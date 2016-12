Las gestas del deporte, de viaje por toda España

Museo. Un término que proviene del latín musēum, y este del griego mouseîon, que fue un recinto creado en Egipto, en el interior del Palacio Real de Alejandría. El vocablo escogido nace como dedicatoria a las Musas, nueve hijas del dios Zeus, según la mitología griega, que presidían las Artes y las Ciencias.



Entre las paredes de este edificio se alojaban los sabios de la época, hacia el año 200 antes de Cristo. De aquel mouseîon pasamos a la palabra latina, musēum, un templo dedicado a las Musas que derivó, allá por el Renacimiento, en un término que se empezó a usar para referirse a la colección y exposición de objetos de enorme belleza y valor.



Ahí tenemos el origen de una palabra y lugar que siempre, en mayor o menor medida, nos ha generado admiración y fascinación. Cuando uno piensa en un museo, lo primero que se le viene a la cabeza es una enumeración de los más célebres como el Louvre parisino, el Prado o el British Museum. Lienzos, reliquias, esculturas… algunas de ellas vinculadas a disciplinas como el deporte. El Discóbolo de Mirón, sin ir más lejos.







Transportados a España y a nuestros días, en clave de deporte no es una novedad rememorar y descubrir gestas de los clubes más representativos de nuestro fútbol, o disfrutar de la historia de nuestras Selecciones nacionales. Ahora bien, ¿todos los deportes en un mismo espacio? Este acontecimiento es una realidad con la llegada del ‘Museo del Deporte’. Y no, no pienses en encajar una visita en tu próxima escapada a Madrid o Barcelona. La ‘caravana’ del deporte llega a tu ciudad.

La exposición polideportiva ha arrancado en Sevilla el 2 de diciembre para seguir recorriendo numerosos lugares de España

Esta iniciativa tiene un ‘padre’ que responde al nombre de Alfonso Noain y ha tenido su particular pistoletazo de salida el pasado 2 de diciembre. ¿Dónde? En Sevilla, en el Palacio de Congresos y Exposiciones conocido como FIBES. Alrededor de 2.000 metros cuadrados divididos en 5 áreas para admirar objetos y prendas pertenecientes a los grandes héroes del deporte nacional y mundial. Un espacio para volverte a emocionar reviviendo momentos históricos que se han quedado en nuestras retinas, o para que los más pequeños conozcan las gestas de las leyendas del pasado.

Los visitantes tienen a su disposición materiales fotográficos y audiovisuales que permiten un particular viaje en el tiempo en busca de las emociones que nos dejaron, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Barcelona. Además, pueden admirar la colección de equipaciones, calzado y objetos de grandes nombres que ceden de manera temporal o indefinida un pedacito de su historia personal. Rafael Nadal, Mireia Belmonte, Pau Gasol, Fernando Alonso, Carolina Marín, Andrés Iniesta, Miguel Induráin, Usain Bolt, Diego Armando Maradona, Michael Phelps. Grandes campeones que se sienten con fuerza en el ‘Museo del Deporte’.



En su recorrido por la geografía española (con la ambición de asentarse como fijo en Madrid), las nuevas tecnologías tienen su lógico protagonismo. A través de una App, se puede, entre otras funcionalidades, atender a una serie de explicaciones de las voces más representativas con las que hemos compartido esas hazañas que tanto nos han emocionado.



Además, hay oportunidad de interactuar en la zona recreativa… Votando por tu gesta o deportista favorito, elaborando tu propia portada de medio impreso/online, narrando el acontecimiento más impactante para tu gusto. El factor sensorial juega un papel importante, experimentando las distancias reales de algunos de los récords de atletas, las dimensiones de una canasta o el impacto de pisar un balón o el mullido tartán del atletismo. ¿Preparado para adentrarte en este túnel deportivo del tiempo? Sólo queda conocer qué contienen los cinco ‘parques temáticos’ y cuándo se aproximarán a tu hogar.

ÁREA 1 – HISTORIA DEL DEPORTE



Es la zona más didáctica, en la que se muestra cómo el ser humano empezó a practicar disciplinas deportivas en el contexto competitivo. Estamos, cómo no, ante el lugar de culto a los Juegos Olímpicos. Toda la historia de este mágico acontecimiento y la singularidad de admirar una serie de antorchas olímpicas, las que estuvieron en suelo español dentro de su tradicional recorrido desde Atenas (México ’68, Barcelona ’92 y Río ‘2016). Un aperitivo de esta temática pudo disfrutarse en Madrid durante los Juegos de este verano, con una exposición de un tamaño más reducido en el Centro Comercial Príncipe Pío.

ÁREA 2 – FÚTBOL

Esta zona está dividida en los siguientes bloques: Campeones del mundo, Ídolos, Selección Española y Clubes/Competiciones. El origen del fútbol sirve de punto de partida para admirar míticas camisetas y balones de la historia de los Mundiales, botas firmadas por estrellas del pasado y del presente como Cruyff, Messi o Cristiano Ronaldo, gráficos y estadísticas interactivas. Por supuesto, un espacio dedicado a la ‘Roja’ con vídeos, camisetas y una estatua del imborrable instante que inundó España de alegría: la figura de Iniesta marcando el gol del Mundial de Sudáfrica, en aquel mágico minuto 116 que nos hizo campeones del mundo. La Champions y las ligas europeas completan esta sección, junto con un guiño emotivo que se hará a los clubes locales de cada parada.

Muestra de la evolución de la camiseta de la selección española de fútbol en el Museo del Deporte.

ÁREA 3 – BALONCESTO

Un homenaje al mundo de la canasta. Camisetas históricas del mejor basket nacional, europeo y NBA. Un repaso a los míticos equipos y jugadores legendarios de la liga norteamericana y de los Juegos Olímpicos. Nuestras dos selecciones nacionales más laureadas, la ÑBA del presente y los medallistas de plata en Los Ángeles ’84. Pau Gasol, Ricky Rubio, Kobe Bryant… todos ellos tienen su espacio, así como la oportunidad de revivir duelos del calibre de los que protagonizaban Michael Jordan, Larry Bird o Magic Johnson. El ‘show time’ en estado puro.

ÁREA 4 – OTROS DEPORTES

La sección polideportiva no tendrá desperdicio. Deportes de gran arraigo en determinadas zonas del mundo como el béisbol, el fútbol americano y el cricket se mezclan con otras disciplinas con peso histórico en España, como pueden ser el tenis, balonmano, waterpolo o hockey. Y, por supuesto, la oportunidad de conocer más a fondo deportes que emergen con fuerza en la actualidad nacional… el bádminton de la campeona olímpica y mundial Carolina Marín, o el rugby seven que consiguió la memorable clasificación para Río 2016 en categoría masculina y femenina.

​

ÁREA 5 – ATLETAS Y GESTAS

La última zona tiene un componente especial: está dedicado al ídolo, al heroico atleta de todos los tiempos que se ha superado a sí mismo para marcar una época. Capaces de conseguir gestas que ponen en duda los límites del ser humano. Desde pesos pesados a nivel internacional como el deportista más laureado del mundo Michael Phelps, el velocista Usain Bolt o los célebres boxeadores Tyson y Holyfield. Hasta, por supuesto, los protagonistas de los mayores éxitos del deporte español… admirando objetos de valor para los Induráin, Nadal, Alonso, Gasol, Mireia Belmonte, Ángel Nieto, Contador, Lorenzo y un largo etcétera. Todo ello fomentando que se pueda votar, al finalizar la experiencia, por el mejor de la historia. La edad de oro del deporte español merecía un ‘templo’ donde adorar a sus héroes y heroínas.

Calendario previsto



Sevilla – 2 dic / 15 ene

Mérida – 17 ene / 12 feb

Granada – 14 feb / 12 mar

Valladolid – 14 mar / 16 abr

Pamplona – 18 abr / 14 may

León – 16 may / 11 jun

Tarragona – 14 jun / 9 jul

Barcelona – 12 jul / 3 sept

Burgos – 6 sept / 1 oct

Zaragoza – 4 oct / 5 nov

Alicante – 9 nov / 10 dic

Murcia – 13 dic / 22 ene



Revista Elite Sport para PC



Descarga la app en Google Play



Descarga la app en Apple Store