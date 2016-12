Fallece Gil Parrondo, el director artístico con dos Oscar y cuatro Goyas

MADRID.- El director artístico Manuel Gil Parrondo y Rico, ganador de dos Óscar y cuatro Goyas, ha fallecido este sábado en Madrid a los 95 años.



Gil Parrondo, como se le conocía, fue uno de los directores artísticos más reconocidos del mundo. Fue el responsable de decorados tan "impresionantes" como los de Lawrence de Arabia o Espartaco y trabajó con directores como George Cukor, Stanley Kubrick, Orson Welles o Anthony Mann.







Asimismo, Gil Parrondo se encargó de la dirección artística de casi todas las películas de José Luis Garci desde Volver a empezar y trabajó con otros directores españoles como Jaime Chávarri o Pilar Miró, además de en series de televisión de Mario Camus, Pedro Masó o Fernando Méndez Leite.



Durante su trayectoria profesional obtuvo dos estatuillas de la Academia de Hollywood a la mejor dirección de arte por Patton (1970) y por Nicolás y Alejandra (1971), ambas dirigidas por Franklin Shaffner, y cuatro Goyas a la mejor dirección artística por Canción de cuna (1994), You're the one (2001), Tiovivo c. 1950 (2005) y Ninette (2006), todas de José Luis Garci. Además de ser reconocido con los dos Oscar citados, fue nominado por los Viajes con mi tía (1972) de George Cukor.



Aparte de los Goyas obtenidos, fue finalista a la mejor dirección artística con El abuelo (1998), Historia de un beso (2002), Luz de domingo (2007) y Sangre de Mayo (2008), todas de José Luis Garci.

Aseguraba que él no había hecho películas "ni buenas ni malas" y achacaba su participación en películas como El retorno de los mosqueteros, de Richard Lester, o su trabajo con actores de la talla de John Huston, Ava Gadner y Charlon Heston a su "buena suerte, además de algo de trabajo".



Nacido el 17 de junio en 1921 en Luarca (Asturias), sus orígenes artísticos se remontan a 1935, año en que ingresó en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, donde fue discípulo del pintor Vázquez Díaz, aunque finalmente se decantó por la dirección artística.

Comenzó a trabajar como ayudante de decoración en 1939 y en 1951 asumió la dirección artística de la película Día tras día, de Antonio del Amo, e inició una prolífica etapa para luego trabajar en diversas producciones estadounidenses que se rodaban en España.



Tras la Guerra Civil española, ingresó en la productora ECESA, donde colaboró con el escenógrafo Sigfrido Burmann en películas como Locura de amor (1948) de Juan de Orduña.



En 1952, se independizó y debutó con los decorados de las "Tres historias de amor" de Hugo Fregonese.



Durante unos años trabajó con Luis Pérez Espinosa en casi todas las películas que el imperio Bronston (por el productor estadounidense Samuel Bronston) produjo en España. Fue por entonces cuando se consolidó como uno de los ambientadores artísticos españoles de fama internacional, gracias a superproducciones estadounidenses rodadas en España como Mister Arkadin" (1955) de Orson Welles, Espartaco (1960) de Stanley Kubrick, El Cid (1961) de Anthony Mann o Lawrence de Arabia" (1962) y "Doctor Zhivago" (1965) de David Lean.

También destaca la contribución cinematográfica de Parrondo en películas como Aventuras de Don Quijote (1960) de Eduardo García Maroto, Las bicicletas son para el verano (1984) de Jaime Chávarri o Tu nombre envenena mis sueños (1996) de Pilar Miró.



Durante su carrera, también trabajó en series de televisión como Anillos de oro de Pedro Masó o La Regenta de Fernando Méndez-Leite y montó la escenografía de obras teatrales como Arsénico y encaje antiguo (1987), Tres sombreros de copa (1992) o El diario de Ana Frank (2002) de José Tamayo.



Gil Parrondo, miembro fundador de la Academia Española de Cine, fue reconocido con la Medalla de Oro de la institución en 1999.