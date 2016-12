Sandra Corcuera es una pionera del deporte español. Si Gasol, Alonso o Rafa Nadal lo fueron por lograr éxitos en deportes reconocidos, ella llegó a la cima y catapultó con sus éxitos a una práctica que cada vez está consiguiendo más adeptos, el retrorunning. Empezó por casualidad y ahora no hay quien la baje del primer puesto mundial.

Pregunta. Para los no iniciados, ¿qué es el retrorunning y cuáles son las competiciones y categorías más destacadas de este deporte?

Respuesta. El retrorunning consiste en correr hacia atrás o de espaldas. Como deporte nació en el año 2005, cuando atletas de Alemania, Suiza, Francia y Austria fundaron la International Retro Running Association. Los Campeonatos del Mundo se realizan cada dos años y las pruebas se disputan en pista desde los 100 m. a los 10.000 y en ruta la media maratón.







Comenzaste en este deporte de manera casual, inscribiéndote en una carrera que en principio no sabías que era de correr hacia atrás… ¿cómo fue la historia?



En 2007, buscando carreras para el fin de semana, encontré una que se llamaba ‘Carrera de Retrorunning’ y me apunté sin tener muy claro de qué se trataba. La sorpresa fue que, cuando se iba a dar la salida, los pocos corredores que había se pusieran de espaldas y me dijeron que se tenía que correr hacia atrás. Pensaba que era una broma, pero no, la corrí y lo pasé muy mal. Me puse a investigar y descubrí que en Estados Unidos algunos entrenadores, atletas y médicos lo utilizaban para recuperar lesiones de rodilla, por su menor impacto, y para reducir las dolencias, al conseguir una musculatura más equilibrada.

¿Cómo entrenaste la técnica? ¿Contaste con un preparador o fuiste puliéndote tú misma?



"La constancia y que te respeten las lesiones son las claves"

La técnica es muy importante en el retrorunning. Consiste en correr con el cuerpo ligeramente inclinado hacia delante, y con el pie, entrar y salir de puntera. En España no hay entrenadores, sólo en Alemania, Italia, Irlanda, Cuba, Estados Unidos y República Dominicana. Yo soy autodidacta y la he mejorado viendo vídeos de los mejores atletas del mundo, que son los alemanes.

Sandra Corcuera antes del Campeonato del Mundo de retrorunning.

¿Cuáles son las claves del entrenamiento de un retrorunner?



Cómo en todos los deportes, la constancia y que te respeten las lesiones. A nivel de entrenamiento, en general no varía mucho del exigido en la carrera convencional. Todo complementado con fundamentos de la técnica de carrera y el muy importante trabajo de pesas, así como abdominales y lumbares, ya que para el retrorunning se requiere un mayor tono muscular que para la carrera hacia adelante.

¿Qué argumentarías contra aquellos que afirman que el retrorunning es una práctica poco saludable?



A nivel personal, he notado una disminución de mis lesiones respecto a la carrera hacia adelante, gracias a que ahora dispongo de una musculatura más equilibrada y a que he mejorado mi rendimiento. Existen numerosos estudios científicos sobre la materia. Por ejemplo, según el estudio de Barry T. Bates, Ph.D de la Universidad de Oregón (USA), el retrorunning mejora el equilibrio, previene lesiones y refuerza las funciones neuro-musculares.

¿Cuál es tu principal reto deportivo, el maratón durante el próximo año?



"A partir de 2015 mis éxitos fueron una locura por redes sociales"

Mi idea era disputar la maratón en 2017 e intentar batir el récord mundial femenino, que está en 4:42, pero quedará para un poco más adelante, cuando se den las condiciones adecuadas a nivel de entrenamiento y de apoyo. El próximo año pienso participar en varias carreras de la Copa de Italia de Retrorunning y en 2018 en el VII Mundial de Retrorunning en Irlanda y conseguir, por fin, el doblete de 10.000 m. y media maratón. Eres pentacampeona del mundo y pionera en España de este deporte.

¿Percibes el reconocimiento que crees que ambos hitos merecen?



Los Campeonatos del Mundo previos a 2015 apenas tuvieron repercusión, pero desde el año pasado todo cambió. He salido en casi todos los periódicos y revistas, en casi todas las emisoras de radio, en programas de televisión, fui invitada por Buenafuente, portada de Interviú… A nivel de reconocimiento este año noté un cambio muy fuerte, fue una locura por redes sociales, especialmente en Twitter. Pero a nivel institucional la única felicitación que recibí fue del Consejo Superior de Deportes y de su sección Mujer y Deporte. En resumen, me siento reconocida por la prensa y el público, pero quizás no mucho por las instituciones, ya que no tengo su apoyo económico ni material.

¿Qué falta en España para que el retrorunning adquiera más relevancia social?



A nivel de mediático creo que obtiene una buena repercusión. Falla el apoyo institucional para facilitar su práctica y que se organicen carreras y competiciones. En este último Mundial, los organizadores y atletas alemanes, italianos, irlandeses, americanos, canadienses, mexicanos, dominicanos y cubanos me dieron las gracias por la promoción que estaba haciendo del retrorunning. Además, los gobiernos de República Dominicana y Cuba sufragaron todos los gastos del Mundial a sus deportistas, en parte, gracias a mí. Esto me ha hecho muy feliz.

Quizás, una de las cosas más duras de ser deportista es la búsqueda constante de patrocinadores en una situación de crisis…



"Tarde o temprano, el retrorunning será olímpico"

Sí, ya que atletas de otros países, sin tener apenas repercusión y con situaciones económicas indudablemente peores que en el nuestro, no tuvieron problemas para que sus gobiernos les sufragasen los gastos del Mundial y los entrenamientos. A nivel personal, no he conseguido apoyo económico ni a nivel institucional, ni de la empresa privada. Pese a ello, he tenido la suerte de contar con 10 colaboradores que me han facilitado llegar al Mundial.

En el sentido de ganar visibilidad, ¿te ayudó la sesión que realizaste para Interviú?



Cuándo me llamaron diciéndome que me querían como portada de Interviú mi primera reacción fue pensar que era una broma y les dije que no. Pero insistieron, vi que iban en serio, y me dije: ‘por qué no, a ver si me ayuda en mi búsqueda de patrocinadores’. Me habían entrevistado de otros sitios, pero indudablemente me ayudó. Me felicitó tanta gente y me llamaron de tantos medios de comunicación que parecía que acababa de ganar otro Mundial.

Sandra Corcuera entrenando los músculos dorsales en el gimnasio.

También son importantes las Redes Sociales, donde eres muy activa…



Sí, especialmente en Twitter, donde ya tengo casi 15.000 seguidores que han sido una fuente de apoyo constante en mi búsqueda de patrocinio, mi camino hacia el Mundial y mi día a día Les doy las gracias por su apoyo y cariño constante.

Además de tu faceta deportiva, tienes unos valores que demuestras colaborando con la asociación de ayuda animal ACAIMA…



Siempre me han apasionado los animales, especialmente los gatos. Tengo cuatro adoptados y uno en acogida y, desde el año 2010, soy voluntaria de la Asociación Contra el Abandono y el Maltrato Animal (ACAIMA). Controlamos y cuidamos de las diferentes colonias de gatos de mi pueblo, para que estén lo mejor posible, y facilitamos la adopción con el objetivo de que tengan una vida mejor.

¿Veremos el retrorunning como deporte olímpico?



Es un deporte que no para de crecer por todo el mundo, cada Mundial tiene más nivel que el anterior. Se presentó su candidatura para los Juegos de 2012 y de 2020 como deporte de exhibición. Yo pienso que, tarde o temprano, veremos atletas correr de espaldas en un estadio olímpico.En Alemania existen escuelas de retrorunning para niños.

¿Sería un bonito objetivo crear la primera de España una vez te hayas retirado?



Sí, sería maravilloso y un gran impulso para el retrorunning. Hasta el pasado Mundial sólo existían en Italia, Alemania, Cuba e Irlanda, pero después en República Dominicana, Estados Unidos y Canadá, las instituciones han dado apoyo decidido a sus deportistas y se han podido crear nuevas escuelas.



