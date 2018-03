El esquiador discapacitado visual español Jon Santacana y su guía, Miguel Galindo, dieron este martes la segunda medalla a la delegación nacional en los Juegos Paralímpicos de Invierno de PyeongChang (Corea del Sur) tras sumar una valiosa plata en la supercombinada del esquí alpino.

"Me noto que tengo mucha presión; no sé si propia o si es más externa. La gente espera medalla de nosotros y se esperan cosas de nosotros, pero creo que nosotros sí que somos conscientes de que no estamos ahora mismo al nivel en el que están los tres mejores", admitía Santacana tras el cuarto puesto del pasado domingo en el supergigante, el segundo tras el del descenso del día anterior.

Las medallas estaban caras, pero parece que el día de descanso le sentó bien al dúo, que volvió a mostrar su nivel para sumar un nuevo éxito, el sexto juntos y el noveno para el esquiador guipuzcoano, después de una prueba donde no cometieron errores.

Así, ambos salieron con la lección aprendida del domingo y en el supergigante que componía la primera parte de esta supercombinada fueron los terceros más rápidos con un tiempo de 1:27.34, dos segundos mejor que 48 horas antes.

Esto les dejó a 2.32 de la pareja eslovaca Miroslav Haraus/Maros Hudik, y a segundo y medio de los también eslovacos Jakub Krako/Branislav Brozman, mientras que otros favoritos como el canadiense Mac Marcoux o el italiano Giacomo Bertagnolli se caían y allanaban el camino.

Al vasco y al aragonés les quedaba hacer la prueba más técnica, el eslalon, donde además de intentar pujar por mejorar puestos, debían de evitar fallos para no hacer peligrar su podio, para el que la mayor amenaza parecía el ruso Ivan Frantsev, que se había quedado a segundo y medio de los españoles.

Sin embargo, ambos estuvieron muy seguros en la segunda bajada y firmaron el segundo mejor crono, con 47.79 segundos, para sumar un total de 2:15.13 que les sirvió para coronarse subcampeones paralímpicos en una modalidad en la que ninguno de los dos tenía una medalla en su haber ya que no habían logrado terminarla ni en Vancouver 2010 ni en Sochi 2014.

Haraus y Hudik supieron gestionar bien su ventaja y aventajaron en menos de un segundo a Santacana y Galindo tras ser terceros en el eslalon, mientras que el bronce fue para los rusos Valerii Redkozubov y Evgeny Geroev, que firmaron una gran remontada desde el sexto lugar gracias a ser el más rápido en la segunda prueba y los fallos de Krako y Frantsev.

De este modo, España sumó su segunda medalla en PyeongChang 2018 tras el histórico bronce de la catalana Astrid Fina en la prueba de 'cross' del snowboard de la clase SB-LL2, mientras que Santacana aumentó a nueve sus metales paralímpicos con su cuarta plata, que se unen a tres oros y dos bronces, para igualar a Eric Villalón, hasta ahora el español más laureado. Junto a Galindo tiene ya seis preseas (dos oros y cuatro platas) antes de afrontar el gigante de este miércoles.