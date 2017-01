Caso Rosberg: ¿Qué hicieron los últimos diez campeones?

Tan sólo cinco días después de proclamarse campeón del mundo de Fórmula 1, Nico Rosberg (31 años) hizo pública su retirada. El haber cumplido su sueño vital y el sufrimiento mental de las últimas temporadas fueron sus principales argumentos para explicar una decisión que tomó por sorpresa a todo el mundo del Gran Circo.



Disponiendo de, a priori, el coche más potente de toda la parrilla, era obvio que el mayor desafío para el piloto alemán sería revalidar la corona. ¿Qué hicieron los últimos diez campeones? ¿Se retiraron? ¿Cambiaron de aires? ¿Volvieron a triunfar? Veamos.

Sebastian Vettel (2010)





Para el alemán, su primer título supuso el inicio de cuatro años consecutivos de gloria, una era en la que los bólidos de Red Bull resultaron casi inalcanzables para el resto de la parrilla. Ese 2010 Vettel se impuso por tan sólo 4 puntos a Fernando Alonso (256-252), que vivía su primer año en Ferrari. Logró ganar cinco carreras, pero nunca fue líder del campeonato hasta la última cita. Después de dos años en la Fórmula 1, Sebastian se convirtió en el piloto más joven en ganar un Mundial, con 23 años y 154 días. En 2015, después de un difícil año en la escudería de las bebidas energéticas, Vettel fichó por Ferrari, donde corre hasta la fecha.

Jenson Button (2009)

​

El inglés logró su primer y único campeonato en una temporada sorprendente. Después de nueve años en la Fórmula 1 pasando por equipos de renombre como Williams, Renault y BAR Honda, Jenson ganó sobre todo merced a una primera mitad de año espectacular a bordo de un Brawn GP que se benefició de un polémico concepto de difusor. Al año siguiente, tras la compra del equipo por parte de Mercedes, el británico fichó por McLaren, escudería en la que ha permanecido sin regresar a la gloria hasta 2016, año de su retirada.

Lewis Hamilton (2008)

​

Fue el último título de McLaren-Mercedes. El inglés, que ganó la partida a Fernando Alonso en la escudería la temporada anterior, demostró que no se equivocaron con un título en el que su principal rival fue Felipe Massa. El campeonato, además, es recordado por los especialistas como uno de los más emocionantes de la historia. Se decidió en la penúltima curva de la última vuelta de la última carrera. Hamilton continuaría cuatro años más en McLaren, donde no pudo revalidar el título y sufrió alguna temporada decepcionante, como la 2011, cuando finalizó quinto. En 2013 su fichaje por Mercedes causó gran revuelo y no pocas críticas. Sin embargo, demostró que no se equivocó en su apuesta ganado dos títulos más (2014 y 2015).

Kimi Räikonnën (2007)

​

El finlandés supo aprovechar el cisma Hamilton-Alonso para hacerse con su primer y único Mundial hasta la fecha. Sólo un punto le separó de ambos pilotos (110-109). Seis victorias y una regularidad notable llevaron el campeonato a Maranello. Räikkonën debutó en 2001 con Sauber, donde sólo estuvo un año antes de fichar por McLaren. Con la escudería inglesa se hizo un nombre en la Fórmula 1 gracias a los dos subcampeonatos firmados en 2003 y 2005. Se marchó a Ferrari en 2007 y no pudo debutar mejor. Tras el título pasó dos años más allí antes de anunciar su retirada. De ánimo cambiante y carácter especial, el finés pasó por los rallyes y la NASCAR antes de regresar a la F-1 con Lotus Renault (2012-2013) y Ferrari (2014-).

Fernando Alonso (2005)

​

El español, con un coche a priori inferior al McLaren y el Ferrari, logró su primer título con siete victorias y terminó así con la ‘era Schumacher’. Alonso debutó en 2001 pilotando un Minardi para pasar a ser probador de Renault en 2002 y piloto oficial de la escudería a partir del siguiente año. Tras su primer título, Alonso no escuchó ofertas y continuó con la marca francesa para firmar un doblete. A partir de ahí, las elecciones equivocadas para unos o la mala suerte para otros. McLaren en 2007, regreso a Renault en 2008, fichaje estrella en Ferrari (donde consiguió dos subcampeonatos) y vuelta a McLaren en 2015.

Mika Hakkinen (1998)

​

El finlandés mantuvo un hermoso duelo con Schumacher y sus ocho victorias le auparon al terreno de los grandes campeones. Hakkinen, que llegó a la Fórmula 1 en 1991 a bordo de un Lotus, fichó por McLaren en 1993 y llegó a compartir equipo con Ayrton Senna. Después de proclamarse campeón por primera vez logró un segundo campeonato esta vez con Eddie Irvine con máximo rival. En 2000 y 2001 su rendimiento mermó y optó por la retirada a finales de esa temporada. Se despidió de una honrosa manera, ganado su penúltima carrera en el GP de Estados Unidos.

Jacques Villeneuve (1997)

​

El hijo uno de los grandes pilotos de la historia logró el título para Williams Renault con siete victorias. Ese año Michael Schumacher llegó a ser descalificado. Su carrera deportiva fue de más a menos. En su año de debut consiguió el subcampeonato, justo por detrás de su compañero Damon Hill y después de ganar pasó a un segundo plano total dentro de la parrilla. Continuó un año más en Williams, para fichar luego por BAR-Honda, Renault, Sauber y BMW. Se retiró tras la temporada 2006.

Damon Hill (1996)

​

Ocho victorias le valieron para conseguir el título frente a su compañero Jacques Villeneuve, demostrando la supremacía de los Williams durante esa y la siguiente temporada. Sin embargo, el piloto inglés tomó una sorprendente decisión una vez que logró el título: fichó por Arrows, una escudería que nunca había ganado nada y sólo pudo ser 12º en la temporada 1997. Hill terminaría su carrera en la Fórmula 1 en el equipo Jordan, donde cuajó una actuación modesta, con un sexto y otra 12º posición en la clasificación general.

Michael Schumacher (1994)

​

El primer título del alemán llegó al volante de la escudería Benneton Ford. Sólo un punto (92-91) le aupó al primer escalón por delante de Damon Hill. Ambos repetirían posiciones al año siguiente. Su gran ambición le condujo a Ferrari, donde se convirtió en el piloto-emblema de la escudería durante una década. Allí ganó cinco títulos hasta que en 2006 anunció su retirada. Regresó al Gran Circo en 2010 como compañero de Rosberg en Mercedes y se marchó justo antes del preludio de la eclosión de la escudería, tras la temporada 2012.

Nigel Mansell (1992)

​

El inglés se alzó con el título de forma contundente, obteniendo 52 puntos más que el siguiente clasificado, su compañero de equipo Riccardo Patresse, ambos a bordo de Williams Renault. Al término de la temporada anunció su retirada de la Fórmula 1 tras no haber llegado a un acuerdo con el equipo. Sin embargo, regresaría la F-1 en 1994. Una año después, tras sólo dos carreras con McLaren, se produjo su adiós definitivo argumentado en que no veía al coche preparado para ganar.



Revista Elite Sport para PC



Descarga la app en Google Play



Descarga la app en Apple Store