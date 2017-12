Amatria: "Los políticos son mentirosos por obligación"

Algarabía (Vanana Records, 2017) es el cuarto disco de Joni Antequera (Amatria), músico manchego curtido en garitos valencianos que muchos conocerán por aquellas píldoras festivas que fueron Chinches y El Golpe. Regresa ahora, lo hace cargado de ritmos latinos que invitan al disfrute y el bailoteo. Aire festivo que esta vez cuenta también con tintes melancólicos, nuevo trabajo con el que se desliga de ese electropop que le consagró y abraza unos ritmos más templados pero igualmente pegadizos.



¿Cómo definirías tu música con una sola palabra?

Mía

¿Un motivo por el que escucharte en directo?



Diversión

Primer recuerdo musical



Al volver de la guardería, en una furgoneta Seat Panda blanca, mi hermana Eva cantándome una canción que se inventó ella misma y que gracias a esta entrevista he recordado con ella.

¿Cuál es el disco que más suena en vuestra furgoneta?



No hay uno concreto, lo que sí tenemos son dos DJs diferenciados, tenemos al que siempre pone novedades y al ravero electrónico.

Una canción que hayas escuchado y te haya dado vergüenza ajena



No te lo voy a decir porque la canción que me ha venido a la cabeza es de una banda nacional y tampoco quiero desmerecer su trabajo.

La primera canción que compuse iba sobre...



El movimiento de choque de los peces, en inglés sonaba mucho mejor... y no me preguntes por qué.

Y la última sobre...



Va ser una comparativa entre cosas y el amor que siento por algo, pero aún no he decidido qué.

Si no me conocen, recomendaría que escucharan de mi discografía la canción.



"Encaja"

¿Cuál es tu acorde preferido? Desarrolla la respuesta si lo consideras oportuno



Si tuviera que elegir uno ahora sería LAm, pero no hay una razón concreta.

Filia, rareza o fetiche instrumental



Musical no tengo ninguna, pero me encanta la serie Crímenes Imperfectos, por si te sirve como rareza.

Objetivo realizable



Dicen que si lo cuentas no se cumple.

Sueño inalcanzable



Conseguir el poder de la invisibilidad.

La definición más absurda que han hecho de ti



"Amatria, eso es que tiene amor a la patria".

La que deberían haber hecho...



"Amatria, es su segundo apellido".

La anécdota o experiencia que contarás a tus nietos



Todavía no ha ocurrido.

Un grupo español olvidado digno de ser reivindicado



No se me ocurre ninguno. Me imagino que se olvidó antes de que yo pudiera escucharlo.

Acaba la frase:



Del mundo de la música cambiaría...

La opacidad y la mentira, casi como en los demás mundos.

Los políticos son...



Mentirosos por obligación.

El mejor momento que he vivido en la música fue...



Hace una semanas en la Joy Eslava de Madrid, ¡canté con mi madre!

De pequeño quería ser...



Actor.