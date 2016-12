Cohen, a su musa Marianne, antes de que ésta falleciera: "Creo que te seguiré muy pronto"

MADRID.- "Creo que te seguiré muy pronto", le escribía el recién fallecido cantautor Leonard Cohen en una carta de despedida a la mujer que marcó su vida, su musa, Marianne Ihlen, poco antes de que ésta muriera en el mes de julio, consecuencia de la leucemia. Parecía que el canadiense anticipaba que la hora en que él dejaría el mundo también estaba cerca.









Marianne y Cohen vivieron su particular historia de amor en la década de los 60, cuando ambos se conocieron en la isla griega de Hidra. Desde entonces, Marianne se convirtió en la musa del poeta y cantautor canadiense, aunque la fama de mujeriego de éste acabó con el romance. A pesar del desenlace, los momentos que ambos compartieron, fueron suficientes para que Cohen siempre la tuviera presente y le inspirara para componer Bird on the wire y So long, Marianne.



Cuando en este mes de julio, Cohen supo que a Marianne le diagnosticaron leucemia, no tardó en escribirle una carta para dedicarle sus últimas palabras, que decía así:



“Bien, Marianne, hemos llegado a este tiempo en que somos tan viejos que nuestros cuerpos se caen a pedazos y creo que te seguiré muy pronto. Que sepas que estoy tan cerca de ti que, si extiendes tu mano, creo que podrás tocar la mía. Ya sabes que siempre te he amado por tu belleza y tu sabiduría pero no necesito extenderme sobre eso ya que tú lo sabes todo. Solo quiero desearte un buen viaje. Adiós, vieja amiga. Amor eterno, te veré en el camino.”