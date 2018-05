Horas después de finalizar la segunda semifinal, el productor del festival de Eurovisión, Christer Björkman y su equipo han decido el orden de las actuaciones para la gala. Se trata de crear la secuencia perfecta de actuaciones para la gran final, como si de un rompecabezas se tratase. El puzzle se ha resuelto de la siguiente forma: Ucrania, España, Eslovenia, Lituania, Austria, Estonia, Noruega y Portugal abrirán el festival, seguidos de Reino Unido, Serbia, Alemania, Albania, Francia, Republica Checa, Dinamarca y Australia. En la recta final, saldrán Finlandia, Bulgaria, Moldavia, Suecia, Hungría, Israel, Holanda, Irlanda, Chipre e Italia.

Curiosamente, las grandes favoritas están ubicadas entre estas últimas, algo que no beneficia precisamente a los artistas que participan en la primera mitad. La delegación española ya aseguró no estar satisfecha con el lugar que ocupaba tras el sorteo de bloques. “¡Qué mierda!”, llegó a decir Amaia. “Nos han dicho siempre que la segunda parte era mejor y fue lo que me salió en ese momento. Pero ahora lo pienso y me da igual, no tiene nada que ver, muchos ganadores han actuado en el primer bloque”, aseguraba la artista navarra, que esta noche cantará junto a su compañero Alfred.

Todo listo para la gran final

El jueves por la noche se conocieron los otros diez países que completan la final de este sábado. Fue el turno de Serbia, Moldavia, Hungría, Ucrania, Suecia, Australia, Noruega, Dinamarca, Eslovenia y Holanda. Y se quedaron fuera Rusia y Rumanía, dos países que, si bien no partían como favoritos, siempre habían pasado a la final, lo que supone una debacle para ambas delegaciones y aún mayor para Rusia tras estar ausente también en la edición pasada, ya que la representante elegida, Yulia Samoylova, no tenía permitida la entrada a Ucrania.

Las grandes favoritas están ubicadas entre estas últimas, algo que no beneficia precisamente a los artistas que participan en la primera mitad

El ganador de Eurovisión 2009, Alexander Rybak, fue el encargado de abrir la segunda semifinal del festival, en la que aparte de las actuaciones de los restantes diecisiete semifinalistas, se pudo ver un divertido número musical, a cargo de las cuatro presentadoras del show, Daniela Ruah, Catarina Furtado, Filomena Cautela y Silvia Alberto que, en clave de humor, repasaron algunas de las canciones más significativas del festival, incluyendo un homenaje a Lys Assia, primera ganadora del festival en 1956 y recientemente fallecida.

Durante el tiempo destinado a la votación se pudo ver un emotivo vídeo sobre la historia de Eurovisión y el papel que jugó durante la Revolución de los Claveles en Portugal. Esta revuelta comenzó a las 22.55 horas del 24 de abril de 1974, cuando el periodista João Paulo Diniz transmitió la canción E depois do Adeus de Paulo de Carvalho, con la que Portugal participó ese año en el festival de Eurovisión y que fue la señal para que el pueblo portugués se lanzase a las calles.

Antes de conocer a los diez finalistas, se pudo ver un adelanto de las actuaciones de Francia, Alemania e Italia, países componentes del Big Five, junto a Reino Unido y España, y que completan los 26 países participantes de la final de esta noche.

La final de Eurovisión 2018 que este año se celebra en el Altice Arena de Lisboa, podrá seguirse a partir de las 21.00 horas en vivo en Público, en un espectáculo que contará con más de 500 millones de espectadores a través de la televisión.