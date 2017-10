El partido entre el Barcelona y Las Palmas pende de un hilo. Aunque el club azulgrana ha querido suspenderlo de manera unilaterial, la Federación y LaLiga aseguran que no puede hacerlo y que no hay motivos para ello, según informa el diario deportivo Marca. Tras los acontecimientos sucedidos en Catalunya durante todo el día de hoy, el conjunto azulgrana, de manera unilateral, sigue intentando que el encuentro no se dispute.

El club catalán ya pidió a la Federación la suspensión del encuentro, pero ésta dio luz verde al duelo, así como los Mossos y LaLiga. Así, hasta el momento, la única opción para el club es no presentarse y se le daría por perdido el partido por incomparecencia por 0-3. Según asegura el diario deportivo, tanto la Federación como LaLiga están valorando la situación, al considerar que no hay motivos para suspender el partido. Las puertas del Camp Nou aún no se han abierto y el partido tiene previsto celebrarse a las 16.15 horas.

Además, la Federación catalana de fútbol además ha suspendido todos los partidos regionales.

El FC Barcelona recibía hoy numerosas presiones desde las redes sociales para que no se disputara esta tarde el partido contra Las Palmas, en mensajes que apelan a la "dignidad", después de la violenta actuación de la Policía Nacional en los colegios electorales. Uno de los últimos aspirantes a la presidencia del FC Barcelona, Toni Freixa, ha dicho en su cuenta de Twitter: "Por dignidad y solidaridad con la población de Cataluña hoy no podemos jugar fcbarcelona.cat".

"El Barcelona no tiene que jugar hoy como protesta por la inadmisible represión que está sufriendo Catalunya", había escrito en su cuenta Agustí Benedito, dos veces aspirante a la presidencia y que ha impulsado un voto de censura contra la junta de Josep Maria Bartomeu, que finalmente no ha prosperado por falta de apoyos.

El editor Víctor Font, que aspira a ser presidente del club, ha escrito en Twitter: "Pedimos al @FCBarcelona que se niegue a jugar esta tarde su partido, por protesta por la inadmisible represión del referéndum". Joan Laporta, presidente azulgrana desde el 2003 al 2010, se ha mostrado muy activo durante los preparativos del referéndum, pero aún no se ha manifestado sobre un asunto que se está convirtiendo en tendencia en Twitter.

Periodistas de renombre como José Joaquín Brotons ha dicho lo siguiente: "Sería coherente que el @FCBarcelona se negará a jugar hoy su partido de @laliga tras su comunicado apoyando el #Referendum? Es una pregunta". Mientras, otro informador como es Màrius Serra ha escrito en su cuenta de Twitter: "Verdad que tanto el @FCBarcelona_cat como UD @LasPalmasSphera NO jugaréis a la pelota mientras la policía española pega a ciudadanos?".

Las Palmas, con una bandera española en la camiseta



La Unión Deportiva Las Palmas, que se enfrentaba hoy al FC Barcelona en el Camp Nou en un partido correspondiente a la séptima jornada de la Liga, tenía programado lucir una bandera española en su camiseta.

La directiva del Barcelona había anulado este mediodía la comida prevista con los representantes de Las Palmas, debido a la reunión que llevaban a cabo en las oficinas del club azulgrana para realizar la petición de suspensión del partido de esta tarde en el Camp Nou, previsto para las 16:15 horas.

En un comunicado, el club grancanario ha recordado que el 30 de octubre de 1977 visitó al Barça, "el día en que un emocionado Josep Tarradellas (entonces presidente de la Generalitat) presidió por primera vez el palco tras su exilio y una monumental senyera de sesenta metros se desplegó en el césped". Respecto al encuentro que disputa hoy en el Camp Nou, la UD Las Palmas considera que la coyuntura política, lo ha convertido "en algo más que una cita deportiva en cumplimiento del calendario".