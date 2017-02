Romper el vínculo entre religión y espiritualidad es fundamental para iniciar el análisis de dios. Así lo han afirmado dos de los contertulios que este miércoles se sentaron a la mesa de En Clave Tuerka, programa presentado por Juan Carlos Monedero.

Miguel Pedrero, coordinador de Contenidos de la revista Año Cero, y autor del libro de reciente publicación Dios existe ha asegurado que las religiones “son básicamente una construcción de los hombres. Y es cierto que la visión que tenemos de dios está determinada por la cultura a la que pertenecemos. En el caso de España la Iglesia Católica ha estado muy vinculada a una dictadura, y en ese sentido nos ha perjudicado muchísimo. Hoy en día se sigue relacionando a esta iglesia con posturas ultraconservadoras. Yo no sé cómo se comportará el ángel de la guarda de Fernández Díaz, pero este tipo de creencias nos ha acompañado en toda la historia del hombre. Espíritus que nos protegen se aparecen en culturas de todas las partes del mundo. A lo largo de la historia hay experiencias sobrenaturales de todo tipo. Por eso prefiero vincular a dios con otros grandes misterios”, ha sentenciado.

Y en ese sentido, Pedrero apoya la tesis de que detrás del origen del universo podemos encontrar la idea de dios. “Dios no ha muerto. Es cierto que Dawkins o Hawing han intentado matar a dios en muchas ocasiones, pero yo creo que no lo han conseguido, porque aunque Stephen Hawking es un gran divulgador científico, cuando intenta despejar la causa primera del cosmos hace un juego de palabras, que no deja de ser pseudociencia. Cuando se dice que el universo surge de la nada, es lo mismo que no responder a la pregunta”. Y es que para Pedrero los astrofísicos no han llegado a desvelar el origen del universo.

Por su parte, José Ignacio López Vigil, exjesuita, comunicador, y autor de libros como Un tal Jesús u Otro dios es posible ha afirmado que “por lo general confundimos religión con espiritualidad, y son contradictorias. La religión, como su propio nombre indica, te somete a ritos, a reglas, a normas. Y lo espiritual hace referencia a la libertad. Jesús no fue un hombre religioso, pero sí espiritual".

"Hay que ser ateo del dios que nos han vendido"

López Vigil ha explicado que en “la humanidad se rinde credo a más de 4.000 dioses y diosas, por lo que es importante saber de qué dios estamos hablando cuando tratamos el tema de la religión. Y por lo general hablamos del dios de la Biblia, que es macho, malhumorado y militar (dios de los ejércitos). El dios del Antiguo Testamento manda matar a todos los pueblos que están alrededor del pueblo elegido. Ése es el dios que nos han predicado”, y de ese dios, ha aseverado rotundo, “hay que ser ateo”. Pues, según Vigil, Jesús fue también ateo: “por eso tenemos que pensar que otro dios es posible. Hay que ser ateo del dios que nos han vendido, y tenemos que reinventar la imagen de un dios que sea realmente madre, que sea diosa”.

Para Vigil las religiones sirven o no sirven en la medida en que ayudan a la liberación de la gente: “Éste es el criterio fundamental. Si la fe que tú tienes no te sirve para cambiar este mundo podrido, injusto e indignante en que vivimos, esa religión no sirve. Pero si tú siendo ateo, agnóstico o creyente, luchas por un mundo mejor, por otro dios o diosa posible, entonces vamos caminando juntos”.

"Las religiones han sido patriarcales y machistas"

Un camino que, según relató, viene siguiendo desde hace años Luis Ángel Aguilar, responsable de Laicidad y Libertad de conciencia de Podemos. Él trabaja en grupos de iglesia de base, y se ha involucrado siempre en luchas sociales a favor de los que más lo necesitan. Es la apuesta por los pobres que hizo en su día la teología de la liberación, y que él también reivindica, al tiempo que se pregunta “¿Por qué las religiones han sido secuestrados por los conservadores? Si hacia algún lado tuviera que mirar el evangelio es, sin duda, hacia el lado de la izquierda, hacia el lado de los pobres y de los más débiles. Pero la jerarquía está y ha estado al lado del poder. El 2% de su presupuesto es lo que la Iglesia destina a Cáritas” (organización para la que trabajó), “y eso es muy poco”.

Ahora bien, Aguilar se muestra esperanzado con el nuevo pontífice. Pues “no ha habido, desde Juan XXIII, un Papa que haya supuesto un soplo de aire fresco como el que ha supuesto el Papa Francisco, a pesar de que no le dejen llevar a cabo grandes cambios”. Y eso es para Aguilar, un verdadero problema, pues asegura que “las religiones han sido patriarcales, y machistas, porque fueron creados por hombres”, y así el papel de la mujer debería ser mucho mayor del que es actualmente.

Un punto de vista que no compartía Encarnación Pérez Bret, enfermera, antropóloga y experta en Bioética que ha expresado que “dios es amor, y la tarea que nos toca a los humanos es encontrarle. Por eso quien está abierto a la verdad le pueden descubrir. Tenemos que buscarle con humildad, y si lo hacemos, le encontraremos”.

Fue la tertuliana más apegada a las creencias religiosas de la Iglesia Católica, quien defiende el papel que juega actualmente la mujer dentro del catolicismo, y también la caridad ofrecida por este mismo credo, “tenemos a muchas personas y misioneros (por ejemplo los que dieron su vida por el ébola), y otros tantos. Dios me pide que si es necesario dar la vida por otra persona, la de. Dios nunca te va a pedir que hagas daño al que está enfrente de ti”.