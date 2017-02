El director Daniel Sánchez Arévalo ha relatado a su llegada a la gente que a los pocos días de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, admitiera que no había visto ninguna película nominada a los Goya, llevó a la sede del PP un paquete con tres películas: Tarde para la ira, El hombre de las mil caras y Azuloscurocasinegro, dirigida por él. El cineasta también ha reivindicado educar en el amor al cine y contra las descargas ilegales.

Las palabras de Mariano Rajoy han protagonizado, junto al papel de las mujeres en el cine español, la gran polémica de esta edición de la gala de los Goya. Pocos actores han podido escapar sin responder a la pregunta sobre las palabras del presidente del Gobierno.



Así, directores de cine como Alejandro Amenábar han pedido a Rajoy que saque "tiempo para ver cine español" y le ha recomendado, especialmente, el clásico El Gran Dictador.



Bárbara Lennie, por su parte, ha señalado que es "deprimente" que Rajoy no haya visto ni una sola película de los Goya. "Y luego se apunta medallas y habla de la marca España cuando ganamos premios internacionales".

Pedro Almódovar, director de Julieta, ha sido preguntado a la entrada de la gala de los premios Goya 2017 sobre la confesión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que no ha visto ninguna de las películas este año. "Debería interesarle ver cómo reflejamos en el cine la realidad que él está gobernando. Es como la confesión de una carencia. Es declararse ignorante en lo que respecta al cine español actual", ha dicho.

El actor Antonio de la Torre, nominado a mejor actor protagonista por Tarde para la ira, ha señalado a su llegada a la gala de los Goya que cree que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "metió la pata" cuando dijo que no va al cine porque no tiene tiempo. "No creo que quisiera hacer sangre", ha agregado el actor que también ha destacado que el Gobierno actual "no ha hecho políticas beneficiosas para el cine" y ha expresado su deseo de que este año, "por fin", bajen el IVA cultural.