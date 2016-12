Ana Pardo de Vera: "La regulación de la prensa está por hacer"

MADRID – Ana Pardo de Vera se inició en la carrera periodística cubriendo los duros años del aznarato. Sin embargo, habiendo crecido en Galicia, ya conocía los desmanes del Partido Popular mucho antes: "La financiación ilegal del PP comenzó en Galicia", señala a Pablo Iglesias en Otra Vuelta de Tuerka. Una financiación que provenía en gran parte del narcotráfico que destrozó toda una generación, "y a pesar de todo el PP seguía ganando".



Entre 2004 y 2011 siguió a Zapatero, experiencia que recogió en su libro En la maleta de Zapatero. Además fue asesora de comunicación en varios ministerios: Defensa, Industria, Energía y Turismo, y Vicepresidencia de Política Territorial.







Estuvo en el Ministerio de Defensa en el momento de máximo esplendor del Gobierno, con la retirada de las tropas de Irak: "Recuerdo que Bono fue a entrevistarse con Donald Rumsfeld para comunicarle la retirada de tropas. Cuando has estado en las manifestaciones del NO a la Guerra, sujetando una pancarta, esas cosas te llenan y te motivan".

Pero en 2007 estalló la burbuja inmobiliaria. Entonces llegaron los recortes, el aumento de la edad de jubilación y la congelación de las pensiones, el aumento del IVA, y finalmente, en agosto de 2011, Zapatero se pondría de acuerdo con Rajoy para reformar la Constitución y priorizar el pago de la deuda sobre el gasto social...

Ana Pardo de Vera fue testigo de primera línea del auge y caída de Zapatero. Proceso que en cierta forma prefigura el actual declive del PSOE. "Zapatero tenía muy buenas intenciones y creo que fue el más demócrata de los presidentes que hemos tenido", sostiene Pardo de Vera. "Pero fue muy superficial en sus medidas, no se enfrentó a quien tenía que enfrentarse", agrega.



Ya desde el diario Público cubriría Casa Real y un hecho que, tal y como señala Pablo Iglesias durante la entrevista, supone una expresión fundamental de los intentos de solución a la crisis de régimen: la abdicación del rey Juan Carlos. "Yo creía que Juan Carlos era como Fraga, que moriría con las botas puestas", reconoce la periodista. "Pero la realidad se lo llevó por delante".

Sobre el estado actual de la profesión sostiene que "tiene que haber una asunción de responsabilidades por parte de los dueños de los medios de comunicación" para "dar libertad a los periodistas y no someterlos a los intereses de los empresarios y accionistas". "Y no me atrevo a decir que debería ser por ley, pero la regulación de la prensa en este país está por hacer", concluye.