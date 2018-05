Un total de 130 jugadores ciegos, acompañados de 32 porteros (videntes) disputarán del 7 al 17 de junio el Mundial de Fútbol para Ciegos que, por primera vez en la historia, se disputa en Madrid. Un total 16 selecciones nacionales se concentrarán en la capital a partir de este lunes, y cada una de ellas traerán sus respectivos cuerpos técnicos (seleccionadores, entrenadores, guías y servicio médico), por lo que unas 300 personas participarán de forma activa en la competición.



Durante once días, los mejores futbolistas ciegos del mundo disputarán en las instalaciones del Colegio Sagrado Corazón de Chamartín-Madrid, un total de 44 partidos, para los que la entrada será gratuita. El encuentro de apertura enfrentará a España y Tailandia el próximo día 7 de junio a las 18:00 horas, mientras que la gran final tendrá lugar el día 17 de junio a las 12:00 horas.

Sólo Brasil y Argentina han conseguido proclamarse campeones del mundo

Las selecciones de México, Rusia, Mali, Costa Rica, Tailandia e Irán, debutarán en este Mundial. Sólo Brasil (en cuatro ocasiones) y Argentina (dos veces) han conseguido proclamarse campeones del mundo, mientras que España es el único país europeo que ha terminado entre los tres primeros (cinco veces) en la historia de la competición. En el último Mundial disputado en Japón (2014), el combinado nacional consiguió la medalla de bronce.

En el acto de presentación del Mundial, Francisco Javier Odriozola, director general de deportes del Ayuntamiento de Madrid, ha señalado que “es una enorme ilusión que se celebre este campeonato que tiene una enorme dimensión para Madrid. Es una victoria para la ciudad, en la que los participantes encontrarán reconocimiento a su juego”.

Además, Miguel Carballeda, presidente del Grupo Social ONCE, ha afirmado que “por muchos lugares del mundo no es fácil ver a personas ciegas por la calle. Pero en España sí, desde hace 80 años, gracias a la ONCE. Y, además, pueden hacer deporte de forma normalizada”.

Finalmente Ángel Luis Gómez, presidente de la FEDC y del Comité Organizador, ha destacado que este campeonato mundial es “un importante evento deportivo y social que coincide con el 80 aniversario de la ONCE, como da cuenta el hecho de que están ya acreditados más de 50 periodistas de 11 países diferentes”.

También han hablado el seleccionador nacional, Jesús Bargueiras, y uno de los capitanes del equipo, Adolfo Acosta, quiénes han explicado cómo han estado preparando este Mundial y han reconocido que “están preparados para ganarlo todo”.

La competición es organizada por la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC), junto con la ONCE, bajo el auspicio de la Federación Internacional de Deportes para Ciegos (IBSA).

Balón de fútbol y un cascabel: símbolos de este Mundial

Presentación del cupón que la Organización dedica al Mundial de Fútbol para Ciegos. ONCE

Durante el evento se ha presentado el trofeo que recibirá el campeón del mundo. Se trata de una obra del artista Sebastián Román Lobato (Castrotierra de la Valduerna, León 1979). Ha utilizado para realizar el trofeo materiales reciclados, procedentes de la planta de reciclaje que ILUNION tiene cerca de su taller, en La Bañeza. El resultado es una pieza, en azul y blanco, en la que los continentes se unen a través del globo terráqueo, que en realidad es un balón de fútbol y un cascabel, símbolos de este Mundial.

Además, el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, ha presentado el cupón que la Organización dedica al Mundial de Fútbol para Ciegos, correspondiente al domingo día 17 de junio. Cinco millones y medio de cupones recorrerán toda España difundiendo la imagen de este campeonato.