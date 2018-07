Xosé Manuel Beiras (Santiago, 1936) es el gran referente del nacionalismo gallego de izquierdas y en su periplo vital se refleja buena parte de la historia reciente de Galicia. Pero hasta ahora a nadie se le había ocurrido glosar en un documental su biografía íntima y su trayectoria política, académica e intelectual. La productora Ollo Vivo, de Brión, en Santiago, ha asumido el proyecto y ha puesto en marcha un crowdfunding para financiarlo. En poco más de dos semanas ya han recaudado más de 6.000 euros de los 10.000 que, como mínimo, hacen falta para financiarlo.

Hijo de un histórico militante del Partido Galleguista de Castelao, Beiras participó desde muy joven en los círculos antifranquistas que promovían la defensa del ideario nacionalista, sobre todo a partir de su llegada a la universidad. Se licenció en Derecho en la Universidade de Santiago y se especializó en Economía y en Literatura Francesa en La Sorbona de París. También estudió en la London School of Economics and Political Science, poco antes de fundar, en 1963, el Partido Socialista Galego. Esta formación se aliaría a finales de los años setenta con la Unión do Povo Galego para configurar, junto a otros partidos, el Bloque Nacionalista Galego (BNG).

“Nuestra principal preocupación con el documental era que no queríamos hacer una loa. No queríamos un documental sobre Beiras, sino un documental con Beiras”, explica Gaspar Broullón, cineasta de 35 años y uno de los tres codirectores de la cinta. Los otros dos son los hermanos Coira: Jorge, autor de filmes como 18 comidas y El año de la garrapata y director de series de televisión como El comisario, Sé quién eres y Pelotas; y Pepe, escritor de obras como As catro vidas dunha película y Unha (brevísima) historia do cine y guionista de series como Mareas vivas y Terra de Miranda.

Broullón explica que la idea de hacer un documental sobre el carismático líder nacionalista surgió de su compañero Fernando Rodríguez Peñaño, quién les advirtió de que, pese a la relevancia histórica, la influencia política e intelectual y el peso social de Beiras, no existía un documento audiovisual completo sobre su figura ni ninguna productora parecía interesada en hacerlo.

Traductor de Camus, virtuoso pianista y con una amplia producción ensayística en materia económica, Beiras se convirtió en 1985 en el primer diputado autonómico del BNG. Por entonces ya había accedido a la cátedra de Estructura Económica de la Universidade de Santiago y gozaba de un enorme prestigio académico y político. Felipe González llegó a ofrecerle el Ministerio de Economía de su primer Gobierno, posibilidad que él rechazó.

Con él como portavoz nacional, referente intelectual y cabeza visible, y con Manuel Fraga ya al mando de la Xunta en los noventa, el BNG fue sumando apoyos elección tras elección hasta adelantar al PSOE y convertirse en las autonómicas de 1997 en la segunda fuerza política de Galicia. Posteriormente el nacionalismo lograría también el gobierno de varias ciudades gallegas, como Pontevedra, Ferrol y Vigo.

Durante aquellos años la política gallega estuvo caracterizada por los enfrentamientos entre Fraga y Beiras, quien llegó a esgrimir un zapato en un debate parlamentario, al estilo de Nikita Kruschev en la ONU, para denunciar las políticas autoritarias del primero. Años más tarde, ambos llegarían a mantener una relación institucional cordial, aunque nunca amistosa.

“Repasar su vida significa repasar la vida de muchos gallegos y, con ellos, la de Galicia”, narra Broullón, quien asegura que la razón principal de optar por el micromecenazgo como vía de financiación del documental es garantizar su “independencia”. “La mayoría de quienes nos han apoyado hasta ahora son ciudadanos sin adscripción política, que sólo están interesados en que se cuente su historia”, afirma.

Tres bloques

El documental se estructura en tres bloques. Uno resumirá varias conversaciones, que no entrevistas, de Beiras con otras personalidades, en las que departirán en torno a diversas temáticas. En segundo lugar, un repaso biográfico a su carrera a través de una selección de fotografías personales. Y finalmente, varias visitas a lugares emblemáticos en la vida del protagonista.

El reportaje lleva por título Beiras: Vivir dos veces. “Lo escogimos por varias razones”, explica el director. ”Por la experiencia vital de Beiras [quien desapareció de la vida pública durante casi tres años a principios de los ochenta a causa de una severa alteración de su estado de ánimo], pero también porque el documental tendrá dos vidas. Todo el material completo, con las grabaciones íntegras que no sean incluidas en la edición final, estará a disposición del público en una weblog”.

Lo cierto es que Beiras parece disfrutar de varias vidas, al menos en su trayectoria política. Las discrepancias con la UPG laminaron su candidatura a la Xunta justo antes de la caída de Fraga y de que se formara el Gobierno bipartito PSOE-BNG, en el que no participó. Cuando el PP recuperó la Xunta a manos de Feijóo en el 2009, el BNG se enfrentó a un período de luchas internas que provocaron, tres años después, que Beiras abandonara la formación junto a un nutrido grupo de exbloqueiros.

Fundó entonces Anova, que, aliada con Izquierda Unida en Alternativa Galega de Esquerdas, superaría en escaños al BNG en las autonómicas del 2012 con él como cabeza de cartel. Posteriormente, aunque sin Beiras de candidato, Anova se aliaría en En Marea con Podemos y las confluencias locales para convertirse, de nuevo, en la segunda fuerza política de Galicia.

Broullón asegura que Beiras no ha puesto condición o cortapisa alguna sobre el formato o el contenido del documental. Público se ha puesto en contacto con él y ha constatado la satisfacción que le produce saber que el crowdfunding está obteniendo resultados y que, si sigue a este ritmo, el proyecto podrá salir adelante. Pero ha declinado hacer declaraciones públicas: “O cine é dos cineastas”.