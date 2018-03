La forma del agua, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, reinó en la 90 edición de los Óscar con cuatro estatuillas, por delante de las tres obtenidas por Tres anuncios en las afueras y las tres de carácter técnico de Dunkerque, en una noche en la que no hubo sorpresas y los premios recayeron en los favoritos.

El filme del realizador de Guadalajara se llevó los galardones a mejor película, mejor director, mejor banda sonora original y mejor diseño de producción.

"Hace pocas semanas, Steven Spielberg me dijo que si finalmente subía al podio con este premio, debía recordar que soy parte de nuestro legado, nuestro mundo de cineastas, y que esté orgulloso por ello. Estoy muy orgulloso y quiero dedicar esto a todos los jóvenes cineastas", manifestó Del Toro al recoger el premio gordo de la noche.

"Y a todos los jóvenes que nos están enseñando cómo se hacen de verdad las cosas en todos los países", agregó, en clara alusión a casos como el reciente tiroteo en el instituto Marjory Stoneman Douglas, de Parkland (Florida), donde los estudiantes han reaccionado con grandes manifestaciones en EEUU.

El director mexicano Guillermo del Toro posa con sus dos Oscar, por la mejor dirección y mejor película por 'La forma del agua', tras la gala de los premios de Hollywood REUTERS/Mike Blake

Previamente, Guillermo del Toro recogió el Óscar al mejor director; es el tercer mexicano que consigue este galardón tras Alfonso Cuarón (Gravity) y Alejandro González Iñárritu (Birdman y El renacido).

"Soy un inmigrante, como Alfonso, como Alejandro, como mis compadres y como muchos de vosotros", dijo el de Guadalajara, con el Teatro Dolby en pie, al comienzo de su discurso de agradecimiento. "Lo mejor de nuestro arte es que borra las líneas en la arena. Hay que seguir haciendo eso cuando el mundo nos dice que las hagamos más profundas", añadió el cineasta.



Dunkerque, del británico Christopher Nolan, consiguió los premios al mejor sonido, el mejor montaje de sonido y al mejor montaje.

La actriz Meryl Streep felicita a Frances McDormand, ganadora del Oscar a la Mejor Actriz por 'Tres anuncios en las afueras'. REUTERS/Lucas Jackson

Un grupo de varias cintas logró dos menciones: El instante más oscuro, Coco, Déjame salir y Tres anuncios en las afueras, que dejó su huella con los premios a la mejor actriz (Frances McDormand) y al mejor actor de reparto (Sam Rockwell).

La intérprete, muy emocionada sobre el escenario, dejó uno de los grandes momentos de la noche al pedir a todas las mujeres nominadas en esta edición de los Óscar que se pusieran de pie, un gesto que fue acompañado por una enorme ovación en el teatro Dolby. "Todas tenemos historias que contar y proyectos que necesitan financiación. Pero no nos habléis (de eso) en las fiestas de esta noche. Invitadnos a vuestras oficinas en un par de días o podéis venir a las nuestras, lo que prefiráis", señaló.



El actor británico Gary Oldman, sostiene su Premio Oscar al Mejor Actor por 'El instante más oscuro'.. REUTERS/Lucas Jackson

El Óscar al mejor actor fue para el británico Gary Oldman por El instante más oscuro. "Este premio es glorioso. EEUU me ha dado mucho: mi hogar, mi vida, mi familia y, ahora, un Óscar", indicó el intérprete, quien se emocionó al recordar a su madre, que próximamente cumplirá 99 años.

El premio de mejor actriz secundaria fue para Allisson Janney por Yo, Tonya



Los actores Sam Rockwell, Frances McDormand, Allison Janney y Gary Oldman, posan tras recibir sus Oscar. REUTERS/Mike Blake

Las mujeres y las proclamas feministas brillaron en una ceremonia que sirvió a Hollywood para redimirse por los incontables escándalos sexuales en su seno y para olvidar el bochornoso error de la ceremonia del año pasado.

Entretenida, pero sin ser muy divertida o espectacular, y política, aunque sin potentes discursos que pasen a la historia, la 90 edición de los Óscar tuvo un palmarés previsible y cedió su foco de atención a las mujeres, después de que movimientos como Me Too (Yo también) o Time's Up (Se acabó el tiempo) hayan gritado contra el machismo y reclamado la igualdad.

Así, en un momento destacado de la gala, Salma Hayek, Ashley Judd y Annabella Sciorra, tres actrices que fueron víctimas de acoso sexual por parte del denostado productor Harvey Weinstein, reivindicaron el movimiento Me Too desde el escenario de los Óscar y solicitaron mayor diversidad a Hollywood.

Las actrices víctimas de Harvey Weinstein reivindican en la gala el movimiento Me Too

"Hola, es genial volver a veros a todos, ha pasado mucho tiempo", dijo Sciorra, desplazada de la industria por Weinstein tras rechazar sus propuestas indecentes. "Los cambios que estamos viendo están dirigidos por nuevas voces poderosas, voces diferentes. Unirnos es un coro maravilloso para decir finalmente que el tiempo (de los abusos) se ha acabado", declaró.

Las actrices Ashley Judd, Annabella Sciorra y Salma Hayek, durante la gala de los Oscar. REUTERS/Lucas Jackson

Por su parte, Hayek quiso rendir tributo a "los espíritus imparables que rompieron muros y percepciones contra su género, raza y etnicidad para contar su historias". Y Judd recalcó: "Queremos asegurarnos de que los próximos 90 años llegan con posibilidades ilimitadas de igualdad, diversidad e inclusión. Eso es lo que este año nos ha prometido".

Las tres intérpretes presentaron un montaje de imágenes de películas protagonizadas por minorías, mientras una serie de cineastas hablaban sobre los conflictos de género, diversidad y etnicidad que ha enfrentado la industria desde su nacimiento.

Oscar para Chile

La cinta chilena Una mujer fantástica, del director Sebastián Lelio y que protagoniza Daniela Vega, se llevó el Óscar a la mejor película en habla no inglesa, la primera estatuilla que logra Chile en esta categoría de los premios más importantes del cine. La película retrata la vida de Marina, una mujer que tras la muerte de su pareja debe enfrentarse al rechazo y los prejuicios de la sociedad sobre las personas transexuales.

"Esto es un regalo increíble", dijo Lelio sobre el escenario antes de dar las gracias a los productores del filme, Juan de Dios Larraín y Pablo Larraín. También agradeció especialmente el premio a Daniela Vega por ser "la inspiración de esta película", una dedicatoria que fue recibida con un gran aplauso por el público del teatro Dolby de Los Ángeles.

El equipo de la película chilena 'Una mujer fantástica', con su director Sebastian Lelio y la actriz Daniela Vega, en la alfombra roja a su llegada a la gala de los Premios Oscar. REUTERS/Carlo Allegri

Antes de coronarse en los Óscar, el largometraje chileno ganó el Goya a la mejor película iberoamericana, consiguió el Oso de Plata al mejor guión en la Berlinale, y ayer se hizo con el premio Spirit del cine independiente al mejor filme internacional.

Todos los premios

Este es el listado completo de ganadores:

MEJOR PELÍCULA: La forma del agua (Fox Searchlight).

MEJOR DIRECTOR: Guillermo del Toro, por La forma del agua.

MEJOR ACTOR: Gary Oldman, por El instante más oscuro.

MEJOR ACTOR DE REPARTO: Sam Rockwell, por Tres anuncios en las afueras.

MEJOR ACTRIZ: Frances McDormand, por Tres anuncios en las afueras.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO: Allison Janney, por Yo, Tonya.

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN: Coco (Walt Disney).

MEJOR FOTOGRAFÍA: Roger A. Deakins, por Blade Runner 2049.

MEJOR VESTUARIO: Mark Bridges, por El hilo invisible.

MEJOR DOCUMENTAL: Icarus (Netflix).

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL: Heaven Is a Traffic Jam on the 405 (Stiefel & Co.)

MEJOR MONTAJE: Lee Smith, por Dunkerque.

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA: Una mujer fantástica (Chile).

MEJOR PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE: El instante más oscuro.

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL: Alexandre Desplat, por La forma del agua.

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL: Remember Me, de Coco.

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN: La forma del agua.

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN: Dear Basketball (Verizon go90).

MEJOR CORTOMETRAJE: The Silent Child (Slick Films).

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO: Dunkerque.

MEJOR MEZCLA DE SONIDO: Dunkerque.

MEJORES EFECTOS VISUALES: Blade Runner 2049.

MEJOR GUION ADAPTADO: James Ivory, por Call me by your name.

MEJOR GUION ORIGINAL: Jordan Peele, por Déjame salir.