Están de actualidad, en boca de todos y Semana Santa, con sus días de vacaciones, es un buen momento para ponerse al día y descubrir en primera persona si es para tanto como se dice. Legion, Big Little Lies, Girls, Por 13 razones y Homeland son cinco series, viejas conocidas y de nuevo cuño, con las que hacerse un buen maratón.

Todas son aptas para verlas del tirón –aunque Girls y Homeland requieran de más tiempo si no se vieron las cinco temporadas anteriores– y están disponibles en alguno de los servicios de VOD disponibles en España. Y, como bonus track, siempre se puede coger el ritmo de Feud, en HBO, que emite el Domingo de Resurrección su penúltimo episodio, el séptimo.

‘Big Little Lies’ (1 temporada, 7 episodios)



Un culebrón muy bien narrado, rodado, montado e interpretado por un casting tan potente que ha convertido a Big Little Lies en la serie revelación del primer trimestre del año. Antes de ver el piloto, esta producción de HBO era conocida como la serie de Nicole Kidman. Con el paso de los episodios se ha convertido en algo más que eso, en mucho más, en un auténtico fenómeno de masas con espectadores que se lamentan por doquier por el hecho de que no vaya a haber una segunda temporada. No la habrá no porque la audiencia o la crítica no hayan acompañado a Big Little Lies, sino porque, basada en la novela homónima, se ideó como una miniserie de una única tanda de episodios. Siete en total que fueron de menos a más para estallar en un último capítulo que sorprende y que dará de qué hablar durante mucho tiempo.

Big Little Lies se sostiene por su actrices, pero también por el misterio y la tensión "in crescendo" con la que juega desde el primer minuto. Nicole Kidman está impecable como ama de casa rica que lo dejó todo por su marido y sus hijos y que tras esa fachada de felicidad prefabricada esconde un verdadero drama personal. El otro gran pilar de Big Little Lies es Reese Witherspoon en el papel de la dicharachera del grupo de madres pijas volcada en causas benéficas y en hacer feliz al resto mientras su anodino matrimonio la carcome por dentro. La temporada completa de Big Little Lies está disponible en HBO España.



‘Legión’ (1 temporada, 8 episodios)



Era una de las producciones más esperadas de la temporada. Detrás de todo, Noah Hawley, creador de la también aclamada Fargo. Legion se presentó a comienzos de febrero como una serie de superhéroes muy distinta y adulta y así lo ha sido. En total, ocho episodios difíciles de digerir, gran parte de ellos transcurridos dentro de la cabeza de un protagonista, David Haller (Dan Stevens), que se mueve a medio camino entre la esquizofrenia y el ser el mutante más poderoso del mundo.

La propuesta visual de Legion ha sido uno de los aspectos más comentados y alabados de esta serie centrada en el hijo del Profesor X. La primer temporada, ya ha sido renovada por una segunda, se ha centrado en la lucha de David contra sus demonios tras descubrir gracias a una compañera de encierro mental que no estaba loco como llevaba creyendo toda su vida, sino que era un mutante. Emitida por Fox, puede verse completa en la plataforma de VOD de Movistar+, antes llamada Yomvi.



‘Girls’ (6 temporadas, 62 episodios)

La serie de Lena Dunham y sus espectadores están listos para dar el adiós definitivo a estas cuatro amigas con las que llevan conviviendo desde hace seis temporadas. Girls emitirá su último capítulo, el décimo de la sexta temporada, el Domingo de Resurrección. Así que para todo aquel que no haya visto nada de una de esas series generacionales que toca de cerca de los llamados ‘millennials’ las vacaciones de Semana Santa pueden ser el momento perfecto para ponerse al día con Girls. Es una buena forma de evitar los spoilers que seguramente manarán tras la emisión de su despedida el 16 de abril.

Esta última tanda ha sido la de la madurez, los grandes cambios y nuevas reivindicaciones y temas controvertidos que tratar. Lo personajes han madurado a lo largo de cinco años y cualquier cosa se puede esperar del final que Dunham le tiene preparado a Hannah y sus amigas. En total, 61 episodios, a falta del último, de algo menos de media hora de duración cada uno. Un maratón en toda regla disponible en HBO España desde el primer capítulo.



‘Por 13 razones’ (1 temporada, 13 episodios)

No es lo que se esperaba y ha sido otra de las sorpresas del primer trimestre del año junto con Big Little Lies. Una serie de adolescentes pensada para ellos pero que debería ver todo el mundo. Se atreve con temas tan complicados de abordar y tan poco tratados en la ficción televisiva como el acoso escolar y el suicidio adolescente. Dos temas espinosos y complicados que se hacen llevaderos al abordarlos desde el punto de vista de la víctima, a través de unas cintas de casete grabadas antes de su muerte en las que explica las razones que le llevaron al suicidio.

Por 13 razones pone el dedo en la llaga, en los culpables directos e indirectos, en la invisibilidad de un tema tan complejo como este y el mutismo que lo rodea. Su recta final, los dos últimos capítulos, son realmente duros por la crudeza con la que muestran los hechos. Un toque de atención a la sociedad que resulta sorprendentemente adictiva y que no cae en el morbo, aunque algunas partes del guion y de la puesta en escena sean discutibles. Protagonizada por Katherine Langford y Dylan Minnette, está disponible al completo en Netflix.



‘Homeland’ (6 temporadas, 74 episodios)

Un clásico ya de la parrilla seriéfila que se ha reivindicado en su sexta temporada tras quedar algo estancada con la desaparición de Brody (Damian Lewis) en la cuarta y que resucitó como serie en la quinta. En esta ocasión la acción se ha trasladado a Estados Unidos y su trama no busca enemigos fuera de sus fronteras, sino que están no solo dentro del país, sino del sistema. ¿Y si tu enemigo fuese alguien con una posición de poder? Ese es el planteamiento de una sexta temporada en la que el protagonismo recae a partes iguales sobre los personajes de Peter Quinn (Rupert Friend) y Carrie Mathison (Claire Danes).

Homeland, basada en su origen en una serie israelí, siempre ha estado pegada a la actualidad y gozado de muchas referencias con lo que ocurre en el mundo real, pero esta temporada, que finalizó el pasado domingo, ha sido especialmente intensa en este sentido. Las cinco primeras temporadas están disponibles en Netflix. La sexta se emite como siempre en Fox y puede verse acumulada en la plataforma de VOD de Movistar+. Aunque el maratón puede limitarse a las tres primeras o las tres últimas. Es decir, la Homeland de Brody o la Homeland de Quinn.