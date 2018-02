El artista Santiago Sierra ha celebrado este lunes 26 de febrero que "gracias a Dios" ya haya terminado Arco, donde su obra Presos políticos fue retirada, recordando que "de lo que se trata es de que se liberen a los presos políticos de una maldita vez".

"Estuvo bueno el tema de Arco, pero ya pasó gracias a Dios. De lo que se trata es de que se liberen a los presos políticos y se deje de perseguir a los trabajadores culturales de una maldita vez", ha señalado el artista en un debate en la Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, donde se expone esta obra hasta el próximo miércoles.

Sierra ha reconocido que si no hubiera incluido a políticos catalanes como esos presos políticos "no se habría hablado de ella en ninguna parte". "Pero ahora solo se habla de esos presos y me da rabia, porque quería presentarlos como parte de un colectivo de presos políticos".

Además, ha recordado que para definir lo que eran presos políticos tomó la definición de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, y todos sus retratados "cumplen al menos uno" de los cinco motivos incluidos en esta descripción.

En el acto de más de una hora de duración han intervenido distintos participantes de colectivos, así como el cantante César Strawberry -condenado a un año de cárcel por enaltecimiento del terrorismo-. Asimismo, se han leído dos declaraciones de Arnaldo Otegi y del presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart.

A la salida del acto, Sierra ha atendido a los medios asegurando que la decisión de retirar su obra podría deberse a la visita del Rey a Arco. "El rey no debería ir a estas cosas. Cuando viene todo cambia y hay que quitar unas cosas y poner otras. Nosotros somos artistas y nos dedicamos a esto, pero ellos usan el arte para que se pasee este señor y ahí hay conflicto", ha lamentado. También ha retado a la dirección a "probar" que sus disculpas son reales, permitiendo el año que viene que cuelgue la segunda parte de Presos políticos.

El artista ha señalado que entre sus próximos proyectos se incluyen trabajos en Moscú, Bilbao o Japón aunque procurará "estar por aquí para echar una mano". En esta misma línea, ha destacado que en España solo fue "censurado" antes en una entrevista, mientras que en México retiró una obra suya en Ciudad Juárez "en una situación de guerra".

Sierra ha deslizado la posibilidad de seguir trabajando en otra nueva obra de presos políticos. "Hemos escogido 24 imágenes de 74 casos, pero habrá como 300 casos y esto no lo damos por cerrado", ha concluido.