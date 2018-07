Cinco series de animación para adultos más allá de 'Los Simpson'.

No necesitan ser nombrados por su apellido para saber a quién se está haciendo referencia. Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie son la familia más divertida, desastrosa y famosa que ha dado el mundo de la animación televisiva. Nacieron, amarillo ellos y con una forma algo más burda, en 1989 y desde entonces no han faltado a su cita con la pantalla. A punto de estrenar su temporada número 30 -lo harán en septiembre- llevan décadas animando la hora de la comida en España y da igual cuantas veces se reponga un capítulo, siempre engancha.

Pero Los Simpson no es la única serie de animación para adultos que merece la atención de los aficionados al género. Como tampoco lo son otras tan de culto, pero quizá menos mainstream como Futurama, Padre de familia o South Park. En el mundo de la animación para mayores hay muchos más títulos donde encontrar alocadas joyas con la que pasar un buen rato. Aprovechando el estreno de este lunes en Movistar Series de la novena temporada de Archer, aquí van cinco títulos que merecen toda la atención. Unos ya tiene cierto recorrido . Otros son de este curso ‘seriéfilo’.

'Archer'



Ambientada en el mundo de los espías internacionales, tiene como protagonista a Sterling Archer. Un tipo de pelo oscuro, buena planta y cuello vuelto que tiene algo de James Bond, aunque solo sea por sus dotes de ‘donjuan’, su afición a vivir bien y el tono de parodia a 007. Le atraen la buena vida y es un experto en meterse en líos. Trabaja con su madre, alcohólica y corrupta, y su ex. Lleva dando guerra desde que Adam Reed lo crease en 2009. Hoy estrena en Movistar Series su novena temporada y cada una tiene sus propias leyes. No es fácil seguirle la pista. La serie de FX cuenta con dos Emmys en su currículum y la sinopsis de su nueva aventura habla de que está tuerto, en 1939, en una isla en medio del Pacífico en la que se ha estrellado con su avioneta. ¡Ah! También dice que Sterling Archer está en coma. Porque los personajes son los mismos pero sus papeles cambian. Quien les sigue lo entenderá. En Netflix están disponibles las siete primeras temporadas.

'(Des)encanto'



Es la nueva serie de Matt Groening, padre de Los Simpson y de Futurama. En realidad basta con echar un vistazo a las primeras imágenes para saber que es suya. Todos sus personajes comparten ese estilo característico en el aspecto y en la locura que se le presupone al tono en el que se desarrollan sus historias. En (Des)encanto Groening tiene por delante 10 episodios para meter de lleno al espectador en un universo de ambientación medieval que vivió tiempos mejores llamado Dreamland. La protagonista es Bean, que más que aventuras vive desventuras como princesa con cierto gusto por la bebida. Sus amigos son el demonio Luci y el elfo que se llama Elfo. (Des)encanto ha prometido que se verán ogros, trolls, duendes, morsas y “muchos humanos tontos”. Estará disponible en Netflix a partir del 17 de agosto.

'Rick y Morty'

Loca, disparatada, divertida, surrealista, genial… inclasificable. Así es Rick y Morty, una serie creada por Dan Harmon y Justin Roiland a la que no es fácil entrar pero que si el espectador se deja arrastrar a su disparatado mundo de la mano de sus chiflados protagonistas tiene asegurada la diversión. Se estrenó en 2013, en España la emite TNT y se puede encontrar al completo en Netflix. Está previsto que la cuarta temporada llegue en algún momento aún por determinar en el calendario. Quienes prestan su nombre al título son Rick, un científico loco que un día se va a vivir a casa de su hija, y su nieto Morty. El niño se convierte en el fiel compañero de su abuelo en los viajes interdimensionales que emprenden juntos. Los portales que les llevan a esas otras dimensiones y mundos son abiertos por una pistola de portales que ni su hija ni su yerno, al que su suegro considera tonto, ven con buenos ojos. Y sí, aquí también hay un personaje con problemas con el alcohol. En este caso, Rick.

'BoJack Horseman'

Will Arnett le presta su voz a uno de los personajes más irreverentes y complejos de la animación para adultos. Mitad hombre y mitad caballo, es algo así como si el Johnny Drama de Entourage (El séquito) hubiese dado el salto a la animación y hubiese cambiado su cabeza por la de un equino. Actor de televisión de éxito en los noventa que ha caído en el olvido de productores y espectadores , ahoga sus penas en el alcohol y el humor. El 14 de septiembre Netflix estrenará la quinta temporada de la serie creada por Raphael Bob-Waksberg, quien coloca a BoJack en plena campaña de los Oscars. Puede que esta sea su oportunidad definitiva para demostrar que aún tiene lago que ofrecer en el mundo del cine y la televisión. Su único éxito, hace décadas, fue Horsin' Around, que también puede verse en Netflix.

'Animado presidente'



Ocho de los 10 episodios de esta sátira ambientada en la Casa Blanca de Donald Trump están ya disponibles en la plataforma bajo demanda de Movistar+. Estrenada el 4 de junio en Movistar Series, se trata de una serie que cuenta con el humorista Stephen Colbert como productor ejecutivo y que se basa en los sketches de su programa The Late Show with Stephen Colbert. El planteamiento es abrir las puertas de la Casa Blanca y el Despacho Oval de par en par y colarse en su interior para contar como sería, según los guionistas, el día a día del presidente Trump. Los entresijos de la política y cómo el magnate republicano maneja los designios del mundo desde su particular punto de vista de la realidad. Y con él, todo su séquito, desde la primera dama, Melania Trump, hasta deportistas. Todo contado desde el humor y la parodia.

Bonus Track: ‘Steven Universe’



La de Rebecca Sugar no es una de animación para adultos. De hecho, se emite en un canal infantil -Boing en España-, pero sí es de esas que aunque para niños los padres pueden disfrutar al máximo. Pocas series, o ninguna, mandan un mensaje tan positivo y tan integrador a los más pequeños. Recientemente, coincidiendo con la celebración del Orgullo LGTBQ+, Steven Universe celebró la primera boda entre dos personajes femeninos que se ha visto en una ficción infantil. Ahí estaban Rubí y Zafiro, dos Gemas de Cristal alienígenas que ayudan al protagonista en su día a día y a lidiar con la herencia de su madre, dándose el ‘sí quiero’. Además de esta, siguiendo con las series de animación infantiles altamente disfrutables por los adultos, Clarence, Gumball y Hora de aventuras son a tener en cuenta.