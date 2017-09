La discográfica de Johnny Cash prohíbe a una organización racista poner su música

Victoria para Johnny Cash. La organización racista Stormfront ha tenido que dejar de poner la música del cantante en su programa de radio. Universal Music Group y American Recordings (el sello discográfico que cuenta con los derechos del compositor) amenazaron por carta con tomar acciones legales si los racistas seguían utilizando la versión que hizo Cash de I Won't Back Down, de Tom Petty y Jeff Lynne, como sintonía.

Según NPR, que asegura haber accedido al contenido de la misiva. la organización ya ha dejado de poner la canción en su Stormfront Radio, el programa que emite desde su emisora online, Rense Radio Network. En su lugar, han empezado usar el tema supremacista The South Will Rise Again.

La carta de Universal y American Recordings recordaba que en ningún momento habían "dado ningún tipo de permiso o autorización" a Stormfront para reproducir la música de Johnny Cash. La carta iba dirigida a Don Black, creador de la organización y exdirigente del Ku Klux Clan.

Hace un mes, la hija mayor de Cash, Rosanne, publicó un post en Facebook en el que condenaba la aparición de un vídeo en el que "un autoproclamado neonazi" vestía una camiseta del cantante durante un acto racista en Charlottesville. En el mensaje, firmado también por el resto de hijos del artista, recordaba que su padre "estaría horrorizado ante el uso de su nombre o imagen para una idea o una causa basada en la persecución y el odio".