MADRID.- La lexicógrafa y doctora en Filología Románica Paz Battaner leerá este domingo el discurso de ingreso en la Real Academia Española (RAE), acompañada de familiares, amigos y colegas, "un honor" para ella que hasta ahora solo han tenido diez mujeres más: Carmen Conde, Elena Quiroga, Ana María Matute, Carmen Iglesias, Margarita Salas, Soledad Puértolas, Inés Fernández-Ordóñez, Carme Riera, Aurora Egido y Clara Janés.

"Es necesario feminizarlo todo, no solo la RAE", ha defendido durante una entrevista Battaner, quien a partir del domingo ocupará la silla 's', y que reclama poner la atención sobre la presencia de la mujer también en otros órganos, como los consejos de administración de las grandes empresas, así como en otras instituciones, como la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. "Igualar sería muy bueno, porque supondría normalizar la presencia de ambos sexos en las decisiones sociales", ha dicho.

En este sentido, y preguntada por el sistema de cuotas, ha afirmado que no es el que más le gusta, porque cree que "puede llevar a perversiones", aunque opina que "en algún caso fuerza y viene bien", aunque ha de ser una presión temporal. "A lo que hay que llegar es a normalizar la presencia de hombres y mujeres en todos los ámbitos de una manera normal y entonces no harán falta cuotas", ha dicho.

En el caso concreto de la política, Battaner cree que muchas mujeres se retiran al llegar a los puestos altos porque no son "tan ambiciosas". Sin embargo, matiza que esto puede ocurrir porque la educación ha insistido en ello. "Hay que educar a las niñas en que pueden llegar a todo", ha insistido la filóloga, quien cree que aunque se ha dado "un paso adelante" en política, la "seguridad" de los partidos sigue "en manos de los hombres" y la mujer "aún tiene fama de tener una desequilibrada sentimentalidad".

Respecto a términos como "heteropatriarcado" o "feminazi", que no incluye la RAE, ha señalado que estas palabras "se tendrán que introducir si se siguen utilizando". "Si la sociedad cambia y esto es una reclamación de los ciudadanos habrá que atenderlo", ha dicho Battaner, quien agrega que "habrá que ver si ocurre lo mismo en otros países como Francia o Italia" porque "el español no vive aislado".

En cuanto al uso del genérico, ha afirmado que está de acuerdo con la RAE porque "el masculino ya incluye a los dos géneros" y, de otra forma, se trataría de un "discurso reiterativo que no conduce a nada". En este punto, ha explicado que una cosa es el uso del vocativo ("señoras y señores", por ejemplo) y otra hablar de un colectivo, como los médicos, en el que se incluye tanto a los médicos como a las médicas.

Preguntada acerca de si se siente feminista, Battaner ha afirmado que cuando era joven sí sintió la necesidad de "reivindicar" las diferencias porque veía "la dificultad" de ser mujer, las libertades y los accesos que tenían los chicos a los 20 años, algo que ahora no le afecta tanto, según ha admitido.

'Algunos pozos sin fondo en los diccionarios'

Battaner leerá un discurso titulado Algunos pozos sin fondo en los diccionarios, una reflexión sobre "palabras que son conflictivas y que aún no han sido bien descritas", especialmente aquellas que tienen "muchos valores sociales y morales" en la vida y que no tienen referente físico, como son por ejemplo prudencia, justicia o audacia, términos "muy bonitos" sobre los que cree que caben más reflexiones en los diccionarios.

En cuanto a los niveles de lectura entre los jóvenes en la actualidad, ha señalado que si bien es cierto que podrían leer más y que se dejan llevar por "las imágenes", ha matizado que "no hay datos para decir que se lee más que antes". "He tenido alumnos que han llegado a COU con padres analfabetos. No es verdad que se lea menos porque hoy hay más gente que puede leer", ha dicho.

En cuanto a la acción del Gobierno en el campo de la cultura, Battaner cree que puede hacer más desde la perspectiva económica. "Tener un IVA del 21 por ciento cuando en los hoteles es del 10 por ciento ser podría comparar. Se están promocionando más los viajes y los restaurantes que ir al cine, es algo evidente", ha destacado.