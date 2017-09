El nuevo curso acaba de echar a andar y los estrenos seriéfilos se agolpan en las parrillas televisivas y en los servicios de VOD. No faltan los nuevos títulos, pero no hay que olvidarse de los regresos de viejas conocidas cuyas nuevas temporadas prometen dar de qué hablar.

Durante lo que queda del mes de septiembre y el mes de octubre, a los seriéfilos más adictos les van a faltar horas para seguir al día la cantidad de estrenos interesantes que se presentan.

Aun limitando la selección a sólo las series con fecha y canal confirmados en España y dejando fuera el aluvión de este mismo lunes –regresan Fear the Walking Dead (AMC) y Outlander (Movistar+) y HBO estrena Relik y Liar–, la agenda incluye nueve títulos a los que seguir la pista que prometen disfrute o pasar un mal rato voluntario según el caso.



‘1993’ (14 de septiembre en Movistar+)

Para empezar, un drama político que se mete de lleno en las entrañas del conocido como 'Tangentopolis', un caso de corrupción que puso en jaque al mundo político y empresarial italiano en los noventa. La que ahora llega a Movistar+ es la segunda temporada. La primera, estrenada en 2015, seguía a seis personajes envueltos de una manera u otra en este popular caso de corrupción en las más altas esferas.

Creada por Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi y Stefano Sardo, su primera tanda de episodios resultó ser un drama político con tintes de thriller muy bien narrado pese a lo complicado de la trama y tremendamente ilustrativo a la hora de hacerse una idea de cómo fue aquella causa judicial liderada por el fiscal Antonio di Pietro que incluye asesinatos, suicidios, sobornos, presiones, amenazas…

En el reparto destacaban Stefano Accorsi como el publicista Leonardo Notte, Domenico Diele como el policía enfermo y vengativo Luca Pastore, Guido Caprino como soldado convertido en político Pietro Bosco y Miriam Leone como Veronica Castello, una aspirante a presentadora de televisión. La segunda temporada, que recorrerá lo acontecido en 1993, recupera a los personajes de la primera. Por delante, ocho episodios.

‘The Deuce’ (18 de septiembre en HBO)

Es el nuevo trabajo de David Simon, creador de The Wire, y ese ya es motivo más que suficiente para seguirle la pista a los ocho capítulos que componen la temporada cuyo estreno adelantó HBO. Estaba previsto para el 11 de septiembre, pero desde hace dos semanas ya puede verse el piloto para ir abriendo boca en una serie marca de la casa Simon, quien esta vez se adentra de lleno en el mundo del porno. Una crónica de cómo se consolidó y logró su legalización en la Nueva York de los años 70. Y junto a Simon, George Pelecanos, con quien hizo tándem también en The Wire y Treme.

Como protagonistas, James Franco y Maggie Gyllenhaal, principalmente. Él interpreta a dos hermanos gemelos, los Martino, que viven en la noche neoyorquina. Uno es un barman con ganas de ser algo más y salir de una vez de detrás de la barra que le da los beneficios a otro; mientras que su hermano es un jugador empedernido con más deudas de las que puede abarcar. Junto a ellos Gyllenhaal como una prostituta que hace la calle por libre, en un negocio copado por chulos que maltratan a sus chicas cuando no consiguen lo que quieren.

El primer episodio ya está disponible en HBO, pero será a partir del 18, con la emisión del segundo, cuando se recupere el ritmo normal de uno por semana.

‘Velvet Colección’ (20 de septiembre en Movistar+)

Movistar+ ha apostado por las series de producción propia y esta de Bambú, Velvet Colección, será la primera que verá la luz. Estrenada en el Festival de Vitoria que aún se celebra, quienes la han visto dicen de ella que es lo que se espera. Es decir, una historia en la que los enredos amorosos, las rivalidades empresariales y la amistad lo copan todo con un envoltorio cuidado que lleva la marca Velvet. Es lo que quieren los espectadores y es lo que tendrán.

Sobre esta nueva Velvet que retoma la acción cinco años después de cuando la dejó, la serie madre, que se muda a Barcelona, contará con parte del reparto principal de la anterior. Paula Echevarría tendrá una participación minúscula –sólo para poner en marcha el nuevo centro y poco más– y a Miguel Ángel Silvestre no se le espera. Su lugar como romance principal lo ocuparán Megan Montaner y Fernando Guallar. De los anteriores ocupantes de las galerías, repiten Marta Hazas, Diego Martín, Adrián Lastras y Aitana Sánchez-Gijón, entre otros muchos.

‘Transparent’ (23 de septiembre en Movistar+)



Transparent sigue dando de qué hablar y presentando su candidatura perenne a los premios televisivos. Serie de Amazon que en España emite Movistar+, en breve estrenará una cuarta temporada que seguirá de cerca a los Pfefferman. El tráiler se publicó con recado incluido al presidente Trump después de que este hablase de prohibir a las personas transgénero ingresar en el Ejército.

Con ocho Emmys a sus espaldas y dos Globos de Oro, Transparent es siempre una serie a tener en cuenta y a la que nunca es tarde para engancharse. Es esta nueva hornada de capítulos parece que se apostará en parte por un tono místico visto el tráiler, en el que Maura (Jeffrey Tambor) y los suyos viajan a Israel en busca de sí mismos y sus raíces.

‘Star Trek: Discovery’ (25 de septiembre en Netflix)



En medio de la oleada de series que regresan a la vida, Star Trek no pretende ser una más. Pese a que podrá verse en Netflix, no estará accesible la temporada completa desde el día de su estreno, si no que se irá colgando semanalmente un día después de su emisión en Estados Unidos en la CBS. En total, la temporada la componen 15 episodios divididos en dos tandas. La primera ahora, en septiembre. La segunda, en enero de 2018.

La expectación es máxima y aunque no estarán clásicos de la saga trekkie como Spock y Kirk –tampoco la nave Enterprise–, sus responsables han prometido que conservarán el espíritu de Roddenberry que ha hecho a la franquicia ser lo que es. Star Trek: Discovery ejercerá de precuela de la historia más conocida y tendrá entre sus protagonistas a Jason Isaac, Sonequa Martin-Green y James Frain. Los eventos que aquí se narran ocurrieron diez años antes de Kirk y Spock.

‘Absentia’ (25 de septiembre en AXN)



Aunque la fórmula parece ya trabajada en tantas otras series, conviene tenerla en cuenta. La premisa de la que parte es la de una agente del FBI, Emily Byrne (Stana Katic), que desaparece mientras intenta dar caza a un peligroso asesino en serie sin dejar rastro. Tras seis años sin noticias de ella y habiendo sido declarada muerta, reaparece en una cabaña en la que no estaba por voluntad propia.

Byrne no recuerda nada de su secuestrador ni lo que ha sucedido en este tiempo. De vuelta al mundo real tiene que combinar su lucha por recuperar quién era antes, a su familia y su trabajo, con la de demostrar que no es la asesina en serie que todos buscan pese a las pruebas en su contra. Absentia es una producción propia de AXN y supone el regreso de Stana Katic tras el adiós de Castle. Aunque puede que el argumento no sea del todo sorprendente, cuenta con los ingredientes necesarios para ser un thriller solvente.

‘The Walking Dead’ (23 de octubre en FOX)



Ocho temporadas lleva ya The Walking Dead. Atrás quedaron los zombis. Ahora no son más que una suerte de atrezzo con el que a veces tienen sus más y sus menos los protagonistas. Lo que a la serie basada en los cómics de Robert Kirkman le interesa desde hace ya un tiempo es explorar la naturaleza humana y hasta dónde es capaz de llegar alguien por sobrevivir.

The Walking Dead nunca deja indiferente y fueron muchas las críticas que recibió en su pasada temporada. Pero ahí sigue y la expectación es máxima. ¿Qué pasará con Rick? ¿Alguien conseguirá poner a Negan en su sitio? Sin duda, la anterior fue la temporada de uno de los villanos más sádicos y pasados de rosca que ha dado la televisión reciente. La sinopsis oficial apunta a que la intención de Rick (Andrew Lincoln) es acabar con el reinado de terror de Negan (Jeffrey Dean Morgan) ahora que ha reunido apoyos.

FOX emitirá en España el estreno de madrugada, en simultáneo con Estados Unidos.

‘Mindhunter’ (23 de octubre en Netflix)



Mindhunter es una de las series más apetecibles de este otoño. Por los nombres que tiene detrás, por la trama y por la factura y el tono que ya se ven en el tráiler. El creador es Joe Penhall, responsable de la adaptación de La carretera a cines, y el director –ahí es donde reside gran parte del interés– es David Fincher. El director de películas como Seven, El club de la lucha, Zodiac y Perdida le tiene el pulso cogido al thriller.

Esta es una buena oportunidad para que Fincher ponga en práctica sus herramientas narrativas al servicio de una historia llena de oscuridad y violencia. De esas que tanto le gustan. A él y sus seguidores. Mindhunter contará el periplo por distintas cárceles estadounidenses de un agente del FBI en busca de respuestas. Son los años setenta, el término asesino en serie acaba casi de acuñarse y la meta del agente Holden Ford (Jonathan Groff) es hablar con el mayor número posible de criminales para entender cómo funciona su compleja muerte. Su superior, Wendy, está interpretada por Anna Torv, la mítica agente Olivia Dunham de Fringe.

‘Stranger Things’ (27 de octubre en Netflix)



Fue la gran revelación veraniega de la pasada temporada. A sólo unos días de la noche de Halloween, los chicos de Hawkins volverán a sacar sus bicis de paseo para una nueva aventura que contará, por suerte para todos, con el personaje de Eleven (Millie Bobby Brown). Sin ella, Stranger Things no tiene sentido.

Como se vio al final de la primera temporada, Will consiguió salir con vida del ‘Upside Down’ pero no es él mismo del todo. Una vez entre los suyos, la conexión con ese otro mundo oscuro y del revés se mantiene y la amenaza no ha desaparecido por completo. Vuelven las referencias ochenteras, la nostalgia, el misterio, la aventura y una Winona Ryder renacida como madre coraje que no dejará que le vuelvan a arrebatar a su niño.