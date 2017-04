Voyeur Amateur es el nuevo álbum de Nudozurdo, un trabajo con el que vuelven al formato trío y en el que dicen adiós al reino de los sintetizadores de su anterior disco, Rojo es peligro. Producido por Ricky Falkner (Quique González, Love of Lesbian o Iván Ferreiro), abre una nueva etapa en el sello Mushroom Pillow a base de un buen puñado de canciones con las que regresan a su senda original, a saber; las guitarras punzantes y salvajes marca de la casa. Leo Mateos, líder de la banda, se somete al Autorretratos de Público. Aquí el resultado.



¿Cómo definirías tu música con una sola palabra?

No me parece una buena idea simplificar mi música. Hago música entre otras muchas cosas para comprender los limites de mi consciencia y la complejidad de los detalles. Hay un camino que quiero seguir y las etiquetas lo borran constantemente.

¿Un motivo por el que escucharte en directo?



Motivos ninguno. No quiero convencer a nadie.

Primer recuerdo musical.



Hubo muchos en mi infancia ligado a la música que ponían mis padres, a las series de televisión de los 80´s pero el que se me ha quedado grabado fue el Blowin' in the wind de Bob Dylan. Mi hermana estaba haciendo un trabajo sobre esa canción. Nada más oírlo me atrapó. La música nunca me había interesado antes así. Fue como un encantador de serpientes.

¿Cuál es el disco que más suena en vuestra furgoneta?



Suena de todo. Últimamente La banda trapera del río.

Una canción que hayas escuchado y te haya dado vergüenza ajena.

"Carrero Blanco tiene el culo blanco..."

La primera canción que compuse iba sobre...

Una pareja que después de muchos años casada se acaban matando. 20 años se llamaba. Mi padre todavía me la recuerda.

Y la última sobre...

Cómo la gente recluta soldados para sus propias causas. Internet, los medios de comunicación, tu vecina, etc... es una epidemia.

Si no me conocen, recomendaría que escucharan de mi discografía la canción...

Si no me conocen mejor. Es muy pesado recomendarse uno mismo.

¿Cuál es tu acorde preferido? Desarrolla la respuesta si lo consideras oportuno.

Creo que Mi. Es muy primitivo y al mismo tiempo muy espiritual.

Filia, rareza o fetiche instrumental.

Lobotomía intelectual. Salir por la noche y que la gente no hable.

Objetivo realizable.

Una pasta con tomate.

Sueño inalcanzable.

Una pasta con tomate

La definición más absurda que han hecho de ti.

Dijeron que era como un humano haciendo cosas humanas sobre un escenario. Casi lloro.

La anécdota o experiencia que contarás a tus nietos.

Una vez pude ser gracioso y simpático pero el tiempo se me echó encima. Se puso a llover a cantaros. Internet no funcionaba. Se me pasó el amor de mi vida.

Un grupo español olvidado digno de ser reivindicado.

La banda trapera del río

Acaba la frase:

Del mundo de la música cambiaría...

A las personas

Los políticos son...

Esa gente que todo el mundo odia pero que acaban guardando en el congelador junto a las croquetas.