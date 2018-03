“Visibilizar el papel de la mujer dentro del arte” porque en “otros eventos no se cuenta mucho con nosotras”. Con ese objetivo se presenta Arte Muhé, un encuentro de 20 mujeres, dedicadas al arte, para que mujeres de diferentes puntos de España con intereses comunes compartan experiencias en Madrid. “En principio no había la idea de hacer un colectivo para hacer un evento, sino que de un evento surgió la idea de hacer un colectivo”, afirma Elia Pérez, una de las integrantes dedicada al teatro.

“Sentíamos la necesidad de reivindicar nuestra presencia”, explican. Lo hicieron de manera colectiva el día después de los paros del 8M del año pasado. Fue entonces cuando Eva Sierra, María Ruiz y La Mare -tres cantautoras- decidieron contar con otras mujeres artistas (pintoras, poetisas y otras músicos) para “acercar el arte a colectivos en los que no llega”, según apunta la cantante gaditana, La Mare. La primera parada fue en la cárcel de Alcalá Meco donde muchas de las componentes se vieron por primera vez: “Yo llegué al evento sin conocer a nadie”, cuenta Pérez.

Ese mismo día las artistas se reunieron en la Sala The Monkey de Madrid. Las tres cantautoras estuvieron acompañadas en el escenario por otras artistas como Noelia Morgana, quien acaba de publicar su tercer libro de poesía Casisalvajes, en el que no deja indiferente a nadie: “Mi poesía es algo que sale del coño, es explícita pero también bastante emocional”.

El evento en la Sala The Monkey lo llevaron a cabo para sufragar el coste de los viajes para que las artistas implicadas estuvieran en la capital y consiguieron colgar el cartel de sold out, con más de 350 asistentes: “Fue super loco. Sabíamos que era un cartelón” aunque “había cosas que se nos escapaban, porque no estamos acostumbradas a compartir escenario tantas personas”, declara La Mare.

“Nos dimos cuenta de que la fórmula era genial: fundir la música con lo social para la gente de a pie”

En un principio la idea era la representación individual, pero “ahora mismo confluimos más entre todas. Mientras que La Mare canta, yo hago una parte de danza teatral”, cuenta Pérez. “Nos dimos cuenta de que la fórmula era genial: fundir la música con lo social para la gente de a pie”. Por ello se lanzaron a preparar el segundo encuentro de mujeres artistas comprometidas que tuvo lugar en la mítica Sala Caracol con medio centenar de espectadores. Fue en esa ocasión donde María Rozalén y La Otra se sumaron al colectivo.

La tercera edición se celebró en Valencia el pasado noviembre, donde también visitaron la cárcel de mujeres de Picassent e impartieron charlas en la Universidad Politécnica de Valencia. También participaron en el acto de apoyo a la huelga feminista que se celebró el mes pasado en el Matadero de Madrid. Su próximo destino es Granada, donde una veintena de mujeres actuará en la Sala Tren de la localidad el 21 de abril.

Revolución en el arte

El arte es un mundo dañado por la precariedad, pero en el caso de la mujer, la situación se complica más. "El acceso siempre se ha visto dificultado porque nuestros quehaceres son otros” y es ahora cuando “se está generando una verdadera revolución de cantautoras en España”, afirma La Mare. Este mismo pensamiento lo comparte la poetisa Noelia Morgana: “La mujer falta en todos los campos de la historia". La escritora considera que la transformación en las distintas disciplinas se está produciendo porque “hay una necesidad imperiosa de que se cambie todo, la construcción personal y la mentalidad”. Esto lo observa a través redes sociales, donde existe “una necesidad imperiosa de compartir”.

“Se está generando una verdadera revolución de cantautoras en España”

Ambas reconocen que el público joven se interesa por sus mensajes, aunque lamentan que es difícil llegar a los adolescentes: “No puedo pretender llegar a las orejas del mundo adolescente porque “nuestros mensajes no venden”, lamenta La Mare.

Morgana y La Mare reconocen haber escuchado comentarios negativos sobre sus letras y versos en numerosas ocasiones. “Me llegaron a decir que les encantaba mi música pero que si quería llegar a todo el mundo tenía que decir las cosas de otra manera”, cuenta La Mare.

Los mensajes de las componentes giran en torno al empoderamiento de la mujer. Los problemas a los que cualquier mujer se enfrenta en su día día a través de su propia experiencia y las ansias de 'crear' en libertad.

Huelga 8M

Morgada y La Mare coinciden en que la huelga del 8M va a ser un triunfo del movimiento femininista. "Aunque se moviera a diez personas cualquier avance me parece un triunfo porque es una implicación real de muchos colectivos, tanto de mujeres como de hombres”, dice Morgana. Para La Mare, “la autoorganización entre colectivos ha sido brutal, y eso ya es un triunfo”. Considera que términos como brecha salarial, bloques no mixtos o empoderamiento estén sonando en los medios hace que “los hombres se planteen ciertas cosas”y “puede marcar un antes y un después en el futuro del feminismo”.