pregunta de una periodista que recababa su opinión sobre la sentencia contra 'La Manada': "Es obvio que es vergonzoso. A mi me parece vergonzoso. Esto es lo que importamos las mujeres en este país".

Esta joven pamplonica, junto a su compañero catalán, han comparecido ante la prensa española, en lo que era la despida ante los medios antes de viajar a Lisboa el día 3 de Mayo, para participar en la 63ª edición del festival de música, donde llevarán su tema "Tu canción".

Amaia Romero: "Así es como se trata a las mujeres en este país". /RAFAEL RUIZ

La cita era en el Teatro Real, el mismo lugar en el que Salomé se hizo con el triunfo en el año 1969, como se encargó de recordar el presentador del evento, un viejo conocido de ambos, Roberto Leal, quien anunció por sorpresa que formará parte de la delegación española que acompañará a los artistas a Lisboa. La Plaza de Oriente se convirtió en un patio de colegio, con decenas de niños cantando a coro la canción que representará a España, ante el asombro de turistas. Este ha sido el momento aprovechado para la presentación de la versión en inglés del videoclip del tema 'Your song'.

En un ambiente distendido, los dos jóvenes artistas contestaron a las preguntas de la prensa sobre su próxima participación en el festival y sobre la actualidad política y social de España. Echando mano de los clásicos tópicos, ambos aseguran que no les preocupa el puesto en el que podrían quedar, ya que es algo que no depende de ellos: "Lo importante es hacerlo bien y terminar satisfechos con la actuación". De momento, no han querido desvelar nada sobre la puesta en escena de su actuación, aunque sí se confirmó que estarán ellos dos solos en el escenario. Una escenografía íntima que, aseguran, aportará calidez al romántico tema que interpretan.

Pareja sobre el escenario y pareja en la vida real, Alfred regaló a Amaia el pasado Sant Jordi el libro de Albert Pla España de mierda. Un gesto que generó cierta controversia y sobre el que la artista ha aprovechado hoy para bromear: "No faltará en mi maleta".