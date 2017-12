La miniserie Big Little Lies apunta a ser la gran protagonista en las categorías televisivas de la 75 edición de los Globos de Oro tras alzarse con un total de 6 nominaciones, entre ellas dos de mejor actriz protagonista para Nicole Kidman y Reese Whiterspon.

La historia de tres mujeres cuyas vidas perfectas se ven oscurecidas por un siniestro asesinato fue reconocida, además, con una nominación como mejor miniserie, otras dos nominaciones para sendas actrices de reparto (Laura Dern y Shailene Woodley) y otra para Alexander Skarsgard, como mejor actor de reparto.

Otros dos grandes nombres propios destacan también entre las nominaciones de mejor actriz protagonista en la categoría de miniserie: Jessica Lange y Susan Sarandon, por su papel en Feud: Bette and Joa, que recibió cuatro nominaciones, entre ellas la de mejor miniserie.

En esta categoría, por último, también destaca Fargo, con tres nominaciones: mejor miniserie, mejor actor principal (Ewan McGregor) y mejor actor de reparto (David Thewlis).

En lo que se refiere a series dramáticas destaca la única nominación de Juego de Tronos en la categoría principal, pero sobre todo The Handmaid's Tale con tres candidaturas, entre ellas la de mejor serie y la de mejor actriz protagonista (Elisabeth Moss). El apartado de nominadas en a mejor serie dramática la completan The Crown, Stranger Things y This Is Us.

En cuanto a la mejor serie de comedia destaca el regreso a las pantallas y a las nominaciones del clásico de los años 90 Will and Grace, cuyo actor protagonista, Eric McCormack, también es candidato al Globo de Oro.

Justamente esas mismas nominaciones obtuvo la comedia Master of None, protagonizada por Aziz Ansari. Completan las nominaciones en la categoría de mejor serie de comedia The Marvelous Mrs. Maisel, Black-ish y SMILF.

La próxima edición de los Globos de Oros, que se celebrará el próximo 7 de enero en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (California), tendrá como anfitrión al popular cómico Seth Meyers, quien tomará el relevo a Jimmy Fallon. EFE