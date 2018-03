Su sorprendente debut discográfico Summer Rain (Arcadia Music, 2015) trajo consigo un gran éxito de crítica y público que a su vez derivó en una gira homónima por más de 70 teatros. ELE, el proyecto de la cantante y compositora Elena Iturrieta, regresa ahora con un nuevo trabajo What Night Hides, álbum que verá la luz el próximo 6 de abril y en el que la sutileza de los arreglos y la variedad de registros evidencian que estamos ante un proyecto importante. Para abrir boca recuerda que su concierto presentación será el próximo 12 de abril en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid.



¿Cómo definirías tu música con una sola palabra?

Libre

¿Un motivo por el que escucharte en directo?



La complicidad que existe en la banda, amigos de hace tiempo, y la que se crea con el público.

Primer recuerdo musical



Soy Nemo; tengo cero memoria. Pero recuerdo los domingos a Juan Luis Guerra, energía máxima.

¿Cuál es el disco que más suena en vuestra furgoneta?



Escuchamos de todo; nos movemos en un horquilla entre canciones coñeras y fiesteras para antes de llegar a nuestros destinos. En otras ocasiones optamos por canciones que invitan a que la gente se relaje. Cada uno luego escucha lo que quiere. También el silencio, por supuesto, ese gran olvidado. Dormimos a ratos, charlamos sin parar en otros, leemos. Somos variados.

Una canción que hayas escuchado y te haya dado vergüenza ajena



Igual alguna versión. Respeto mucho a aquellos que componen y cantan su propia música. Cada uno hace lo que le apetece. Pero es verdad que el reggaeton… me cuesta mucho escucharlo aunque sea un segundo por sus letras.

La primera canción que compuse iba sobre…



Tengo un vago recuerdo de escribir algo sobre la Luna con unas amigas en el colegio. Música he compuesto desde muy pequeña, me relajaba, me venían miles de melodías pero cantaba “guachigua”. A los 14 compuse un tema que hablaba de la lluvia de verano; de esa sí me acuerdo bien, está en mi primer álbum, al que dio el titulo, Summer Rain.

Y la última sobre…



Girl Power!

Si no me conocen, recomendaría que escucharan de mi discografía la canción.



Creo que un sólo tema no puede definir el trabajo de alguien; pero de Summer Rain elegiría Shadows, y de nuestro nuevo álbum, What Night Hides, me quedo con Angels with no wings (aunque lo mejor es que me digas tu estado de ánimo y yo te hago selección).

¿Cuál es tu acorde preferido? Desarrolla la respuesta si lo consideras oportuno

El Fu Renol, ese acorde que aparece cuando menos te lo esperas y da pie a componer un nuevo tema. Cuando eso llega a tu cabeza, el resto viene solo, casi siempre.

Filia, rareza o fetiche instrumental



Ninguna. Tengo rarezas, muchas, estoy algo cucú pero en otras cosas, aunque adoro mi micro. Me permite crear mucha dinámica y así probar sonidos separándolo y acercándolo. El técnico de sonido me odia, ¡me dice que deje de hacer el Julio Iglesias!

Objetivo realizable



Poder sacar un segundo disco sin estrés. ¡Ah, realizable! Pues poder sacar un segundo disco del que me siento muy orgullosa de todo lo que le rodea: un equipo de gente increíble que sigue apostando por lo que hago y me acompañan sin mirar atrás.

Sueño inalcanzable



¿Para qué soñarlo entonces? Mejor tener los pies en la tierra. Por ejemplo, el hecho de haber grabado el disco en los estudios Abbey Road vino sin ser soñado. Pensándolo bien... A ver si dejo de soñar con que me toca la Primitiva.

La definición más absurda que han hecho de ti



Creo que he tenido suerte y nadie me ha querido definir absurdamente, pero claro, en el mundo hay gente para todo.

La que deberían haber hecho…



Cada uno que me defina como lo sienta, mientras sea con respeto… Aunque es mejor dejar las definiciones a un lado; la música y la creatividad es mejor no etiquetarlas; así solo conseguimos limitar lo que cada uno quiere expresar en cada momento.

La anécdota o experiencia que contarás a tus nietos



En estos momentos, el hecho de haber pasado por los estudios Abbey Road. Que la vida nos diera la oportunidad de grabar allí nuestro segundo álbum fue verdaderamente increíble. Una semana a la que todos creo que querríamos volver.

Un grupo español olvidado digno de ser reivindicado



Los Reyes del K.O., aunque parece que vuelven... Allí estaremos para disfrutar de su talento.

Acaba la frase:



Del mundo de la música cambiaría...



Todo lo que no es música. No aporta nada.

Los políticos son...



Actores de nulo talento —aunque no todos— que saben defender su guión ante el público. Es una pena que siempre tengan el teatro tan lleno. Si nadie fuese a verles…. Todo cambiaría. Pero claro, hay público de todo tipo.

El mejor momento que he vivido en la música fue...



Ver a mis padres emocionados cuando salió el primer disco. Y verles así cada día, en cada concierto. Con este segundo es emoción plena y eso me llena de tremenda alegría.

De pequeña quería ser…



Feliz, y que la gente que me rodeaba también lo fuera. Aún sigo pidiéndolo.