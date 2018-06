Las mujeres toman las riendas para visibilizar su presencia en los escenarios

Riot Girl fue un movimiento feminista de la década de los 90 cuyas principales protagonistas eran las mujeres dedicadas a la música. Ellas ya no querían ser groupies: se unieron bajo el lema anticapitalista "Do it Yourself" (hazlo tú mismo) para crear espacios de empoderamiento femenino en el panorama musical.

La revuelta, que tuvo como escenario Estados Unidos, estuvo impulsada por el género punk: “El punk sirvió como herramienta de concienciación feminista, muchas de estas mujeres entendieron su potencial para la resistencia y la rebelión frente a determinados valores establecidos por la sociedad patriarcal", apunta la académica Cristina Garrigós. El movimiento se extendió a distintas partes del globo, aunque dentro de nuestras fronteras tuvo poca repercusión.

El movimiento se consolidó en el festival International Pop Underground Culture de Olympia (Washington), donde las mujeres tomaron las riendas del festival en su primera noche. Ahora, dos estudiantes españolas universitarias se han servido de esta revuelta para crear su propio contra-cartel compuesto por mujeres y personas de género no binario, el GRRRLS Festival. "Se trata de una respuesta radical, en forma de cartel simbólico, a la infrarrepresentación femenina que encontramos en los festivales". En él están artistas pertenecientes a distintos géneros musicales para que “se encuentren representadas la mayoría de las mujeres, y no solo las mujeres blancas cis españolas, sino también las racializadas, gitanas o payas trans”.

¿Ganas de festival? ¿Y si, además, el cartel está compuesto por mujeres?

Lanzamos #GRRRLS, un proyecto -todavía ficticio- de contra-festival como respuesta a la poca presencia femenina en los escenarios de los festivales más conocidos.



Ayúdanos a hacerlo realidad. ¡Comparte! pic.twitter.com/hWm1MGoTek — GRRRLS Festival (@grrrlsfestival) 25 de mayo de 2018

La propuesta, que ha tenido una gran acogida en las redes sociales, hasta el momento no deja de ser una utopía. ¿Será la puesta en marcha de este festival el nuevo resurgir del movimiento Riot Girl en nuestro país?

Los festivales comprometidos con la paridad

Lejos de la ficción, en España las mujeres artistas ya se unen para visibilizar y reinvidicar su presencia en los escenarios. Es el caso del Arte Muhe, un proyecto formado por artistas de diferentes disciplinas artísticas, entre las que se encuentran cantautoras de la talla de Rozalén y La Otra. El proyecto, que nació el año pasado "para que mujeres de diferentes puntos de España con intereses comunes compartieran experiencias en Madrid", logró colgar el cartel de sold out en su primera edición. Ahora, ya son más de 20 artistas las que se han sumado a los encuentros han tenido lugar en distintas zonas del territorio nacional.

Entre las ofertas festivaleras para este verano, encontramos propuestas comprometidas con la paridad de género. El Empower Music celebrará su primera edición gratuita, los días 31 de agosto y 1 de septiembre, en Fuenlabrada con Carmen Boza y Belako como cabezas de cartel. Una propuesta del Ayuntamiento de la localidad, en colaboración con Radio 3, la Asociación de Mujeres de la Industria de la Música (MIM) y MondoSonoro, para "demostrar que es posible confeccionar un cartel completo con todas sus bandas integradas, al menos, por un 50% de mujeres ofreciendo un nivel de calidad altísimo".

El Mariaantonias Fest es otra de las opciones que pretende "reivindicar el Riot Grrrl más manchego". Se celebrará por primera vez en la localidad de Campo de Criptana (Ciudad Real) los días 3 y 4 de agosto y contará con actuaciones en directo de bandas, charlas, exposición, mesa de escritoras y danza para impulsar el talento femenino.

Las artistas femeninas pertenecientes a uno de los géneros urbanos también se reúnen en un encuentro anual, el Bazter Fest. Este festival se celebra en Bilbao, donde las artistas más representativas del Hip-Hop estatal como Natsu Monk (Irun), La Ziega (Galicia)- se dieron cita el pasado diciembre con el objetivo de "dar a conocer y apoyar las iniciativas culturales y sociales e impulsar el trabajo, la presencia y la visibilidad de las mujeres en el Hip Hop".