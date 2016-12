Noah Wyle: "Piensan que el drama es el género más difícil pero no es así"

MADRID.— Maduró como actor en la longeva Urgencias, se consolidó como héroe de acción con Falling Skies y desde hace tres años da rienda suelta a su lado más cómico en The Librarians, una serie basada en una saga de películas para televisión en la que Noah Wyle recupera a ese dicharachero bibliotecario de nombre Flynn Carsen que combate el mal con ingenio, conocimientos, humor y muchas carreras.



The Librarians estrena su tercera temporada (este martes en Syfy a partir de las 22:00 horas con la emisión de dos episodios) y en Público hemos hablado con el actor de la serie y de su larga trayectoria en la pequeña pantalla.







Quienes hayan visto las dos anteriores temporadas de The Librarians sabrán que se trata de uno de esos títulos para dejarse llevar por sus alocados personajes, por la magia, las aventuras, las carreras y los diálogos atropellados. Rodarla, como reconoce el propio Noah Wyle, es agotador. Asegura que lo que más le cuesta es "ajustar la voz" a ese ritmo vertiginoso con el que hablan los personajes. Porque los bibliotecarios hablan mucho y muy rápido y casi siempre lo hacen en marcha, huyendo de algo/alguien o persiguiendo a algo/alguien.



Flynn es un personaje que "siempre está en movimiento. Es muy difícil que se quede en un sitio. Creo que quiere ser esa clase de persona que se queda, pero la comedia está en eso". En ese entrar y salir del personaje en la trama que propicia situaciones divertidas y cómicas y que justifica el hecho de que Wyle no sea el verdadero protagonista de una serie en la que el peso de la trama recae sobre Rebecca Romijn (Eve Baird), Christian Kane (Jake Stone), Lindy Booth (Cassandra Cillian) y John Harlan Kim (Ezekiel Jones).



Sobre la nueva temporada que ahora llega, Wyle avanza que "es diferente de las dos primeras, pero muy parecida a las películas que hicimos. Es un poco más oscura, pero sigue siendo divertida y de aventuras aunque la historia que cuenta es un poco más dura que en las primeras temporadas. La batalla entre el bien y el mal es más grande".



En esta nueva tanda de episodios Noah Wyle vuelve a ponerse tras la cámara en dos episodios —en uno de ellos dirige a Clara Lago, que interpreta a una vampira en el octavo capítulo—. Sobre ser productor, director y actor en el mismo proyecto, el que fuera el mítico John Carter de Urgencias responde: "Poder hacer las tres cosas en la misma serie es excepcional y muy divertido. A veces es divertido escribir, a veces es divertido dirigir, a veces es divertido ser actor. En el reto de intentar hacer las tres cosas he encontrado la experiencia más gratificante en mucho tiempo".

Nominaciones de otro tiempo y personajes de una vida

Hablando del tiempo, hace ya muchos años, en los noventa, en su época en Urgencias, Wyle era asiduo en las galas de premios. Cuenta con cinco nominaciones a los premios Emmy y tres más a los Globos de Oro. Pero cuando cambió el drama por la ciencia ficción, desaparecieron las nominaciones. No son géneros habituales en los premios. ¿La razón? "Creo que es una combinación de cosas. Piensan que el drama es el género más difícil de todos pero por mi experiencia sé que eso no es verdad en absoluto" (risas). Es algo que siempre han dicho los actores con dotes para la comedia, que es más difícil hacer reír que llorar. No les falta razón. Wyle se lamenta de una situación que siempre ha sido así. "Es una especie de estigma en todos los ámbitos del entretenimiento. (…) Si miras la historia en los Oscar, por ejemplo, hay muy pocos personajes cómicos nominados".



El de The Librarians, Flynn Carsen, es de esos personajes que buscan la risa y no el llanto. La primera vez que le dio vida fue en 2004 en la película para televisión en El bibliotecario: En busca de la lanza perdida. Repitió en 2006 con El mapa del rey Salomón y en 2008 con La maldición del cáliz de Judas. Muy en la línea del espíritu aventurero de Indiana Jones pero más cómico y dicharachero, Flynn, al que Wyle define como "pura diversión", es la esencia de jugar, uno de los tres personajes claves de su carrera.



El primero fue el doctor John Carter, de Urgencias, un personaje "con el que crecí del principio al final, fue un viaje increíble, para el personaje y para mí como actor". De Tom Mason, ese padre de familia numerosa de Falling Skies que se erigía como líder de la resistencia contra la invasión alienígena, dice que "fue un reto para mí, me asustaba la idea de enfrentarme a un héroe de acción y era muy interesante explorar la idea de la paternidad y la pérdida". Tres personajes muy distintos a los que ha dedicado largos periodos de tiempo y que "representan periodos de mi vida distintos. No puedo querer a uno más que a otro".