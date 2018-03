La RAE rectifica y elimina la acepción machista de 'mujer fácil'.

La RAE (Real Academia Española) ha rectificado y ha modificado la quinta acepción del adjetivo fácil, que al menos hasta el pasado jueves se refería sólo a las mujeres. Tras semanas de denuncia por parte de distintos colectivos y una campaña de un instituto tinerfeño, la institución cultural ha sustituido en una de las definiciones de la palabra "dicho especialmente de una mujer" por "dicho de una persona: Que se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales".

Ante las críticas por la polémica definición, calificada de machista" y "sexista", la Real Academia Española aseguró que no eliminaría la acepción para mantener "la línea de no censurar el diccionario". No obstante, un portavoz de la institución alegó que el diccionario "siempre es revisable" y, por lo tanto, no descartaban que la definición pudiera revisarse más adelante e incluir una marca explicativa.

El reclamo de diferentes colectivos y la campaña #HazloFácilRAE, impulsada por el alumnado de Primero de Bachillerato del IES Manuel González Pérez (La Orotava, Santa Cruz de Tenerife) han favorecido la modificación de la quinta acepción de fácil en la versión original de la RAE.

A finales de enero, los alumnos del instituto publicaron un vídeo dirigido a la Unidad Interactiva del Diccionario (UNIDRAE). En las imágenes, varias alumnas decían "no soy fácil" y sus nombres. Por otro lado, sus compañeros señalaban que "si ella es fácil, yo soy fácil". Para terminar, los jóvenes gritaban "no somos fáciles, somos libres".

El instituto informó a través de su cuenta de Twitter el pasado viernes, un día después del histórico 8 de marzo, que la RAE había recogido la propuesta del centro educativo. No obstante, el cambio no les ha sido comunicado oficialmente por ningún miembro de la institución cultural.

¡NO SOMOS FÁCILES, SOMOS LIBRES! La RAE modifica la quinta acepción de la palabra fácil. Hoy en la versión online del Diccionario de la Lengua Española ya se recoge la propuesta de #HazloFácilRAE y se elimina "Dicho especialmente de una mujer". ¡NO SOMOS FÁCILES, SOMOS IGUALES! pic.twitter.com/lONOZZFjhn — IES La Orotava 1º Bachillerato Alumnado (@IESLaOrotava1Ba) 9 de marzo de 2018

El pasado diciembre, la RAE se vio obligada a incluir una aclaración en la definición del término sexo débil al referirse al "conjunto de las mujeres". La petición social y una campaña de firmas online abonaron el caldo de cultivo para incluir una modificación al término: "Con intención despectiva o discriminatoria".