Un Real Madrid gris sufre en el tramo final para vencer al Sporting

MADRID.- El Real Madrid ha acumulado 31 encuentros oficiales sin conocer la derrota después de vencer al Sporting de Gijón por 2-1 en el Santiago Bernabéu, en una decimotercera jornada de LaLiga Santander en la que Cristiano Ronaldo volvió a ser decisivo con un doblete para un conjunto merengue gris y que no supo cerrar el enfrentamiento.







El astro portugués, que ya resolvió el derbi madrileño frente al Atlético de Madrid con tres tantos, decantó un choque en el que el Sporting desperdició un penalti a diez minutos de final. Los blancos solventaron pues un choque que afrontaron con varias bajas de peso y consiguieron tres puntos que garantizan a los de Zidane continuar al frente de la clasificación después del Clásico de la próxima semana, independientemente del resultado del Camp Nou.



Bajo la incesante lluvia que cayó sobre el Bernabéu, los madridistas sufrieron para solventar una contienda en la que no pudieron contar con los lesionados Gareth Bale, Toni Kroos, Álvaro Morata y Raphael Varane. Frente a un Sporting en una crisis que les ha sumergido en el descenso y en la que suman únicamente dos de los últimos 30 puntos, los de la capital se aferraron a su pegada para superar a un rival que mostró orden y solidez durante buena parte del duelo.



Los del 'Pitu' Abelardo no mostraron la misma versión que en la anterior jornada frente a la Real Sociedad (1-3) y pusieron en dificultades al líder. Carlos Carmona tuvo en sus botas abrir el marcador con un remate que se marchó desviado en los primeros minutos, tras una gran jugada de Isma López.



El centrocampista de los asturianos no aprovechó la ocasión y en la siguiente jugada el Real Madrid no perdonó. Lucas Vázquez se internó en el área y forzó un penalti del capitán visitante Sergio Álvarez que Cristiano Ronaldo se encargo de transformar, en la primera oportunidad para los suyos.



Zidane optó de nuevo por formar con dos puntas y una línea de cuatro en el centro del campo y el portugués volvió a ser el más incisivo, duplicando la ventaja con su décima diana liguera antes de los primeros veinte minutos con un cabezazo picado tras un buen centro de Nacho, que suplió las molestias de Marcelo en el lateral izquierdo.



Sin embargo, el segundo tanto no desalentó a unos gijoneses que no perdieron la cara al partido y aprovecharon el bajón de los merengues para mantener la esperanza. Antes del descanso, una pérdida en campo propio de Luka Modric permitió a Isma López asistir a Carmona, que esta vez no falló y recortó diferencias con un remate al primer toque.



Los madridistas acecharon sin éxito el área de Diego Mariño en una segunda mitad que se le pudo complicar a pocos minutos del final. Un penalti de Nacho sobre Víctor Rodríguez alteró los nervios de la parroquia merengue, pero Duje Cop envió el lanzamiento a las nubes.



El delantero croata, uno de los mejores del Sporting durante el arranque de temporada, no estuvo acertado de cara a puerta y falló la pena máxima. Minutos después, el balcánico se estrelló con Keylor Navas en un remate dentro del área.



Zidane trató de bajar las revoluciones del partido con unos cambios que llevaron al banquillo a un James que no aprovechó su titularidad y pasó desapercibido. No lo consiguió el francés y el Bernabéu vivió un final de encuentro nervioso en el que ambos pudieron marcar y ninguno lo consiguió.



Con estos tres puntos, el Real Madrid amplia a 31 su racha de encuentros oficiales y cierra de manera dubitativa una semana que comenzó con la contundente victoria en el derbi, continuó con la clasificación a octavos de final de la 'Champions League' frente al Sporting de Portugal (1-2) y ahora completa garantizando que saldrá líder de su visita al Camp Nou de la próxima fecha.



Por su parte, el Sporting dejó escapar un empate que pudo suponer un punto de inflexión para un equipo que acumula diez jornadas sin ganar y que, a pesar de su mejora respecto a otros choques, necesitar comenzar a sumar para salir de los puestos de descenso que ocupa.