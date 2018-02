El discurso de la paternidad y la maternidad ha cambiado. Esa imagen edulcorada e idealizada que durante décadas han vendido tanto la publicidad como el cine y las series hace tiempo que quedó obsoleta. Ser padres hoy en día no es más fácil ni más difícil de lo que fue para los ahora abuelos, pero sí distinto. “Los discursos de las generaciones anteriores sobre la paternidad ya no te valen”, explicaba Berto Romero ante un reducido grupo de medios durante la presentación de Mira lo que has hecho, un acto en el que también estuvieron la actriz Eva Urgarte y el director Carlos Theron. Producida por Movistar+ en colaboración con El Terrat, el resultado es una producción televisiva divertida y por momentos agridulce -como la vida misma- que va más allá de lo que implica tener un hijo para hacer un retrato certero y fresco de otros muchos temas de actualidad e interés.

"Hemos cambiado la década de tener los niños. Nuestros padres los tenían cercanos a los veinte y nosotros, cercanos a los cuarenta"

La clave para entender este contexto social en el que tan bien encaja una serie como esta es, principalmente, el salto generacional que hay entre los padres actuales y sus propios progenitores. “Es una cosa generacional. Hemos cambiado la década de tener los niños. Nuestros padres los tenían cercanos a los veinte y nosotros, cercanos a los cuarenta. Eso cambia el paradigma completamente, porque lo has intelectualizado de más y le has dado muchas vueltas, has leído libros y visto vídeos” analiza el cómico y guionista. De ahí que el discurso anterior no valga.

Uno de los grandes aciertos de Mira lo que has hecho es ir más allá de lo que se suele contar, dar el salto hacia eso con lo que el género no suele atreverse. A lo largo de la primera temporada no se verán escenas “con tu bebé frente al fuego mientras el viento ulula a través de la ventana” como con las que bromeaba Berto Romero en la presentación. En lugar de eso se verán problemas reales. Una madre y un padre, Sandra (Eva Ugarte) y Berto (Berto Romero), que trabajan a los que el niño se les pone malo con fiebre, no tienen con quien dejarlo y cómo solucionan esa crisis familiar. “No había intención de explicar ‘esto es terrible’, pero sí de enseñarlo de cara”, añade Romero.

Esta serie está llena de situaciones cómicas, dramáticas -una noche entera en vela por el llanto de un bebé es un verdadero drama- y embarazosas en las que se podrán ver reflejados quienes hayan tenido hijos. Pero no se trata de un catálogo de gags uno detrás de otro. No era la intención. “Nos interesaba explicar una historia que habla de lo que supone ser padre, de dónde te coloca la paternidad en la relación con tus propios padres, con el resto de gente y con el mundo en general. Pero pasar por ahí lo íbamos usando de excusa para en cada capítulo tratar un tema”.

Y eso es lo que se ve, cada episodio refleja un asunto concreto. Por ejemplo, como indica Berto Romero, el dedicado a las guarderías, uno de los más divertidos, “te permite volver a vivir ese tema del instituto, de esta gente a la que odio y que me la tengo que comer. Te vuelve a pasar eso. Es increíble que te vuelva a pasar eso de mayor”. Hay más temáticas que se tocan. Como el salto generacional de “los dos rombos a la vida en streaming” que marca Eva Ugarte. O las instituciones, la Iglesia, la familia… Todo con un tono genuino que actores y director coinciden en reconocer como lo que más costó encontrar pero también de lo más valioso de la serie. Es lo que la hace diferente a lo que se haya visto hasta ahora y lo que posibilita que pueda conectar con el público.

"Quería hacer una serie donde todas las comedias románticas tiran la toalla"

Con esta serie, el conocido humorista no solo da otra visión de la paternidad, sino también del amor y de la vida en pareja. “A mí me gustan las comedias románticas que no son ñoñas y yo quería hacer una que no fuera ñoña. Quería hacer una donde todas las comedias románticas tiran la toalla. Me parece fascinante que todas llegan hasta que se casan o hasta que se juntan, es como si te estuvieran diciendo: ‘Bueno, pues hasta aquí ha llegado el amor. A partir de aquí todo es una puta miseria’”. Lo que a él le interesaba contar era que “hay gente que se quiere dentro de la rutina, aplastados por el día a día, en algo que aparentemente no tiene nada de glamuroso como estar en pijama por casa. Ahí puede haber amor”.

Sandra y Berto viven en un "estado de paranoia y de presión constante del exterior"

Sandra y Berto viven en un “estado de paranoia y de presión constante del exterior”, rodeados de mensajes que les llegan por todas partes -muchos de ellos contradictorios-, sin intimidad, con una cantidad de miedos infinitos que nacen al mismo tiempo que Lucas o incluso antes y sin reglas para saber qué hacer y cómo hacerlo en cada situación. Van día a día. Hoy le toca a uno y mañana, al otro. Un trabajo en equipo. Lo importante es salvar la situación, a la carrera, intentando llegar. Y todo lo hacen sin juzgar a nadie, como puntualiza su creador. Plantea el debate y ahí lo deja, para que sea el espectador quién decida de qué lado está en cada situación o controversia.

Eva Ugarte, que da vida a Sandra en la ficción, define la premisa de Mira lo que has hecho como “una historia de amor en la que chico y chica conocen bebé” al tiempo que marca la importancia de su personaje. No se trata solo de ‘la serie de Berto’. Sandra es un personaje muy bien construido desde el guion, por “tres hombres que saben observar muy bien a las mujeres” como dice Ugarte, y tremendamente real y creíble. La naturalidad con la que se refleja da una idea de lo que es ser madre sin dejar de ser pareja, amiga, hija, hermana, cuñada, nuera y, también, profesional. En el caso de Sandra, anestesista. Porque al dar a luz la persona no desaparece. Se convierte en madre, pero sigue siendo todo lo anterior. Y conjugar todas esas facetas no es nada sencillo.

Un formato poco habitual sin perder de vista la realidad



La primera temporada -Berto Romero reconoce tener material para al menos dos más aunque aún no hay confirmada una renovación- iban a ser ocho episodios. Pero en algún punto del proceso creativo decidieron eliminar la paja. Suprimieron un capítulo entero y de otro cogieron lo que les interesaba y lo repartieron en dos. Al final, seis episodios de una duración de entre 20 y 25 minutos que hacen que en su conjunto Mira lo que has hecho sea ágil, redonda y que sepa a poco. Se hace corta. Verla del tirón es casi inevitable porque la química entre Romero y Ugarte traspasa la pantalla y hace que encariñarse con Berto y Sandra sea inevitable.

Los protagonistas atrapan, lo que trata engancha y cómo lo cuenta hace que los capítulos caigan uno tras otro sin casi darse cuenta

Los protagonistas atrapan, lo que trata engancha y cómo lo cuenta hace que los capítulos caigan uno tras otro sin casi darse cuenta. Porque si el tono desde el que se aborda un tema tan trillado como la paternidad es tan naturalista que sorprende y gusta a partes iguales, su narrativa asombra aún más. No conviene contar mucho para no estropear el efecto sorpresa. Basta con recoger las palabras al respecto de Carlos Theron, director de los seis episodios, que remarca que lo que hicieron en este sentido fue “jugar a un montón de cosas diferentes, cambiar la narrativa”. Así introducen escenas oníricas, animadas, líneas de tiempo distintas, escenas muy gamberras, otras muy duras… y todas ellas “forman parte del puzzle narrativo que está haciendo que la historia avance con coherencia”. Una mezcla de estilos y formatos fiel siempre a una premisa que no se olvida en ningún momento y que recuerda Theron: “Todo lo que sucede, por muy loco que sea, tiene un asidero en la realidad y en conflictos bastante fáciles de reconocer”.

Por eso, porque es fácil de reconocer, no hace falta ser padre para ver, disfrutar y apreciar lo que supone una serie como esta en el panorama televisivo. Por eso y porque, como dice Berto Romero, “a mí me flipa Los Soprano y yo no tengo ningún contacto con la mafia de Nueva Jersey”. Si una historia es interesante y está bien contada, lo demás da igual. Mira lo que has hecho está disponible desde hoy completa en VOD.