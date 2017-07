Football Leaks saltaba a la primera plana mediática española en diciembre del año pasado con la publicación de los documentos que evidenciaban el fraude fiscal de Cristiano Ronaldo, Mourinho o Falcao. Aunque su puesta de largo se remontaba a principios del mismo año con la filtración de contratos como el de Gareth Bale con el Real Madrid, que destapaba una ayuda estatal ilegal por parte de Bankia, no contaron con la difusión mediática y recorrido judicial que sí han tenido a partir de diciembre de 2016. Un día después de la publicación del entramado fiscal creado por el representante Jorge Mendes, según desvelan las investigaciones de la Red de Periodismo de Investigación (EIC), el juez Arturo Zamarriego prohibía al diario El Mundo la publicación de la información fiscal de los futbolistas por haber sido obtenida “ilícitamente”. Una maniobra del despacho de abogados Senn Ferrero que el juez aceptó sin rechistar, junto a la imputación de los cuatro periodistas de El Mundo que aún sigue vigente.

Pasados más de siete meses de las publicaciones, el fraude de Cristiano Ronaldo ha alcanzado en este mes de junio su máxima expresión mediática una vez se alejaron los fantasmas de la prescripción de su elusión fiscal. Hacienda acusa al portugués de haber defraudado 14’7 millones, el propio futbolista comparecerá el 31 de julio en los juzgados, y su representante Jorge Mendes ya ha acudido a sede judicial para declarar por el fraude de otro de sus representados Radamel Falcao.

Hablamos con la rama española de Football Leaks, encargada de que la audiencia española conozca el día a día de todas las investigaciones que involucran a la élite futbolística, debido al silencio y la tergiversación que se produce en los grandes medios.

¿Quiénes están detrás de Football Leaks España?

Somos estudiantes, por lo que este no es nuestro trabajo, sacamos el tiempo de donde podemos y los hacemos todo sin ánimo de lucro. Estamos muy agradecidos de la aceptación que ha tenido nuestra cuenta de Twitter y poco a poco nos hemos abierto a nuevos casos de corrupción no relacionados con Football Leaks.

Empecemos por el ‘caso Cristiano’, cuya fraude han conseguido que no prescriba y la Agencia Tributaria da veracidad a sus informaciones. ¿Cómo han vivido estos siete meses desde que se publicara la información en el diario El Mundo?

Estos siete meses han sido una lucha diaria para defender la veracidad de la información a toda costa. Eran y siguen siendo muchos los medios que ponen en duda el origen de las revelaciones y hemos tenido que hablar de ello cada día para que no quedase en el olvido. Nosotros hemos querido ayudar a la gente y explicar a que nos referimos con el término Football Leaks. Gracias a nuestras redes hemos acercado todas las noticias que aparecían en Europa y que en España salían más tapadas.

¿Creían que el proceso judicial saldría adelante o la gran maquinaria montada en defensa del jugador portugués hizo que en algún momento pensaran en el archivo de la causa?

Se sabía que los órganos judiciales estaban investigando, pero el caso ha estado muy blindado y conocer el estado exacto del proceso ha sido muy difícil. Viendo cómo se acercaba la fecha de prescripción del fraude de 2011 nuestra principal tarea ha sido presionar para que no sucediera. Pero estábamos bastante convencidos de que se iba a judicializar todo.

La Fiscalía ha presentado la denuncia contra Ronaldo, pero Montoro pide que no se le tache de delincuente. ¿Cómo valoran la actitud del gobierno en estos siete meses? Según la oposición parlamentaria, han tratado de silenciar el caso.

Ronaldo es un contribuyente más de este país y el Gobierno no tiene por qué informar de nada sobre el caso. Se podría entrar en el debate de si estamos delante un caso de interés público, pero eso ya es otro tema. Montoro defiende inicialmente la presunción de inocencia, lo que no nos parece mal y por ello no hemos criticado en ningún momento.

El futbolista del Real Madrid y de la selección portuguesa, Cristiano Ronaldo, en un momento de la pasada final de la Campions League en Cardiff. REUTERS/Carl Recine

En estos momentos no se habla de otra cosa en el mundo futbolístico que no sea del delantero madridista tras las informaciones de ‘A Bola’. ¿Es víctima de una persecución? ¿Cómo ven el papel del futbolista y sus abogados? ¿Ha habido ánimo de ocultar?

Hablar de persecución cuando se han defraudado millones de euros al fisco español nos parece una táctica muy fea de distracción. Ronaldo es un personaje público, pero esto no le exime de sus obligaciones tributarias; algo en lo que ha fallado y ahora tiene que asumir las consecuencias sin lloriqueos. Sus abogados están jugando al despiste e incluso llegaron a aportar falsa documentación, aunque seguro que a día de hoy están trabajando 24 horas al día para conseguir rebajar dos grados la sentencia.

Parece que ha molestado mucho en la Agencia Tributaria la defensa a ultranza de Florentino Pérez hacia el futbolista.

Dicen que la Agencia Tributaria ha iniciado una inspección al Real Madrid tras el comunicado defendiendo al luso, y que los técnicos fiscales se mostraron molestos. Posiblemente sintieron que se ninguneaba su trabajo y por ello han actuado.

La indignación del portugués y la aparente amenaza de marcharse del Real Madrid ¿creen que únicamente busca influir en Hacienda y la judicatura?

Claramente Ronaldo solo busca que se le perdone y no se le trate como a un criminal, abandonar el Real Madrid sería una situación extrema que difícilmente sucederá. Dudamos que se busque influir en Hacienda, más bien en los medios y la forma de llevar el caso. La forma con la que se atacó a sus compañeros de profesión en el pasado fue fuerte y no querrá pasar por lo mismo.

¿Cómo acabará el ‘caso Cristiano’?

Seguramente terminará con una elevada multa y sin entrar en prisión. Pero necesita que sus abogados colaboren desde el minuto uno con la Fiscalía, y no lo están poniendo fácil.

¿Cómo han visto el papel de ciertos medios de comunicación? ¿Han tratado de proteger la veracidad de las informaciones o han actuado de censor?

Tenemos los dos casos. Ya de inicio, algunos medios hablaron sin tapujos sobre el tema y trasladaron las informaciones de El Mundo a sus ediciones tanto impresas como digitales. Por otro lado, sí que es cierto que otros han preferido no hablar de ello alegando que la fuente inicial no estaba clara. Muchos se han visto retratados ya que en 2015 sí se hicieron eco de las filtraciones de los contratos de futbolistas sin dudar de la fuente, pero en 2017 no han querido.

Han iniciado una petición para pedir la retirada de cargos contra los cuatro periodistas que han sido imputados por el juez Zamarriego ¿Se está tratando de silenciar a los informadores que tratan con estas filtraciones?

Creemos que la situación de los periodistas imputados y de su antiguo director es muy injusta. Después de que se confirmara que la Fiscalía sí denunciaba a Ronaldo por fraude y que está citado en el juicio, el juez Zamarriego tendría que archivar la causa. Algo que por lo que nos consta no ha sucedido. No creemos que se les quiera silenciar, sino más bien castigar por querer atacar a figuras de tal relevancia e importancia en su mundillo. Ellos solo han hecho su trabajo, y lo han hecho muy bien, solo es necesario ver los premios que está ganando EL MUNDO y el EIC por sus investigaciones.

Desde Barcelona, jugadores como Gerard Piqué señalan que no se trata igual los casos de fraude del Real Madrid que los del FC Barcelona ¿Qué opinan? ¿Se corre el riesgo de no ser equidistante por parte de la afición, como la recogida de firmas para que se le perdone la evasión fiscal a Cristiano o se aplauda a Messi en los juzgados?

Gerard Piqué aparte de jugador es aficionado del Barcelona, por lo que su postura no es objetiva. Si le preguntas a un sevillista te dirá que a los del Barça también les benefician, y así con todas las aficiones. Es difícil adoptar una postura objetiva del tema, pero no se puede negar que en los últimos tiempos se han visto gran cantidad de gobernantes en el palco del Bernabéu.

El tema de las firmas a Cristiano tiene toda la pinta de ser una petición iniciada por niños de poca edad, algo que se puede llegar a entender al ser Cristiano su ídolo y por falta de madurez. Lo que no se puede defender es que los medios hagan de ello una noticia casi de primera plana y que en consecuencia le sumen miles de firmantes. Cualquier persona sensata es imposible que firme eso.

Neymar y su padre cuando declararon en la Audiencia Nacional. /EFE

En el núcleo de todas las informaciones aparece la figura de Jorge Mendes, quien supuestamente habría creado una sofisticada estructura de evasión fiscal en torno a sus representados. ¿Hasta dónde llegan los tentáculos del mayor agente futbolístico del planeta?

Mendes mueve sus jugadores por las principales ligas del mundo, y la española es una de ellas. Hablar de “esquema Mendes” no es decir ninguna tontería, ya que está demostrado que los implicados en temas de fraude usan una estructura muy parecida. Evidentemente, Mendes no está solo en todo esto, tiene abogados y asesores fiscales que le ayudan en todo, pero es muy curioso que sean siempre sus jugadores los implicados. Al no ser residente en España es difícil acusarle, pero si se puede citarlo como investigado como ha sucedido en el caso de Falcao.

Según la propia denuncia de la Fiscalía, el entramado fiscal de Cristiano se rubrica bajo la presidencia de Ramón Calderón con su beneplácito. ¿Son los propios clubes españoles quienes facilitan la evasión fiscal?

En España los jugadores pagan bastante más si tomamos como ejemplo países con grandes ligas como Inglaterra. No podemos decir que los clubes faciliten estos trámites ya que serían cómplices del delito, pero en caso de conocer alguna que otra artimaña fiscal de sus jugadores probablemente no le hagan caso. Son solo hipótesis, ya que esto nadie lo puede reconocer.

¿Hay un trato diferencial hacia el fútbol en nuestro país respecto a cualquier otro contribuyente o sociedad?

En nuestro país el mundo del fútbol goza de impunidad, solo es necesario ver la descomunal deuda que acumulan los clubes con Hacienda. Por mucho que se haya reducido en los últimos años, se tendría que haber frenado la situación mucho antes. El fútbol es sin duda el deporte rey en Europa. En países como España, los futbolistas son probablemente las figuras más mediáticas que hay, incluso por encima del mundo del cine y de la música. Todo esto genera un interés público que los medios aprovechan y si ocurre un caso como el de Ronaldo, la repercusión se multiplica.