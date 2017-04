La cantante valenciana Helena Goch (Helena Sanchis-Guarner) está presentando La rama dorada. Un nuevo trabajo discográfico en el que, a diferencia de su debut Little Tiny Blue Men, compone y canta en inglés. Un disco inspirado en la obra homónima del antropológo escocés James George Frazer sobre magia y religión.



¿Cómo definirías tu música con una sola palabra?



“Tristalegre”

¿Un motivo por el que escucharte en directo?



Intento que cada concierto sea único y mágico. Persigo la magia todo el tiempo y sobre el escenario siempre la encuentro.

Primer recuerdo musical

Una canción de Los Secretos, "Agárrate fuerte a mí María". Recuerdo ser muy pequeña, yendo en coche con mis padres, y llorar al escucharla. Sentí mucha angustia y unas ganas inmensas de bajarme del coche y ayudar a ese desconocido que cantaba. Entonces mi madre me explicó que la cantaba un hombre que sufrió mucho y que antes de irse de este mundo dejó canciones tan bonitas como esa para que aquellos que sufrieran no se sintieran solos.

¿Cuál es el disco que más suena en vuestra furgoneta?



"For Emma, Forever Ago", de Bon Iver.

Una canción que hayas escuchado y te haya dado vergüenza ajena



La salchipapa.

La primera canción que compuse iba sobre...



La Maga, el personaje de “Rayuela", de Julio Cortázar.

Y la última sobre...

"La Rama Dorada", el libro de James George Frazer.

Si no me conocen, recomendaría que escucharan de mi discografía la canción.



"Dulce Juana", un homenaje "Sweet Jane" de la Velvet Underground.

¿Cuál es tu acorde preferido? Desarrolla la respuesta si lo consideras oportuno



LA menor. Es triste y profundo, pero en esa profundidad reside un atisbo de luz.

Filia, rareza o fetiche instrumental



El banjo. No lo toco -por ahora- pero algo me dice que nos hemos conocido en alguna otra vida.

Objetivo realizable



Hacer música de por vida.

Sueño inalcanzable

No morir.

La definición más absurda que han hecho de ti



Pop electrónico.

La que deberían haber hecho...



Pop electrónico.

La anécdota o experiencia que contarás a tus nietos



Que aprender a tocar la guitarra y cantar me hizo olvidarme del dolor y la frustración, mientras me recuperaba de una lesión importante de rodilla con la que casi tuve que enseñarle a mi pierna a volver a sostener el peso de mi cuerpo. La música tiró de mí y me sostuvo cuando mi cuerpo no podía hacerlo. Quiero que mis nietos persigan siempre en la vida aquello que sea capaz de llenarlos tanto que los sostenga.

Un grupo español olvidado digno de ser reivindicado



El Hombre Burbuja.

Acaba la frase:

Del mundo de la música cambiaría...

La poca presencia femenina en los carteles de los festivales.

Los políticos son...

Uno de los grandes fracasos de la civilización.

El mejor momento que he vivido en la música fue…

Mi primer concierto.

De pequeña quería ser…

Pintora