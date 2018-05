"Ha salido muy bien y si hubiera salido mal lo diríamos, de verdad”, aseguraba Amaia ante los micrófonos tras el final de la gala de Eurovisión que se ha celebrado en Lisboa y en el que la joven cantante navarra representaba a España junto a su compañero catalán, Alfred. “Yo creo que todo el mundo ha visto que ha salido bien, no hay nada que chirríe por ahí”, remarcaba éste. “Pero el puesto es una mierda”, sentenciaban ambos. “No importa, pero es una mierda. Eso es así”.

La gala había comenzado con un fado, la máxima expresión de la música portuguesa, un canto al fatalismo y a la frustración, y de esta forma terminaron Amaia y Alfred, como un fado. Un año más, España no ha podido pasar de los puestos de cola, terminando en el puesto 23 de los 26 países que participaban en la gala final.

España ya había conocido esta posición en dos ocasiones anteriores. En el año 2011 con Lucía Pérez y en 2009 con Soraya, aunque en ambos ocasiones participaba un país menos en la final. Sólo Reino Unido, Finlandia y Portugal han quedado por detrás de Tu canción, una balada que no ha convencido ni a los jurados ni a los telespectadores y que sólo ha conseguido 61 votos.

"Contábamos con quedar en un puesto así, lo teníamos asumido"

Amaia y Alfred siempre han asegurado que el puesto les daba “un poco igual”, pero no han ocultado su malestar ante la prensa que les ha seguido durante toda la semana en Lisboa. “En realidad el puesto nos daba un poco igual. Nosotros nos hemos quedado muy contentos con la actuación que hemos hecho, pero contábamos con quedar en un puesto así, lo teníamos asumido. Creemos que ha sido una muy buena actuación. Lo teníamos muy difícil. Pero no pasa nada”, aseguraba la cantante. Sin embargo, es diplomática y felicita a Netta por su victoria. “Es una canción que está muy bien, aunque no era de nuestras favoritas”.

Hoy descansarán, pero aseguran que desde ya comenzarán a trabajar en sus respectivos proyectos en solitario y en la gira de este verano de OT. Ambos han terminado con la sensación de que Eurovisión tiene mucho de ’postureo’. “Parecía un poco Los juegos del hambre”, ha llegado a criticar Amaia. En la película juvenil a la que se refiere, la actriz Jennifer Lawrence encarna a una muchacha que participa en un duro concurso y en el que se le apoda como ‘la chica en llamas’, al lucir un vestido que al girar comienza a arder. Una clara referencia al efectismo visual que predomina en mucha de las actuaciones de Eurovisión frente a la calidad musical.

Pero Eurovisión es mucho más que música y ella asegura que no les quedarían ganas para repetir tras esta experiencia. “No repetiríamos. La verdad es que no es porque no me haya gustado, si no porque es una experiencia que debe vivirse sólo una vez”.