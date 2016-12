Un Barça sin Messi se atasca ante un Málaga que acabó con nueve

MADRID.- El Barcelona se estrelló contra el Málaga en el Camp Nou (0-0) en una duodécima jornada de LaLiga Santander en la que los de Luis Enrique acusaron la ausencia de Leo Messi y no lograron batir el marco defendido por Carlos Kameni.



El delantero argentino, que participó en los dos partidos que jugó la albiceleste ante Brasil y Colombia, fue descartado para el partido al presentar "un cuadro de indisposición y vómitos". También faltaron el uruguayo Luis Suárez (que vio la quinta amarilla en el duelo ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán), el centrocampista Andrés Iniesta y los defensas Jérémy Mathieu Umtiti (todos lesionados).







En una semana propicia para recortar diferencias por el enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Real Madrid, los catalanes no lograron vencer a un rival que jugó en inferioridad numérica durante casi media hora y que renunció a atacar durante buena parte del encuentro.



Agarrados a la épica y sufriendo hasta el último minuto, los andaluces apenas generaron peligro para la meta de Marc-André ter Stegen, pero aprovecharon la falta de eficacia blaugrana tras la sanción por cinco amarillas de Luis Suárez y la baja de Messi por un virus gástrico a última hora.

Siguiendo el guión previsto, los de Luis Enrique tomaron el dominio del esférico desde el arranque y trataron de encontrar los resquicios en la defensa de un conjunto malacitano muy replegado. Paco Alcácer y Arda Turan acompañaron a Neymar en el ataque, pero no fueron capaces de hacer olvidar al argentino y al uruguayo, máximos goleadores ligueros con ocho tantos.



Los barcelonistas se estrellaron una y otra vez contra un Carlos Kameni que, ayudado por las dos líneas defensivas, cerró la meta visitante. El sacrificio colectivo de los de Juande Ramos impidió brillar al contragolpe a un ex culé, Sandro Ramírez, que se encontró muy solo durante todo el encuentro.



Los andaluces tuvieron en botas de Juankar su ocasión más clara. El ex madridista aprovechó una diagonal para superar a Ter Stegen, pero no fue capaz de romper el marcador inicial con la portería vacía. Tampoco lo logró Paco Alcácer, que continuó su sequía de cara a puerta y apenas tuvo relevancia en el encuentro.



Con el paso de los minutos, el Barcelona fue perdiendo la calma. Además, la expulsión de Diego Llorente y la superioridad numérica propició que los locales se volcaran al ataque. El central del Málaga vio la cartulina roja por una fuerte entrada sobre Neymar.



Sin embargo, los de Luis Enrique pagaron su nerviosismo y acabaron colgando balones al área con Gerard Piqué como referencia, mientras los malagueños despejaban cada centro y se encomendaban a un Kameni que dudó en varias salidas, pero salvó a los suyos con paradas milagrosas.

El entrenador del Málaga CF, Juande Ramos, y el del FC Barcelona, Luis Enrique, durante el partido de la duodécima jornada de Liga de Primera División en el Camp Nou. REUTERS/Albert Gea

El camerunés dejó con la miel en los labios a todo el Camp Nou, con una ágil estirada a cabezazo de Neymar en el descuento. En un final frenético y de acoso culé, los de Juande Ramos trataron de frenar un partido que se acabó alargando más de lo añadido y provocó la expulsión de Juankar por protestar al colegiado de la contienda.



El reparto de puntos final rompe una racha de cuatro victorias consecutivas del Barça y supone un empujón de moral para un irregular Málaga que suma las mismas victorias que empates y que derrotas.

Ficha técnica

-RESULTADO: FC BARCELONA, 0 - MÁLAGA CF, 0.



-ALINEACIONES.

BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Mascherano, Digne (Jordi Alba, min. 62); Busquets, Denis Suárez (André Gomes, min. 68), Rafinha (Rakitic, min. 77); Arda Turan, Paco Alcácer, Neymar.

MÁLAGA: Kameni; Rosales, M. Torres, Mikel Villanueva, Ricca; Llorente, Fornals (Duda, min. 90+6), Ontiveros (Muñoz, min. 69), Juankar, Juanpi; Sandro (En Nesiry, min. 81).



-ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C. Vasco). Amonestó a Ricca (min . 22) y Ontiveros (min. 62) y expulsó por roja directa a Llorente (min. 68) y Juankar (min. 90+7) por parte del Málaga.



-ESTADIO: Camp Nou. Asistieron 83.439 espectadores.