Facu Díaz y Miguel Maldonado: "Sacamos mucho petróleo del militante izquierdista cabreado"

MADRID.- Los humoristas Facu Díaz y Miguel Maldonado se dejan entrevistar por Pablo Iglesias en una Otra Vuelta de Tuerka muy poco ortodoxa: dos invitados, dos sillones, cuestionario en el que las recomendaciones literarias y cinematográficas dan paso a valoraciones sobre las figuras políticas más controvertidas (sí, aparecen Hugo Chávez y Iósif Stalin), y un tono mucho más distendido del que nos tiene acostumbrados el programa de entrevistas.







¿Siempre has querido saber cómo fue la infancia de Miguel en Murcia? ¿Cómo era Facu Díaz con acento uruguayo? ¿Sabías qué afición comparten ambos humoristas? ¿Qué poster tiene Maldonado en el váter? ¿Como consiguió Facu Díaz que la televisión le hablara una noche a las 4 de la mañana? ¿Hay una explicación científica a los famosos bailes caribeños de Miguel? ¿Por qué muchas veces que va a por una Coca Cola acaba con una Fanta? ¿Cómo dieron el salto a la fama? ¿Qué pinta la abuela de Miguel en todo esto? Sabemos que es difícil vivir con tantas dudas, por eso este lunes Pablo Iglesias entrevistará a Facu Díaz y Miguel Maldonado en Otra Vuelta de Tuerka.

Además de su infancia y adolescencia – sección clave en toda Otra Vuelta de Tuerka, y en esta, también - repasarán su trayectoria desde los inicios en la Tuerka: Facu como reportero y Miguel como realizador sustituto. "Fue mi abuela la que me descubrió", reconoce Miguel: "Miguelito tú hazte el despistao, como si no fuera contigo la cosa, y pasa por delante de la cámara. Porque con lo guapo y lo simpático que tú eres, te cogen seguro", me decía.

Hablarán de los comienzos de una Tuerka News "en la que ni nuestros propios compañeros creían". Del despegue con sketches gloriosos como Ciudadano y Comunista, que parodiaba la relación entre un militante de Podemos y un militante comunista: "Sabemos lo que es el militante izquierdista cabreado, de eso sacamos mucho petróleo. A veces nos fijamos como objetivo molestarle. Y a veces lo conseguimos", señala Facu. Hasta llegar a la etapa actual con el late night No Te Metas en Política (NTMEP), que actualmente llena todos los jueves el Teatro del Barrio y además se emite vía Público TV.