Descaro, frescura teen y estribillos que se pegan como el chicle son las armas con las que Jump To The Moon llegan a la escena pop española. Sus referencias son tan eclécticas como sus ganas de romper barreras con conceptos obsoletos como indie o mainstream. Canciones como 2AM o U Mad y una actitud impropias en un grupo tan joven (la media de edad es 18), les han llevado a un prematuro debut en directo en varios de los mejores festivales del país.

¿Cómo definirías tu música con una sola palabra?

Emociones.

¿Un motivo por el que escucharte en directo?



Por el sentimiento y el buen rollo que transmitimos, lo pasamos bien nosotros, y hacemos que el público haga lo mismo.

Primer recuerdo musical



Escuchar grupos grandes en la radio, posiblemente sea el primero.

¿Cuál es el disco que más suena en vuestra furgoneta?



Suelen sonar muchas cosas diferentes por la variedad musical que tenemos, pero últimamente, The Neighbourhood, el nuevo disco de Rae Sremmurd, Sticky M.A, Jorja Smith, Clairo, JAWS… Y muchos mas.

Una canción que hayas escuchado y te haya dado vergüenza ajena



Tanto como vergüenza ajena no, pero sí que últimamente vi a algunos Youtubers haciendo trap... Es algo curioso.

La primera canción que compuse iba sobre...



Nuestra primera canción fue Where I´ve been, la verdad es que para cada uno tiene una interpretación distinta, pero hablamos sobre la adolescencia en general.

Y la última sobre...



Siendo sinceros, nuestro proceso de composición nunca para, estamos siempre cada uno trabajando en ello, por lo que, se me hace difícil una respuesta concreta a esta pregunta.

Si no me conocen, recomendaría que escucharan de mi discografía la canción.



2 am, que fue nuestro primer single. Probablemente sea la canción que más representa nuestra esencia.

¿Cuál es tu acorde preferido? Desarrolla la respuesta si lo consideras oportuno



No existe el acorde preferido bajo mi punto de vista, está todo en experimentar, y buscar acordes nuevos, punteos originales…

Filia, rareza o fetiche instrumental



Las instrumentales que sean bonitas, épicas y que te hagan sentir “libre”. Hasta ahora mi instrumental favorita es la de She Changes the Weather de Swim Deep.

Objetivo realizable



Llegar a poder tocar ese tipo de instrumental delante de mucha gente y ver que realmente sienten lo que están escuchando.

Sueño inalcanzable



No creo que nada sea del todo imposible o inalcanzable, pero no sé, conocer todos los sonidos diferentes que se pueden hacer, por poner un ejemplo.

La definición más absurda que han hecho de ti



“Grupo para niños pijos”

La que deberían haber hecho...



Cada uno es libre de opinar, mentes cerradas hay en todos sitios. Nosotros recibimos todas las críticas coherentes, y las que no lo son nos sirven para echar unas risas.

La anécdota o experiencia que contarás a tus nietos



Probablemente todos los conciertos, todas las fiestas, las locuras que nos han pasado, toda la gente que hemos conocido gracias al grupo…

Un grupo español olvidado digno de ser reivindicado



No estamos muy puestos en la escena española, así que no sabríamos qué decir exactamente.

Acaba la frase:



Del mundo de la música cambiaría…



La envidia que hay en muchos casos, y el egocentrismo en algunos grupos de la escena.

Los políticos son...



En algunos casos cómicos, pero tampoco nos mola hablar de política, todos sabemos como están las cosas hoy en día.

El mejor momento que he vivido en la música fue...



En cuanto al grupo, la mayoría de nuestros conciertos, y viajes. A nivel personal, ver a The 1975 y Catfish and the Bottlemen en directo.

De pequeño quería ser...



Solo quería pasármelo bien, nunca tuve ese planteamiento de: “Quiero ser bombero, oficinista, músico o austronauta”.