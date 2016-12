Uno de los momentos más emocionantes de los pasados Juegos de Río fue el recibimiento que la expedición española –y también parte de la portuguesa– brindó a Jesús Ángel, ‘Chuso’, García Bragado. Los deportistas hicieron un pasillo y homenajearon con unos interminables aplausos a un hombre que se retira siendo toda una institución del atletismo mundial. “Quizás en ese instante no expresé mis sentimientos de forma externa” confiesa el protagonista a Revista Elite Sport, “pero el gesto me llegó y dice mucho de un equipo que, más allá de los resultados, valora la trayectoria deportiva”. Campeón del mundo en 1993, tres veces subcampeón y con siete participaciones en los Juegos Olímpicos, la ovación no era para menos.



Cuando ‘Chuso’ García Bragado comenzó a interesarse por la marcha de manera profesional, el español Miguel Ángel Prieto conquistaba el bronce en el Europeo de Stuttgart. Corría el año 1986. Avatares del destino (o no), la ciudad alemana le vería conquistar el campeonato del Mundo en 50 km siete años más tarde. Mucho ha evolucionado el deporte desde entonces, sobre todo en la importancia que le otorgan las instituciones públicas. “Todos los cambios que se han producido a nivel de tecnología y globalización han tenido su reflejo en el deporte y, afortunadamente, los países se han dado cuenta que es muy positivo para su crecimiento e imagen exterior”, recalca Bragado.







"Mantenener la ilusión de los primeros años ha sido fundamental"

Con 46 años y un vasto palmarés a sus espaldas, a nadie se le escapa que el español guarda un secreto que le ha permitido llevar una carrera tan prolija y extensa. Bragado lo explica así: “Lo principal es mantener la ilusión de los primeros años y buscar la motivación para afrontar cada competición con optimismo y la mejor expectativa”. También el desarrollo de los tratamientos médicos han sido clave en su carrera, tal y como relata: “En los últimos diez años tuve problemas que logré superar, como las operaciones de caderas y varias roturas; la medicina ha evolucionado y existen técnicas como las células madres que solucionan problemas que antes eran imposibles de tratar de forma tan eficaz”.



Si hay una competición que no sale de la boca de García Bragado, y no es para menos, son los Juegos Olímpicos. “Nunca imaginé que llegaría a ser el único atleta con siete participaciones, me he dado cuenta de la importancia de este hito por la resonancia que ha tenido”, declara sincero. “Los Mundiales se celebran cada dos años, mientras la cita olímpica es cada cuatro y supone una proyección de la imagen para el país organizador muy importante”, razona el marchador, que añade: “participar en los Juegos tiene un significado muy especial para los deportistas, lo vimos con Rafa Nadal, que renunció a varios torneos para poder acudir a Río”. El ciclo olímpico de Bragado comenzó con el histórico Barcelona ’92 y ha estado cerca de las medallas en dos ocasiones, Atenas ’04 (quinto) y Pekín ’08 (cuarto). Después del escándalo del dopaje ruso, él no se corta: “podría haber alcanzado el podio en ambos Juegos”.

García Bragado en la prueba en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Dopaje. Tema tabú durante tantos años y del que ‘Chuso’ García Bragado ha sido tantas veces testigo indirecto. Su opinión es toda una cátedra de realidad y sentido común: “Cuando se habla de terminar con el dopaje es similar a cuando te preguntas si se puede acabar con el hambre o las guerras; es difícil, pero no por ello vas a renunciar hasta conseguirlo”. ¿Y cómo está la situación en la actualidad? Respuesta positiva sin ambages: “Se está realizando una lucha seria contra el dopaje y el paso adelante dado contra todo un país, Rusia, es muestra de ello”.

"Si vuelvo a una competición será en calidad técnica o institucional"

Respecto al presente y el futuro de la marcha, conocer la opinión de García Bragado es toda una obligación. España se quedó muy fría por los malos resultados de Miguel Ángel López en Río, del que se esperaba al menos el podio tras haber conquistado Europa y el Mundial. “Es posible que las altas expectativas le presionaran demasiado”, cree Bragado, que en su caso lo tiene claro: “tiene que seguir trabajando para optar a la medalla en los siguientes Juegos”. Chuso es optimista: “los buenos resultados volverán a la marcha española, tenemos mimbres para ello, no sólo con Miguel Ángel, sino con el resto de los marchadores masculinos y femeninos que únicamente necesitan la experiencia de las grandes competiciones para dar el salto definitivo”.

​

"Miguel Ángel López optará a la medalla en los próximos Juegos"

García Bragado siempre ha sido un atleta sui generis, un tipo que no se dejó llevar por la tradición de los centros de alto rendimiento y siempre escogió dónde y cómo entrenarse. Pero también destaca por su ámbito de actuación pública más allá de las pistas y la carretera. La política municipal ha ocupado parte de sus preocupaciones diarias y le ha enseñado una lección muy valiosa: “La política te da un conocimiento más cercano de las preocupaciones de la gente. Todo se basa en respetar y ser respetado porque no todo el mundo tiene que pensar como tú ni la solución que decides para un problema ha de ser la más acertada”.



Dicen que la retirada es el momento más difícil para un deportista. ‘¿Y ahora qué?’ se convierte en la pregunta más difícil de su carrera. Sin embargo, García Bragado responde con el mismo sosiego expresado durante toda la charla: “Intentaré seguir vinculado al atletismo. Las competiciones quedan en un segundo plano y si voy será en condición técnica o institucional… el tiempo dirá”. Mientras eso llega, el histórico marchador español nos desvela un bonito proyecto que le ronda la cabeza: “me gustaría crear una escuela de atletismo focalizada en personas que han llegado de fuera, para los que creo que este deporte puede ser una gran herramienta de integración y socialización”.



Revista Elite Sport para PC



Descarga la app en Google Play



Descarga la app en Apple Store